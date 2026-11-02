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आगरा में 900 किलो से अधिक मिलावटी पनीर और खोवा कराया नष्ट

900 किलो से अधिक मिलावटी पनीर और खोवा कराया नष्ट. ( ETV Bharat )

आगरा: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने दीपावली पर मिलावटी खाद्य पदार्थों को बाजार में आने से रोकने के लिए अभियान शुरू किया.

एफएसडीए टीम ने रविवार को छुट्टी के दिन भी छापामार कार्रवाई की. जिसमें एफएसडीए ने 900 किलो से अधिक मिलावटी पनीर व खोवा पकड़ा, जिसे नष्ट कराया है.

इसके साथ ही वाहन में मिले पनीर को अस्वच्छकर परिस्थितियों में ड्रमों में रखने पर उसके सेवन से लोग बीमार होने की आशंका थी. जिस पर एफएसडीए की टीम ने वाहन में लदे करीब 1 लाख रुपये से अधिक कीमत के 400 किलो पनीर को नष्ट कराया. ​जिसके लिए जेसीबी से जमीन में गहरा गढ्ढा खुदवाकर उसमें पनीर दबाया है.

900 किलो से अधिक मिलावटी पनीर और खोवा कराया नष्ट. (ETV Bharat)

टीम ने ड्रम में रखे पनीर का निरीक्षण किया. जांच के लिए पनीर के 3 नमूने लिए.

सहायक आयुक्त खाद्य-2 महेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि सूचना मिली थी कि रविवार को एक मैक्स पिकअप में मिलावटी पनीर की खेप आ रही है. जिस पर रविवार को टीम ने पिकअप गाड़ी नंबर आरजे 11 जीसी 6286 रुकवाया. जिसमें रखे ड्रमों में पनीर रखा था.

900 किलो से अधिक मिलावटी पनीर और खोवा कराया नष्ट. (ETV Bharat)

एफएसडीए टीमों ने इसके साथ ही अलग-अलग टीमों ने आठ सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं. इसके साथ ही चार लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं.

इस मामले में एफएसडीए ने खाद्य कारोबारकर्ता राजीव पुत्र ज्ञान सिंह निवासी धौलपुर और पिकअप स्वामी योगेश पुत्र सिद्धार्थ निवासी धौलपुर को नोटिस जारी किए हैं.

मिलावटी की आशंका पर 540 किलो खोवा नष्ट कराया

सहायक आयुक्त खाद्य-2 महेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि रविवार को ही एफएसडीए की टीम ने शमशाबाद रोड पर जीआर अस्पताल के पास सफेद पिकअप संख्या यूपी 80 एलटी 1251 को रोका. पिकअप में खोवा भरा था. जिस पर टीम ने खोवा का निरीक्षण किया. जिसमें मिलावटी होने का संदेह होने पर मौके से खोआ के दो नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे.

900 किलो से अधिक मिलावटी पनीर और खोवा कराया नष्ट. (ETV Bharat)

इसके साथ ही टीम ने वाहन में डलिया, क्रेट, प्लास्टिक की पन्नियों एवं कपड़े में 540 किलो खोवा रखा था. जिसकी बाजार में कीमत करीब 1.51 लाख रुपये से अधिक थी. वाहन में खोवा उचित तापमान पर परिवहन करने और अस्वच्छकर परिस्थितियों में रखे होने से जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानकर टीम ने पूरा खोवा नष्ट कराया है. एफएसडीए ने इस मामले में खाद्य कारोबारकर्ताओं राजन सिंह और गौरी शंकर को नोटिस भेजा है.

विभागीय टीमों ने लिए आठ खाद्य नमूने

सहायक आयुक्त खाद्य-2 महेन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि रविवार को एफएसडीए की अलग-अलग टीमों ने आठ नमूने लिए हैं. जिसमें फतेहपुर सीकरी स्थित गोविन्द प्रसाद एंड ब्रदर्स प्रतिष्ठान से बेसन का एक नमूना, पिनाहट थाना के सामने स्थित अतुल की दुकान से खोवा का एक नमूना, लज्जाराम गुजिया वाले की दुकान से छेना का एक नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है. संग्रहित नमूनों को परीक्षण एवं विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है.