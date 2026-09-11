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बैंक अधिकारी बनकर शेयर बाजार में निवेश का झांसा, UPI से 9.20 लाख की ठगी

रांची में बैंक अधिकारी बनकर एक युवक से 9 लाख रुपये से ज्यादा की साइबर ठगी की गई. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

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प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 11, 2026 at 9:37 AM IST

3 Min Read
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रांची: राज्यभर में साइबर ठगी को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहे हैं, इसके बावजूद लोग झांसे में आ जा रहे हैं. केवल रांची में साल 2026 में अब तक 200 से ज्यादा लोग ठगी का शिकार हो चुके हैं. ताजा मामला रांची के कांके क्षेत्र में रहने वाले मंगरा उरांव का है. मंगरा से एक साइबर अपराधी बैंक अफसर बनकर मिला और शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर 9 लाख की ठगी कर ली.

यूपीआई के जरिए की गई ठगी

कांके थाना क्षेत्र के पतगाई निवासी मंगरा उरांव ने साइबर अपराध थाना, रांची में 9 लाख 20 हजार 2 रुपये की यूपीआई के माध्यम से ठगी किए जाने की शिकायत की है. शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(सी) और 66(डी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है.

बैंक अधिकारी बताकर बनाया भरोसा

एफआईआर में मंगरा उरांव ने बताया कि संतोष कुमार मलिक से उसकी पहचान बैंक के माध्यम से हुई थी. आरोप है कि संतोष खुद को बैंक का अधिकारी बताता था. उसने मंगरा को भरोसा दिलाया कि बैंक में पैसा रखने की तुलना में शेयर बाजार और ग्रो म्यूचुअल फंड में निवेश करने से अधिक कमाई होगी. मंगरा उसके झांसे में आ गया. इसके बाद आरोपी ने उससे बैंक संबंधी दस्तावेज और मोबाइल फोन ले लिया.

बैंक दस्तावेज लेकर बनाया PhonePe

शिकायत के अनुसार, संतोष ने मंगरा का मोबाइल, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक मांगी और 15 मार्च 2026 को उसके मोबाइल में फोन-पे बना दिया. मंगरा का कहना है कि उसे खुद फोन-पे चलाना नहीं आता था. इसके बाद जब भी आरोपी उसका मोबाइल लेता था, फोन-पे के जरिए शेयर बाजार में निवेश करने की बात कहकर रकम ट्रांसफर करता था. मंगरा के अनुसार, उसे यह जानकारी नहीं थी कि पैसा वास्तव में उसके खाते में निवेश हो रहा है या आरोपी अपने खाते में भेज रहा है.

9 लाख रुपये अपने खाते में डालने का आरोप

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि संतोष ने बहला-फुसलाकर मंगरा से कुल 9,20,002 रुपये लिए. रकम उसके निवेश खाते में डालने के बजाय आरोपी अपने खाते में डालता रहा. इसके अलावा करीब 30 हजार रुपये का मोबाइल भी किस्त में खरीदा गया, जिसकी रकम मंगरा अपने बैंक खाते से दे रहा था.

फोन-पे के जरिए भी पैसे दिए जाने की बात

शिकायतकर्ता ने बताया कि 27 अप्रैल 2026 के बाद उसने संतोष को लगातार फोन किया, लेकिन वह फोन रिसीव नहीं कर रहा था. इसके बाद 5 जुलाई 2026 को फोन करने पर उसकी बहन ने फोन उठाया और शिकायतकर्ता को डांटने लगी. बाद में मंगरा को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ. उसने बैंक से स्टेटमेंट निकलवाया और साइबर अपराध पोर्टल 1930 पर शिकायत दर्ज कराई. एफआईआर में साइबर अपराध पोर्टल की शिकायत का ACK नंबर 33407260008483 भी दर्ज है. इसी आधार पर आगे की कारवाई की जा रही है.

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