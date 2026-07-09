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चित्तौड़गढ़: 8 क्विंटल से ज्यादा डोडा चूरा पकड़ा, 2 गिरफ्तार, पिस्तौल बरामद

जब्त कर थाने में रखा डोडा चूरा ( Source - Chittorgarh Police )

चित्तौड़गढ़: ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस थाना राशमी एवं जिला विशेष टीम (डीएसटी) ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध बड़ी सफलता प्राप्त की है. कार्रवाई के दौरान स्कॉर्पियो एवं इनोवा कार से कुल 833.540 किलो डोडा चूरा बरामद कर तीन लग्जरी वाहन जब्त किए. साथ ही स्कॉर्पियो चालक के कब्जे से एक अवैध पिस्टल, मैगजीन एवं 6 जिंदा कारतूस बरामद कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं गिरोह के 10 अन्य सहयोगियों को नामजद कर उनकी तलाश जारी है. पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि राशमी थानाधिकारी रतन सिंह मय टीम एवं डीएसटी ने यह कार्रवाई की. इस संयुक्त टीम ने गश्त के दौरान तुर्किया कलां से अडाना की ओर जाने वाले कच्चे मार्ग पर खेतों की तरफ से तीन लग्जरी कार एक साथ आती हुई नजर आई. पास आने पर सरकारी वाहन को देख कर आगे चल रही ब्रेजा कार के चालक ने कार को वापस घुमाने का असफल प्रयास किया, जिससे कार रास्ते के पास पड़े कटे हुए लकड़ों से टकरा कर रुक गई. ब्रेजा के पीछे स्कॉर्पियो व उसके पीछे इनोवा कार आई. तीनों कार के चालक ने वाहन रोक कर भागने का प्रयास किया. संदेह होने पर डीएसटी व थानाधिकारी मय टीम ने तत्काल मौके पर पहुंची. यहां ब्रेजा चालक व स्कॉर्पियो चालक को रोका गया. पढ़ें: ऑपरेशन त्रिनेत्र: कार से 228 किलो 520 ग्राम डोडा चूरा बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार