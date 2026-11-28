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Fit India Sundays on Cycle: राजस्थान के 37 जिलों में 8,000 से अधिक युवा साइकिल चलाकर देंगे नशामुक्ति का संदेश

अधिकारियों ने आयोजन के बारे में दी जानकारी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश भर के 37 जिलों में 8,000 से अधिक युवा साइकिल चलाकर शारीरिक फिटनेस के साथ-साथ नशामुक्ति और स्वस्थ जीवनशैली का संदेश देंगे. फिट इंडिया मूवमेंट के तहत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सहयोग से 'फिट इंडिया संडेज़ ऑन साइकिल' के 100वें संस्करण का आयोजन रविवार को राजस्थान में होगा. प्रदेश के 37 जिलों समेत देश भर के 700 चिह्नित स्थानों पर 'माय भारत' के जिला युवा अधिकारियों और युवा मंडलों के नेतृत्व में साइकिल रैलियां आयोजित की जाएंगी. प्रत्येक आयोजन स्थल पर न्यूनतम 200 युवाओं की भागीदारी रहेगी. इसमें माय भारत स्वयंसेवक, राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक, युवा क्लब, खेलो इंडिया केंद्र और शिक्षण संस्थानों के छात्र शामिल होंगे.

जिलों में बड़े स्तर पर आयोजन: 'फिट इंडिया संडेज़ ऑन साइकिल' के 100वें संस्करण के आयोजन को लेकर यूथ हॉस्टल में एक प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया. प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए 'मेरा युवा भारत' के राज्य निदेशक देवेंद्र कुमार व्यास और भारतीय खेल प्राधिकरण की सहायक निदेशक साहिला सैन्सन ने बताया कि दोनों संस्थाओं की ओर से कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. रविवार को इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 37 जिलों में जिला स्तरीय और अन्य 4 जिलों में बड़े स्तर पर आयोजन होंगे. जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में सुबह 6 बजे मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा. इस राष्ट्रव्यापी अभियान को 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' अभियान के साथ जोड़ा गया है, जिसका उद्देश्य राजस्थान के युवाओं को शारीरिक फिटनेस के साथ-साथ नशामुक्त और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करना है.