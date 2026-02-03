ETV Bharat / state

ED ने मोहम्मद सादिक खान पर दर्ज की अभियोजन शिकायत, भड़काऊ भाषण व जबरन धर्मांतरण के आरोप

प्रवर्तन निदेशालय ( Source : X @dir_ed )

जयपुर : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अलफुरकान एजुकेशन ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद सादिक खान के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है. उस पर अवांछित गतिविधियों में संलिप्तता के गंभीर आरोप हैं. ईडी के जयपुर आंचलिक कार्यालय ने पिछले साल सितंबर में उसके ठिकानों पर छापेमारी की थी. इसके बाद दिसंबर में आरोपी को गिरफ्तार किया गया. वह अभी जयपुर की सेंट्रल जेल में बंद है. उसकी जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है. अब ईडी ने पीएमएलए मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत दर्ज की है. इस चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर अवैध गतिविधियों में एफसीआरए कानून का उल्लंघन और धनशोधन कानून के तहत ईडी जांच को आगे बढ़ा रही है. ट्रस्ट के चंदे से अवैध गतिविधियों का आरोप : ईडी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अल फुरकान एजुकेशन ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद सादिक खान पर सार्वजनिक चंदे के दुरुपयोग, आपराधिक गतिविधियों में धन का उपयोग, भड़काऊ भाषण देने, देसी हथियारों के कारोबार और जबरन धर्मांतरण आदि के गंभीर आरोप हैं. ईडी के जयपुर आंचलिक कार्यालय ने पिछले साल 17 सितंबर को बीकानेर में सादिक खान से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी कर संदिग्ध दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और वित्तीय मामलों से जुड़े संदिग्ध रिकॉर्ड जब्त किए थे. इसके बाद 3 दिसंबर को उसे गिरफ्तार किया गया.