प्रकाश की आस में 900 लोग; सिर्फ 4 नेत्रदान, आई बैंक में स्टॉक खाली, कैसे रोशन होंगी जिंदगियां?
मनीष चौहान के संपादन में मुकेश पाण्डेय की खास रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 7:53 PM IST
गोरखपुर: दान कोई भी हो, वह महान होता है, लेकिन अगर नेत्रदान किया जाए, तो यह किसी की अंधकार भरी जिंदगी को हमेशा के लिए रोशन कर देता है. जीवित रहते हुए शरीर के कई अंग दान किए जा सकते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद आंख ही एक ऐसा अनमोल अंग है, जिसे 6 घंटे के भीतर दान किया जा सकता है. इसी संकल्प और जागरुकता को जगाने के लिए हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है. उसके बाद भी पूर्वांचल में नेत्रदान के आंकड़े बेहद निराशाजनक हैं. दूसरी ओर आंखों की रोशनी के इंतज़ार में बैठे दृष्टिहीनों की लंबी कतार यह बयां करती है कि यहां जागरुकता अभियान जमीनी स्तर पर पूरी तरह फेल साबित हुए हैं. पढ़िए खास रिपोर्ट...
दरअसल, गोरखपुर स्थित बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में आई बैंक तो है, लेकिन उसमें कॉर्निया की संख्या जीरो है. हैरान करने वाली बात ये है कि अभी तक इस आई बैंक में सिर्फ चार लोगों ने ही कॉर्निया दान किया है. हालांकि वाराणसी और लखनऊ से प्राप्त कॉर्निया के जरिए इस संस्थान ने 72 लोगों को आंखों को रोशनी दे चुका है, फिर भी अभी यहां 900 लोग अपनी बारी के इंतजार में हैं. इनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं. वह अपनी जिंदगी में उजाला कब देख पाएंगे, यह बता पाना बड़ा कठिन है.
इधर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन इमरजेंसी और ओपीडी में अपने जूनियर रेजिडेंट को लोगों को नेत्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लगाया है. उनका कहना है कि मृत्यु के बाद दुख की घड़ी से जूझ रहे परिवार को नेत्रदान के लिए प्रेरित कर पाना बेहद कठिन होता है. ऐसे ही हादसों में जान गंवाने वालों से तो यह नामुमकिन जैसा लगता है.
बीआरडी मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग के अध्यक्ष डॉ. पंकज सोनी का कहना है कि कुछ परिवार मृत्यु के बाद शरीर में किसी तरह की छेड़छाड़ ठीक न मानकर नेत्रदान से पीछे हट जाते हैं. कई लोगों को यह जानकारी भी नहीं होती की मृत्यु के बाद समय पर कॉर्निया निकालकर उसे जरूरतमंद में प्रत्यारोपित किया जा सकता है. यही वजह है कि इच्छा होने के बावजूद कई परिवार अंतिम समय में नेत्रदान का निर्णय नहीं ले पाते.
इस नंबर पर कर सकते हैं कॉल
डॉ. पंकज सोनी ने बताया कि नेत्रदान के लिए BRD मेडिकल कॉलेज में नेत्र बैंक के मोबाइल नंबर 9473674076 पर संपर्क किया जा सकता है, जहां से चिकित्सकों का दल पहुंचकर प्रक्रिया पूरी करता है. इसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है, सिर्फ परिवार की सहमति पर मृत व्यक्ति की आंखों से कॉर्निया निकाल लिया जाता है और उस स्थान पर प्लास्टिक की कॉर्निया और कॉटन लगा दिया जाता है, जिससे शव सुरक्षित दिखता है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग पंजीकरण तो करा लेते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद परिजन अगर सूचना नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में भी हम कॉर्निया नहीं निकाल पाते.
उन्होंने कहा कि जब हम मृत शरीर से कॉर्निया निकलते हैं तो उसे "एमके मीडिया" जो की एक परखनली तंत्र होता है, उसमें सुरक्षित रखते हैं. फिर इसे 14 दिन के भीतर जरूरतमंद की आंखों में ट्रांसप्लांट कर देते हैं. मौत के 6 घंटे के बाद कॉर्निया निकालना सही नहीं होता, क्योंकि शरीर में धीरे-धीरे पानी बनना शुरू हो जाता है और अंग निष्प्रभावी हो जाते हैं. उन्होंने कहा कि गोरखपुर शहर के कई प्रसिद्ध लोगों ने नेत्रदान किया, फिर भी यह संख्या बेहद चिंताजनक है.
