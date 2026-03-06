ETV Bharat / state

बड़ा हादसा : जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद की दीवार ढही, कई घायल, 6 की हालत गंभीर

राजधानी के भट्टा बस्ती की फिरदौस मस्जिद में हादसा. दीवार ढहने से मस्जिद में भगदड़ की स्थिति मच गई.

मौके पर जमा भीड़
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 6, 2026 at 6:21 PM IST

4 Min Read
जयपुर: राजधानी जयपुर के भट्टा बस्ती इलाके की फिरदौस मस्जिद में रमजान के दौरान शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे बड़ा हादसा हो गया. जुमे की नमाज पढ़ रहे नमाजियों पर मस्जिद की दीवार गिर गई. इससे डेढ़ दर्जन से अधिक नमाजी घायल हो गए. इनमें छह की हालत गंभीर है. दीवार ढहने से मस्जिद में भगदड़ की स्थिति मच गई. मस्जिद प्रशासन और स्थानीय लोगों घायलों को तुरंत कांवटिया अस्पताल पहुंचाया. वहां से 6 घायलों को रेफर कर दिया गया.

एडिशनल डीसीपी नॉर्थ बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि शुक्रवार दोपहर भट्ठा बस्ती इलाके की फिरदौस मस्जिद में नमाज चल रही थी. करीब 2:30 बजे मस्जिद की दीवार अचानक गिर गई. इससे वहां नमाज पढ़ रहे डेढ़ दर्जन से अधिक लोग दब गए. इनको नजदीक के कावंटिया अस्पताल पहुंचाया. इनमें कुछ को सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया. अन्य को कावंटिया अस्पताल में भर्ती करवाया. अन्य घायलों की हालत खतरे से बाहर है. बताया जा रहा है कि मस्जिद पर कुछ बच्चे सेल्फियां ले रहे थे और खेल रहे थे. नीचे लोग नमाज पढ़ रहे थे. मस्जिद की एक दीवार सिंगल ईंट की थी. दीवार कमजोर होने से गिर गई.

कावंटिया अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी आरएस तंवर ने बताया कि 14 मरीज यहां रजिस्टर्ड हुए. 6 की हालत गंभीर थी, जिन्हें एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया. 10 मरीजों का इलाज कर छुट्टी दे दी. महिला और बच्चों को भी चोटें लगी थी. इनके हाथों और पैरों में फ्रैक्चर है. दीवार गिरने की सूचना मिलते ही भट्ठा बस्ती थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर दीवार के नीचे दबे घायलों को अस्पताल पहुंचाया. हादसे की सूचना पर पुलिस और बड़ी संख्या में लोग कांवटिया अस्पताल पहुंचे. घायलों के परिजन भी आए. जयपुर शहर के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष आरआर तिवाड़ी, रशीद आरके, इम्तियाज गौरी, पार्षद इलियास खान समेत कई लोग भी पहुंचे.

अस्पताल में भर्ती घायल

अतिरिक्त बोझ के चलते गिरी दीवार: फिरदौस मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों का कहना है कि जुमे की नमाज के बाद अचानक बच्चे भागने लगे तो दीवार पर अतिरिक्त लोड पड़ गया व दीवार गिर गई. जहां दीवार गिरी है, उस जगह चप्पलें उतारी जाती हैं, लेकिन लोग नमाज पढ़कर निकल रहे थे तो उन पर दीवार गिर गई. हादसे में घायल शमशेर ने बताया कि हम नमाज पढ़कर बाहर निकल रहे थे कि गेट के पास ऊपर से दीवार गिर गई.

ईंट पत्थर टांग पर गिरे तो पैर फ्रैक्चर हो गया. तीन जगह से हड्डी टूट गई. जयपुर शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आरआर तिवाड़ी ने कहा कि ईश्वर का शुक्र है कि बड़ा हादसा नहीं हुआ. कुछ लोगों के चोट लगी, जिनका उपचार चल रहा है. स्थानीय निवासी प्रमोद शर्मा ने बताया कि दोपहर 2:30 बजे काफी लोग मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे. अचानक मस्जिद की दीवार गिर गई. चीख-पुकार मच गई. आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे. पुलिस को सूचना दी. पुलिस के साथ स्थानीय लोगों ने मिलकर दीवार के नीचे दबे घायलों को कावंटिया अस्पताल पहुंचाया.

जुमे की नमाज पर ज्यादा भीड़: जुमे की नमाज का इस्लाम में विशेष महत्व है. इसी के चलते जुमे की नमाज पर अन्य दिनों के मुकाबले भीड़ ज्यादा होती है. हालांकि, मस्जिद प्रशासन इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ बच्चे मस्जिद की दीवार के पास खड़े थे. महिलाएं भी दीवार के पास बैठी थीं. मस्जिद के अंदर लोग नमाज पढ़ रहे थे कि अचानक दीवार गिर गई. घटनास्थल पर भगदड़ मच गई, तब मस्जिद में सैकड़ों लोग थे.

