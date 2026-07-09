चित्तौड़गढ़: 8 क्विंटल से ज्यादा डोडा चूरा पकड़ा, 2 गिरफ्तार, पिस्तौल बरामद
इस गिरोह के 10 अन्य सहयोगियों को नामजद कर पुलिस उनकी तलाश कर रही है.
Published : July 9, 2026 at 5:30 PM IST
चित्तौड़गढ़: ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस थाना राशमी एवं जिला विशेष टीम (डीएसटी) ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध बड़ी सफलता प्राप्त की है. कार्रवाई के दौरान स्कॉर्पियो एवं इनोवा कार से कुल 833.540 किलो डोडा चूरा बरामद कर तीन लग्जरी वाहन जब्त किए. साथ ही स्कॉर्पियो चालक के कब्जे से एक अवैध पिस्टल, मैगजीन एवं 6 जिंदा कारतूस बरामद कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं गिरोह के 10 अन्य सहयोगियों को नामजद कर उनकी तलाश जारी है.
पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि राशमी थानाधिकारी रतन सिंह मय टीम एवं डीएसटी ने यह कार्रवाई की. इस संयुक्त टीम ने गश्त के दौरान तुर्किया कलां से अडाना की ओर जाने वाले कच्चे मार्ग पर खेतों की तरफ से तीन लग्जरी कार एक साथ आती हुई नजर आई. पास आने पर सरकारी वाहन को देख कर आगे चल रही ब्रेजा कार के चालक ने कार को वापस घुमाने का असफल प्रयास किया, जिससे कार रास्ते के पास पड़े कटे हुए लकड़ों से टकरा कर रुक गई. ब्रेजा के पीछे स्कॉर्पियो व उसके पीछे इनोवा कार आई. तीनों कार के चालक ने वाहन रोक कर भागने का प्रयास किया. संदेह होने पर डीएसटी व थानाधिकारी मय टीम ने तत्काल मौके पर पहुंची. यहां ब्रेजा चालक व स्कॉर्पियो चालक को रोका गया.
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ब्रेजा में बैठे व्यक्ति, स्कॉर्पियो में चालक के पास बैठा व्यक्ति और इनोवा के चालक और उसके पास बैठा व्यक्ति खेतों की तरफ भागे निकले. मौके पर ब्रेजा चालक ने अपना नाम प्रहलाद पुरी बताया. चालक रमेश विश्नोई स्कॉर्पियो से कुल 4 क्विंटल 24 किलो 800 ग्राम और फरार आरोपियों द्वारा छोड़ी गई इनोवा कार से कुल 4 क्विंटल 8 किलो 740 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया. दोनों वाहनों का कुल वजन 8 क्विंटल 33 किलो 540 ग्राम मय बारदाना के जब्त किया गया. आरोपी रमेश बिश्नोई के कब्जे से एक पिस्टल मय मैगजीन व 6 राउंड भी जब्त किए गए.
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मौके से रमेश बिश्नोई एवं प्रहलाद गिरी को गिरफ्तार किया गया. एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान थानाधिकारी भदेसर विनोद मेनारिया को सौंपा गया. गिरफ्तार दोनों आरोपियों की पहचान कपासन थाना क्षेत्र के केसरखेड़ी निवासी प्रहलाद पुरी पुत्र हंसराज उर्फ हांसु पुरी गोस्वामी और जोधपुर जिले के बनाड़ थाना क्षेत्र में आने वाले जाजीवाल बिश्नोई निवासी रमेश पुत्र गिरधारी लाल विश्नोई के रूप में हुई है. इस कार्रवाई में राशमी थानाधिकारी रतन सिंह, एएसआई सुभाष चन्द्र, गोपाल लाल, कांस्टेबल रमेश, अनिल, सज्जनसिंह, सुमित एवं डीएसटी टीम के हैड कांस्टेबल प्रमोद कुमार, अमित, अजय, मनोज, प्रीतम, शिशराम, रतन सिंह, बलराम शामिल रहे.