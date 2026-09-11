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बैंक अधिकारी बनकर शेयर बाजार में निवेश का झांसा, UPI से 9.20 लाख की ठगी

रांची: राज्यभर में साइबर ठगी को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहे हैं, इसके बावजूद लोग झांसे में आ जा रहे हैं. केवल रांची में साल 2026 में अब तक 200 से ज्यादा लोग ठगी का शिकार हो चुके हैं. ताजा मामला रांची के कांके क्षेत्र में रहने वाले मंगरा उरांव का है. मंगरा से एक साइबर अपराधी बैंक अफसर बनकर मिला और शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर 9 लाख की ठगी कर ली.

यूपीआई के जरिए की गई ठगी

कांके थाना क्षेत्र के पतगाई निवासी मंगरा उरांव ने साइबर अपराध थाना, रांची में 9 लाख 20 हजार 2 रुपये की यूपीआई के माध्यम से ठगी किए जाने की शिकायत की है. शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(सी) और 66(डी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है.

बैंक अधिकारी बताकर बनाया भरोसा

एफआईआर में मंगरा उरांव ने बताया कि संतोष कुमार मलिक से उसकी पहचान बैंक के माध्यम से हुई थी. आरोप है कि संतोष खुद को बैंक का अधिकारी बताता था. उसने मंगरा को भरोसा दिलाया कि बैंक में पैसा रखने की तुलना में शेयर बाजार और ग्रो म्यूचुअल फंड में निवेश करने से अधिक कमाई होगी. मंगरा उसके झांसे में आ गया. इसके बाद आरोपी ने उससे बैंक संबंधी दस्तावेज और मोबाइल फोन ले लिया.

बैंक दस्तावेज लेकर बनाया PhonePe

शिकायत के अनुसार, संतोष ने मंगरा का मोबाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक मांगी और 15 मार्च 2026 को उसके मोबाइल में फोन-पे बना दिया. मंगरा का कहना है कि उसे खुद फोन-पे चलाना नहीं आता था. इसके बाद जब भी आरोपी उसका मोबाइल लेता था, फोन-पे के जरिए शेयर बाजार में निवेश करने की बात कहकर रकम ट्रांसफर करता था. मंगरा के अनुसार, उसे यह जानकारी नहीं थी कि पैसा वास्तव में उसके खाते में निवेश हो रहा है या आरोपी अपने खाते में भेज रहा है.