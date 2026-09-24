हिमाचल में MIS के तहत अब तक 8,000 मीट्रिक टन से अधिक की खरीद, सेब बेचने से लेकर भुगतान तक सब कुछ हो रहा ऑनलाइन
इस सीजन एमआईएस की पूरी प्रक्रिया को एचपीएमआईएस के माध्यम से डिजिटल किया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 5:51 PM IST
शिमला: हिमाचल के सेब बागवानों के लिए इस बार मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) में खरीद से लेकर भुगतान तक की व्यवस्था पहले से अधिक डिजिटल और पारदर्शी बनाई गई है. एचपीएमआईएस पोर्टल के माध्यम से चल रही खरीद प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार अब तक 8 हजार मीट्रिक टन से अधिक सेब खरीद चुकी है, जबकि 17 हजार से अधिक बागवान पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा चुके हैं. प्रदेश में एक अगस्त से 213 सेब संग्रहण केंद्रों पर खरीद का सिलसिला जारी है और यह व्यवस्था 31 अक्तूबर तक चलेगी. एचपीएमसी और हिमफेड की ओर से संचालित इन केंद्रों के जरिए बागवानों को फसल जमा करवाने से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया में डिजिटल सुविधा मिल रही है.
इस सीजन एमआईएस की पूरी प्रक्रिया को एचपीएमआईएस के माध्यम से डिजिटल किया गया है. इसमें बागवान का पंजीकरण, सेब की खरीद, डिजिटल रसीद, परिवहन, प्रसंस्करण, निगरानी और भुगतान शामिल हैं. इस वर्ष पंजीकरण करवाने वाले बागवानों को आगामी वर्षों में दोबारा पंजीकरण नहीं करवाना होगा. उन्हें केवल पोर्टल के माध्यम से संबंधित संग्रहण केंद्र को सेब जमा करवाने की सूचना देनी होगी. बागवान एचपीएमआईएस पोर्टल के अलावा एंड्रॉयड और आईओएस एप्लीकेशन के माध्यम से भी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. जिन बागवानों को स्वयं पंजीकरण करने में दिक्कत है, वे कॉमन सर्विस सेंटर, लोक मित्र केंद्र या ग्राम पंचायत की सहायता ले सकते हैं. शिमला जिले में इस सुविधा के लिए 681 लोक मित्र केंद्र उपलब्ध हैं.
खरीद के साथ मिलेगी डिजिटल रसीद
पंजीकरण के बाद बागवानों को अपनी फसल निर्धारित संग्रहण केंद्र पर लानी होगी. एमआईएस के तहत स्वीकृत सेब की मात्रा एचपीएमआईएस में दर्ज की जाएगी और इसकी डिजिटल रसीद जारी होगी. रसीद की प्रति पंजीकृत मोबाइल नंबर या अकाउंट पर उपलब्ध करवाई जाएगी. योजना के तहत पात्र भुगतान का सत्यापन और निर्धारित शर्तें पूरी होने के बाद राशि सीधे बागवान के पंजीकृत बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी. इसके लिए बागवानों को पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर और बैंक खाते का विवरण सही दर्ज होने की पुष्टि करनी होगी। डिजिटल व्यवस्था के चलते रिकॉर्ड और रसीदों के लिए एचपीएमसी या हिमफेड कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत भी कम होगी.
पराला से जड़ोल तक खरीद की रियल-टाइम निगरानी
एचपीएमसी के पराला (शिमला), परवाणू (सोलन) और जड़ोल (मंडी) स्थित प्रसंस्करण संयंत्रों तक सेब की खरीद, परिवहन और प्रसंस्करण की रियल-टाइम निगरानी की जा सकेगी. रसीद, चालान, रिपोर्ट और रजिस्टर डिजिटल रूप से तैयार होने से पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के साथ खरीदे गए सेब के शीघ्र निस्तारण में भी सुविधा मिलेगी.
राज्य के फल उत्पादन में सेब की बड़ी हिस्सेदारी
सेब हिमाचल की प्रमुख बागवानी फसल है. राज्य के कुल फल उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी करीब 80 प्रतिशत है, जबकि फलदार फसलों के कुल क्षेत्रफल में सेब का हिस्सा लगभग 50 प्रतिशत है. हिमाचल देश का दूसरा सबसे बड़ा सेब उत्पादक राज्य है. राष्ट्रीय स्तर पर सेब उत्पादन में प्रदेश की हिस्सेदारी करीब 22 प्रतिशत और सेब बागवानी क्षेत्रफल में लगभग 37 प्रतिशत है. शिमला सबसे बड़ा उत्पादक जिला है, जिसका राज्य के कुल उत्पादन में करीब 55 प्रतिशत योगदान है. इसके बाद कुल्लू, किन्नौर और मंडी का स्थान है.
निर्धारित केंद्रों पर ही सेब जमा करवाने की अपील
सरकार ने बागवानों से जल्द एचपीएमआईएस पर पंजीकरण करवाने और मोबाइल नंबर व बैंक खाते की जानकारी अपडेट रखने का आग्रह किया है. बागवानों को सेब केवल निर्धारित संग्रहण केंद्रों पर जमा करवाने तथा डिजिटल रसीद को अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है. पंजीकरण, खरीद अथवा भुगतान से जुड़ी परेशानी होने पर संबंधित संग्रहण केंद्र, एचपीएमसी, हिमफेड, लोक मित्र केंद्र या ग्राम पंचायत से सहायता ली जा सकती है.
'बागवानी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना प्राथमिकता'
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार बागवानों के हितों की रक्षा और राज्य की बागवानी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को प्राथमिकता दे रही है. एमआईएस बाजार में अधिक आवक अथवा मंदी के दौरान बागवानों को राहत देने के साथ निम्न गुणवत्ता वाले फलों के खुले बाजार में दबाव को नियंत्रित करने में भी मदद करती है. उन्होंने कहा कि योजना के तहत खरीदे गए सेब के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन को बढ़ावा मिलेगा. एमआईएस 2026-27 का डिजिटलीकरण इसे अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और बागवानों के अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. एकमुश्त पंजीकरण, डिजिटल रसीद, रियल-टाइम निगरानी और डीबीटी जैसी सुविधाओं से प्रक्रियागत अड़चनें कम होंगी और पात्र भुगतान सीधे बैंक खातों तक पहुंचाने में सुविधा मिलेगी.
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