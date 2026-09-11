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नगरीय निकाय चुनाव में वोटों की बारिश: भरतपुर संभाग में 80 फीसदी से पार मतदान, बृजनगर-नदबई में सर्वाधिक

दूसरे चरण में संभाग के अधिकांश निकायों में 80 प्रतिशत से अधिक मतदान होने से प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ गई हैं.

Queues at a polling station in Bharatpur district.
भरतपुर जिले में एक मतदान केंद्र पर कतारें (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 11, 2026 at 8:35 PM IST

5 Min Read
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भरतपुर: नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में शुक्रवार को भरतपुर संभाग के पांच जिलों में मतदाताओं ने वोटों की जमकर बारिश की. सुबह सात बजे से शुरू मतदान शाम छह बजे तक चला. अधिकांश निकायों में मतदान का आंकड़ा 80 प्रतिशत पार पहुंच गया. भरतपुर जिले में नदबई में सर्वाधिक 86.74 प्रतिशत एवं डीग जिले के बृजनगर में सबसे अधिक 87.75 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ. कुम्हेर में 87.45 प्रतिशत, वैर में 85.91 और उच्चैन में 85.31 प्रतिशत मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया. करौली और धौलपुर में भी कई निकायों में मतदान 80 प्रतिशत से अधिक रहा. सवाई माधोपुर में कुल मतदान 73.93 प्रतिशत दर्ज हुआ. मतदान के साथ ही दूसरे चरण में मैदान में उतरे प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई. अब सभी की नजर 14 सितंबर को होने वाली मतगणना पर टिकी है.

जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, भरतपुर के चार निकायों में 80 % से ज्यादा मतदान हुआ है. भरतपुर जिले की नदबई, बयाना, वैर और उच्चैन नगर निकायों में मतदाताओं ने उत्साह के साथ मतदान किया. जिले के सभी 120 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया पूरी हुई. नदबई नगरपालिका में 86.74 प्रतिशत मतदान हुआ. वैर में 85.91, उच्चैन में 85.31 और बयाना में 81.25 प्रतिशत वोटिंग हुई.

भरतपुर जिले में दूसरे दौर में वोटिंग संपन्न (ETV Bharat Bharatpur)

पढ़ें:नगरीय निकाय चुनाव : फर्जी मतदान की शिकायत पर कुम्हेर में हंगामा, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा

बयाना में बूथ पर गड़बड़ी के आरोप: बयाना नगरपालिका के वार्ड नंबर सात के एक मतदान केंद्र पर मतदान के दौरान गड़बड़ी के आरोप को लेकर विवाद हुआ. एक प्रत्याशी की पत्नी की आशा सहयोगिनी के रूप में बूथ पर ड्यूटी लगाने पर दूसरे प्रत्याशी ने आपत्ति जताई. आरोप था कि मतदान के दौरान चुनाव प्रचार भी किया गया. इसी मतदान केंद्र पर एक सरकारी शिक्षक के छुट्टी के दिन बार-बार बूथ में प्रवेश करने की शिकायत सामने आई. दूसरे प्रत्याशी के पति पर ईवीएम का बटन बार-बार दबाने का आरोप लगाया गया. शिकायत मिलने के बाद रिटर्निंग अधिकारी मौके पर पहुंचे और संबंधित लोगों को मतदान केंद्र से हटाया. प्रशासन की तत्काल कार्रवाई के बाद स्थिति संभाल ली गई और मतदान प्रक्रिया जारी रही.

डीग जिले में 80 प्रतिशत से ज्यादा मतदान: डीग जिले की डीग, कुम्हेर और बृजनगर नगर निकायों में मतदाताओं ने भारी उत्साह दिखाया. तीनों निकायों में कुल 71895 मतदाताओं में से 60770 मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया. बृजनगर 87.75 प्रतिशत के साथ जिले की सबसे अधिक मतदान वाली निकाय रही. कुम्हेर में 87.45 प्रतिशत और डीग में 81.40 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया.

A polling station in Bharatpur district.
भरतपुर जिले का एक मतदान केंद्र (ETV Bharat Bharatpur)

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कुम्हेर में फर्जी मतदान की शिकायत पर हंगामा: कुम्हेर के एक मतदान केंद्र पर फर्जी मतदान की शिकायत को लेकर हंगामा हुआ. शिकायत के बाद मतदान केंद्र के बाहर भीड़ जमा हो गई. स्थिति कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गई. पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को हटाया और मतदान केंद्र पर व्यवस्था बहाल कराई. इसके बाद मतदान प्रक्रिया आगे जारी रही.

करौली में 79.18 प्रतिशत मतदान: करौली जिले की हिण्डौन नगर परिषद, टोडाभीम नगरपालिका और सुरौठ नगरपालिका में भी मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ. तीनों निकायों में कुल 79.18 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. टोडाभीम में सबसे अधिक 85.90 प्रतिशत मतदान हुआ. सुरौठ में 82.08 और हिण्डौन में 77.04 प्रतिशत मतदान हुआ. तीनों निकायों के 114 वार्डों में 635 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहे. इन निकायों में कुल 110354 मतदाता पंजीकृत थे. टोडाभीम के वार्ड नंबर 30 में एक प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुना जा चुका. जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा और पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए मतदाताओं का आभार जताया.

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Long queue at a polling station in Bari, Dholpur district
धौलपुर जिले के बाड़ी में एक मतदान केंद्र पर लंबी कतार (ETV Bharat Dholpur)

धौलपुर में 80 प्रतिशत से ज्यादा वोटिंग: धौलपुर जिले की बाड़ी, बसेड़ी और सरमथुरा नगरपालिकाओं में भी मतदाताओं ने जमकर वोट डाले. तीनों निकायों में मतदान का आंकड़ा 80 प्रतिशत से ऊपर रहा. बसेड़ी में 83.21 प्रतिशत मतदान हुआ. बाड़ी में 82.04 और सरमथुरा में 80.93 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले.

सवाई माधोपुर में 73.93 प्रतिशत मतदान: सवाई माधोपुर जिले की गंगापुर सिटी नगर परिषद, वजीरपुर नगरपालिका और बामनवास नगरपालिका में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ. तीनों निकायों में कुल 1,11,660 पंजीकृत मतदाताओं में से 82,546 मतदाताओं ने मतदान किया. कुल मतदान प्रतिशत 73.93 प्रतिशत रहा. वजीरपुर में सबसे अधिक 83.37 प्रतिशत मतदान हुआ. गंगापुर सिटी में 73.06 और बामनवास में 71.24 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. गंगापुर सिटी में 89,229 मतदाताओं में से 65,190 ने मतदान किया. बामनवास में 11,086 में से 7,898 और वजीरपुर में 11,345 में से 9,458 मतदाताओं ने वोट डाला.

नजरें अब मतगणना पर: दूसरे चरण के मतदान में भरतपुर संभाग के अधिकांश निकायों में 80 प्रतिशत से अधिक मतदान होने से प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ गई हैं. बृजनगर, कुम्हेर और नदबई समेत कई निकायों में मतदान 85 प्रतिशत से ऊपर पहुंचा है. अब प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों की नजर बूथवार मतदान के आंकड़ों और मतगणना पर है. मतदान खत्म होने के साथ ही राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया. सभी को 14 सितंबर को आने वाले नतीजों का इंतजार है.

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