ED ने मोहम्मद सादिक खान पर दर्ज की अभियोजन शिकायत, भड़काऊ भाषण व जबरन धर्मांतरण के आरोप

ED ने मोहम्मद सादिक खान पर दर्ज की अभियोजन शिकायत, भड़काऊ भाषण व जबरन धर्मांतरण के आरोप
पिछले साल सितंबर में ईडी ने की थी बीकानेर में छापेमारी, दिसंबर में गिरफ्तारी के बाद से जेल में है आरोपी.
Published : February 3, 2026 at 12:02 PM IST
जयपुर : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अलफुरकान एजुकेशन ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद सादिक खान के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है. उस पर अवांछित गतिविधियों में संलिप्तता के गंभीर आरोप हैं. ईडी के जयपुर आंचलिक कार्यालय ने पिछले साल सितंबर में उसके ठिकानों पर छापेमारी की थी. इसके बाद दिसंबर में आरोपी को गिरफ्तार किया गया. वह अभी जयपुर की सेंट्रल जेल में बंद है. उसकी जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है. अब ईडी ने पीएमएलए मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत दर्ज की है. इस चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर अवैध गतिविधियों में एफसीआरए कानून का उल्लंघन और धनशोधन कानून के तहत ईडी जांच को आगे बढ़ा रही है.
ट्रस्ट के चंदे से अवैध गतिविधियों का आरोप : ईडी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अल फुरकान एजुकेशन ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद सादिक खान पर सार्वजनिक चंदे के दुरुपयोग, आपराधिक गतिविधियों में धन का उपयोग, भड़काऊ भाषण देने, देसी हथियारों के कारोबार और जबरन धर्मांतरण आदि के गंभीर आरोप हैं. ईडी के जयपुर आंचलिक कार्यालय ने पिछले साल 17 सितंबर को बीकानेर में सादिक खान से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी कर संदिग्ध दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और वित्तीय मामलों से जुड़े संदिग्ध रिकॉर्ड जब्त किए थे. इसके बाद 3 दिसंबर को उसे गिरफ्तार किया गया.
जुआ-सट्टा और शराब के धंधे से आय : ईडी की ओर से गिरफ्तारी के बाद से ही आरोपी जयपुर सेंट्रल जेल में बंद है. मोहम्मद सादिक खान की ओर से पेश जमानत याचिका कोर्ट खारिज कर चुका है. ईडी की अब तक की जांच में सामने आया है कि अवैध गतिविधियां, जुआ-सट्टा, शराब का अवैध धंधा, देसी हथियारों का अवैध कारोबार आरोपी की आय का मुख्य स्त्रोत है. उसके और परिजनों के बैंक खातों में बड़े संदिग्ध लेनदेन की बात भी जांच में सामने आई है, जबकि उसकी आय का कोई वैध घोषित सोर्स नहीं है.
चंदे की रकम से विदेश यात्राएं, कई दिन रुका : पड़ताल में सामने आया है कि अलफुरकान एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से ही मस्जिद ए आयशा का प्रबंधन किया जाता रहा है. इस ट्रस्ट और मस्जिद के चंदे व वित्तीय लेन देन पर सादिक का पूरा नियंत्रण रहता था. इस चंदे का उपयोग परोपकार के स्थान पर विदेश यात्राओं में करने की जानकारी भी जांच में सामने आई है. आरोपी ने बांग्लादेश, ओमान, ईरान, नेपाल और कतर आदि कई देशों की यात्राएं की और लंबे समय तक इन देशों में रुका. इसके सबूत भी ईडी को मिले हैं. इस ट्रस्ट पर गैर कानूनी तरीके से विदेशों से 64 लाख रुपए का चंदा जुटाने के भी आरोप हैं.