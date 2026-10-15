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नवरात्र: 19 जिलों के इन 20 देवी स्थलों को योगी सरकार ने 83 करोड़ से संवारा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वर्ष 2017 से धार्मिक पर्यटन के विकास के तहत सभी 75 जिलों के देवी मंदिरों को सजाने संवारने का काम किया है. प्रमुख शक्तिपीठों के साथ स्थानीय स्तर पर पूजनीय देवी मंदिरों को भी पर्यटन विकास योजनाओं से जोड़ा जा रहा है. इससे क्षेत्रीय आस्था और परंपराओं को पहचान देने के साथ श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का प्रयास किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बुधवार को लखनऊ के चौक स्थित बड़ी काली मंदिर में दर्शन-पूजन के बाद यह बात कही. मिशन शक्ति के तहत प्रदेश के 26 देवी मंदिरों में आयोजित होने वाले नवरात्रि विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ भी किया.



पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि प्रदेश के उन देवी मंदिरों को भी पर्यटन विकास से जोड़ा जा रहा है, जिनकी स्थानीय स्तर पर विशेष धार्मिक मान्यताएं हैं. पीढ़ियों से इन मंदिरों से जुड़ी आस्था और परंपराओं को पहचान दिलाना सरकार का उद्देश्य है. नवरात्रि शक्ति की आराधना के साथ महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और समाज में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का भी संदेश देती है. तीर्थस्थलों पर बेहतर सुविधाएं और स्थानीय स्तर पर आजीविका के अवसर इस प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं.





मंत्री जयवीर सिंह ने ये भी कहा कि बड़ी काली मंदिर के पर्यटन विकास के लिए प्रदेश सरकार ने 227.83 लाख रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत की है. वर्ष 2017 से प्रदेश में देवी मंदिरों के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत 19 जिलों के 20 देवी स्थलों पर करीब 83 करोड़ रुपए की लागत से 22 प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं. ये परियोजनाएं प्रदेश के सभी 75 जनपदों में देवी मंदिरों को लाभ पहुंचाने वाली विकास प्रक्रिया का हिस्सा हैं. उत्तर प्रदेश के शक्तिपीठ पर्यटन सर्किट में सहारनपुर स्थित मां शाकुंभरी देवी, नैमिषारण्य स्थित मां ललिता देवी, बलरामपुर स्थित देवीपाटन मंदिर, विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी और वाराणसी स्थित मां विशालाक्षी देवी जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल शामिल हैं.



पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 'प्रदेश में धार्मिक पर्यटन का विस्तार अब उन मंदिरों तक भी पहुंच रहा है, जिनकी पहचान लंबे समय से स्थानीय श्रद्धालुओं तक सीमित रही है. इनमें बिजनौर का मां रुक्मणी गाला माता मंदिर, पीलीभीत का गुंगा देवी मंदिर, देवरिया का करमेल माता मंदिर और ललितपुर का देवा माता मंदिर प्रमुख हैं. इसके अलावा बहराइच स्थित मां गुल्ला वीर मंदिर, श्रावस्ती स्थित मां जगत जननी सीता माता मंदिर और गौतम बुद्ध नगर स्थित मां भुड़ावाली देवी मंदिर भी विकास कार्यों में शामिल हैं. इन मंदिरों के विकास से संबंधित जिलों की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को व्यापक स्तर पर पहचान मिलने की उम्मीद है.





श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का विस्तार

प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर किए जा रहे विकास कार्यों में ठहरने की व्यवस्था, पैदल मार्ग, प्रकाश व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए स्थान सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है. सहारनपुर स्थित मां शाकुंभरी देवी शक्तिपीठ में लगभग 39 करोड़ रुपए की लागत से तीन परियोजनाएं शामिल हैं. इनमें राही पर्यटक विश्राम गृह, ओपन एयर थिएटर, पैदल मार्ग को मजबूत करना और श्रद्धालुओं के लिए अतिरिक्त सुविधाओं का विकास शामिल है.



विश्राम गृह बनने से दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने का विकल्प मिलेगा. वहीं, ओपन एयर थिएटर के जरिए धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को प्रोत्साहन मिल सकेगा. नैमिषारण्य स्थित ललिता देवी मंदिर में 15.23 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना शुरू की गई है. लखनऊ स्थित मां चंद्रिका देवी मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण पर 6.30 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना है. भदोही स्थित श्री सीता समाहित स्थल के पर्यटन विकास के लिए 3.52 करोड़ रुपये की परियोजना शामिल है. बलरामपुर के देवीपाटन मंदिर में 3.29 करोड़ रुपये और प्रयागराज के अलोपी देवी शक्तिपीठ में 1.67 करोड़ रुपए की लागत से फसाड लाइटिंग परियोजनाएं शामिल हैं.





उन्होंने बताया कि प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थलों में रायबरेली स्थित चामुंडा शक्तिपीठ, बांदा स्थित मां सिंहवाहिनी देवी शक्तिपीठ, बलरामपुर स्थित जुआ देवी शक्तिपीठ और प्रतापगढ़ स्थित मां ज्वाला देवी धाम सिद्धपीठ शामिल हैं. इसके अलावा मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी से संबंधित मंदिर परिसर, जौनपुर स्थित मां शीतला चौकिया धाम और कानपुर नगर के घाटमपुर स्थित मां कुष्मांडा मंदिर को भी विकास योजनाओं में शामिल किया गया है.



