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नगरीय निकाय चुनाव में वोटों की बारिश: भरतपुर संभाग में 80 फीसदी से पार मतदान, बृजनगर-नदबई में सर्वाधिक

भरतपुर जिले में एक मतदान केंद्र पर कतारें ( ETV Bharat Bharatpur )