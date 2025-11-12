अंता उपचुनाव: 15 बूथ पर 90 फीसदी से ज्यादा वोटिंग, सांकली में महज एक वोटर पहुंचा, जानिए आंकड़े
अंता के 268 बूथ में 152 में औसत से ज्यादा और 116 केंद्रों पर औसत से कम मतदान हुआ.
Published : November 12, 2025 at 10:14 AM IST
अंता (बारां): जिले के अंता विधानसभा उपचुनाव में ईवीएम के जरिए 268 मतदान केंद्रों पर 1 लाख 83 हजार 171 मतदाताओं ने वोट दिए. यहां 80.25 प्रतिशत मतदान हुआ. जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्र के हिसाब से आंकड़े जारी किए, जिनके विश्लेषण में सामने आया कि 152 मतदान केंद्र ऐसे हैं, जहां कुल मतदान प्रतिशत से ज्यादा वोटिंग हुई, जबकि 116 केंद्रों पर औसत से कम वोटिंग हुई.
निर्वाचन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, सर्वाधिक वोटिंग वाले 15 मतदान केंद्रों में देवपुरा, हरसोली, चुरेलिया, आंकेड़ी, मांगरोल अंजुमन इस्लामिया के दो केंद्र, चहेड़िया, हापाहेड़ी, हाई सेकेंडरी स्कूल मांगरोल के दो केंद्र, भगवानपुरा, राजपुरा व हिंगोनिया व मंडोली शामिल हैं. एनटीपीसी रोड अंता के महात्मा गांधी स्कूल के केंद्र में 50.55 फीसदी मतदान हुआ. संकली गांव में लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया और एक ही मतदाता यहां वोट डालने पहुंचा. 735 ने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया.
केवल 14 मतदाता नहीं पहुंचे: सबसे ज्यादा वोटिंग देवपुरा केंद्र पर हुई, जहां 294 में से केवल 14 वोटर नहीं आए. 280 वोटर ने वोट डाले. यहां 95.24 फीसदी वोटिंग हुई. हरसोली की बात की जाए तो 455 वोटर में से 433 में मताधिकार का प्रयोग किया. यहां 95.16 फीसदी वोटिंग हुई. चुरेलिया में 373 मतदाताओं में से 353 ने मताधिकार का प्रयोग किया है. केवल 20 वोट डालने नहीं पहुंचे. यहां मतदान प्रतिशत 94.64 रहा.
इन बूथों पर कम मतदान: कम मतदान वाले केंद्रों की बात की जाए तो बमोरीकला में 63.07 प्रतिशत मतदान हुआ. यहां रजिस्टर्ड 1159 में 731 ने मताधिकार का प्रयोग किया. पाटोंदा बूथ पर 66.26 प्रतिशत मतदान हुआ. यहां 901 में से 597 वोटर ने वोट दिया. रेन गढ़ में 66.35 प्रतिशत मतदान हुआ. वहां 737 में से 489 में वोट डाला. बालदड़ा में 1202 में से 815 ने वोट डाले, जो 67.75 प्रतिशत है. एनटीपीसी रोड महात्मा गांधी स्कूल के दूसरे बूथ पर 67.8 प्रतिशत मतदान हुआ, जहां 708 में से 480 मतदाताओं ने वोट किया. पंचायत समिति सभा भवन अंता में 69.4 फीसदी मतदान हुआ, जहां 1111 में से 771 में वोट दिया. पाटोंदा के दूसरे बूथ पर 69.44 प्रतिशत मतदान हुआ. यहां 962 में से 668 मताधिकार का प्रयोग किया.
कहां कितने फीसदी वोटिंग
- 15 मतदान केंद्रों पर 90 फीसदी से ज्यादा वोटिंग
- 141 मतदान केंद्रों पर 80 से 90 फीसदी मतदान
- 73 मतदान केंद्रों में 75 से 80 प्रतिशत मतदान
- 30 मतदान केंद्रों पर 70 से 75 फीसदी मतदान
- 7 मतदान केंद्रों पर 63 से 70 फीसदी वोटिंग
- 01 मतदान केंद्र पर 50.55 फीसदी वोटिंग
- 01 सांकली इकलौता केंद्र, जहां बहिष्कार के बीच एक वोट डला