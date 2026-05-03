नाथद्वारा में चल रही थी तलवार बनाने की फैक्ट्री, 9 हजार से ज्यादा तलवारें जब्त, 3 गिरफ्तार
पुलिस ने दो मुकदमे दर्ज करते हुए 9 हजार 228 तलवारें बरामद की हैं, जबकि तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Published : May 3, 2026 at 10:24 AM IST
राजसमंद : जिले में नाथद्वारा क्षेत्र में गुपचुप तरीके से कबाड़ गोदाम में तलवारें बनाने की फैक्ट्री चल रही थी, जहां श्रीनाथजी थाना पुलिस ने दबिश देकर तलवारों का बड़ा जखीरा बरामद किया है. पुलिस ने दो मुकदमे दर्ज करते हुए 9 हजार 228 तलवारें बरामद की हैं, जबकि तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने तलवारों के जखीरे के साथ तलवार बनाने की मशीनें भी जब्त की है. आरोपियों के पास न तो तलवार बनाने का लाइसेंस था और न ही ठोस दस्तावेज. इतनी मात्रा में तलवार बनाने और कहां आपूर्ति होनी थी, इसको लेकर पुलिस की जांच जारी है.
श्रीनाथजी थाना इंचार्ज विक्रम सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि उपली ओडन में एक कबाड़ के गोदाम में अवैध तरीके से तलवार बनाने का कारखाना चल रहा है. तलवारों का बड़ा स्टॉक है, जिसकी कई जगह आपूर्ति हो रही है. इस पर पुलिस ने गोदाम पर दबिश दी तो 9 हजार 32 तलवारें मिलीं, जहां कई तलवारों पर धार लगाकर तैयार किया जा चुका था. वहीं, कई पर धार लगाने के साथ तैयार करने का काम किया जा रहा था. दबिश के दौरान गोदाम में मौजूद अजय सिकलीगर और सोनू सुथार से पूछताछ की गई, मगर वे कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके. इस पर श्रीनाथजी मंदिर थाना पुलिस ने तलवारें और काम में लिए जा रहे उपकरण ग्राइंडर, वेल्डिंग मशीन और पॉलिशिंग मशीन जब्त कर ली. साथ ही दोनों आरोपी अजय सिगलीगर व सोनू सुथार को गिरफ्तार कर लिया गया.
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इसी तरह पुलिस टीम ने उपली ओडन में एक अन्य वेल्डिंग दुकान पर भी दबिश दी, जहां से भी 196 तलवारेंं बरामद करते हुए सिकंदर सिकलीगर को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने दोनों मामलों में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस की ओर से बड़ी मात्रा में तलवारों का जखीरा बरामद किया है. अब पुलिस इस बात को लेकर अनुसंधान कर रही है कि आखिर इतनी मात्रा में जो तलवारे बनाई जा रही थी, उनकी आपूर्ति ये आरोपी कहां कर रहे थे?