पिता का सपना किया पूरा
शहर के जिन प्रमुख लोगों ने नेत्रदान किया है, उसमें डीडीयू के हिंदी विभाग अध्यक्ष रहे प्रोफेसर परमानंद श्रीवास्तव भी शामिल हैं. उनकी बेटी अन्विता श्रीवास्तव बताती हैं कि परिवार ने पिता की इच्छा का सम्मान किया और निधन के तुरंत बाद नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी कराई गई. इसी प्रकार हाल ही में जुलाई माह में भारतीय वायु सेना के पूर्व अधिकारी रामेश्वर दत्त मिश्र के पुत्र आशुतोष कुमार मिश्रा नें भी अपने पिता का नेत्रदान कराया.
नन्हे बच्चों को मिलीं पिता की आंखें
आशुतोष कुमार मिश्रा ने कहा कि राष्ट्र और समाज सेवा को समर्पित रहने वाले पिताजी की अंतिम इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के बाद किसी के जीवन में उजाला हो. वह इच्छा पूरी कर हमें असीम संतोष है कि उनकी दोनों आंखें उन नन्हे बच्चों को मिलीं, जिनका जीवन अंधकारमय था. मेरा समाज से अनुरोध है कि इस पुनीत कार्य के लिए आगे आएं. यदि हमारा मृत शरीर किसी के जीवन को रोशन कर सकता है, तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता.
कठिन समय में यह साहसी फैसला है जरूरी
किसी परिवार के लिए अपनों को खोने का दुख जीवन का सबसे कठिन समय होता है, लेकिन इस गहरी पीड़ा के बीच नेत्रदान का लिया गया एक साहसी फैसला, अंधकार से जूझ रहे किसी मासूम की जिंदगी में उजाला भर सकता है. लेकिन इसके उलट गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में नेत्रदान के आंकड़े बेहद निराशाजनक हैं, जहां आई बैंक की स्थापना के बाद से अब तक मात्र 4 लोगों ने ही कॉर्निया दान किया है, जबकि यहां 900 से अधिक बच्चे और महिलाएं आंखों की रोशनी के इंतज़ार में कतार में खड़े हैं. इनमें गोरखपुर के अलावा कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज समेत बिहार के लोग भी यहां पंजीकृत हैं.
नेत्रदान के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव और आई सर्जन डॉक्टर वाई सिंह के नेतृत्व में शहर के रामगढ़ ताल नौकायन से प्रतिवर्ष जागरुकता रैली निकाली जाती है. उनका कहना है कि हम लोगों में जागरुकता फैलाने, इसका लाभ-हानि बताने समेत सब तरह के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी परिणाम संतोषजनक नहीं आ रहे. लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां हैं जिनको दूर करना बहुत जरूरी है, तब जाकर यह अभियान पूरी तरह सफल हो पाएगा.
बदल गया दो बेटियों का जीवन
नेत्रदान केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि किसी की बेनूर दुनिया में खुशियों का रंग भरने का जरिया है. गोरखपुर के भटहट की रहने वाली आराधना और बांसगांव की वंदना इसका उदाहरण हैं, जिनकी जिंदगी बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पहल से बदल गई. आराधना की एक आंख की रोशनी गलत आई ड्रॉप के इस्तेमाल से चली गई थी. उनकी मां सुशीला बताती हैं कि कई जगह उपचार करने के बाद उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज में दिखाने को कहा गया. फिर वे बेटी को वहां लेकर गईं. करीब चार महीने पहले हुए ट्रांसप्लांट के बाद आज वे पूरी तरह देख सकती हैं.
वहीं, दिसंबर 2024 में एक हादसे का शिकार हुईं वंदना ने तो दोबारा देखने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन 8 सितंबर 2025 को हुए सफल कॉर्निया प्रत्यारोपण ने उनकी दुनिया में फिर से उजाला भर दिया. आज ये दोनों बेटियां सामान्य जिंदगी जी रही हैं. ये कहानियां गवाह हैं कि दुख की घड़ी में लिया गया एक फैसला, किसी की बुझती हुई आंखों को हमेशा के लिए रोशन कर सकता है.
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