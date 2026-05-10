लैब असिस्टेंट (विज्ञान) भर्ती परीक्षा: फर्जी अभ्यर्थियों पर रोक के लिए फेस रिकॉग्निशन और हैंडराइटिंग, एग्जाम हॉल में सैंपल लिए
परीक्षा में 5 लाख 24 हजार 399 युवाओं ने पंजीयन कराया. हालांकि, 3 लाख 81 हजार 360 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा देने में रूचि दिखाई...
Published : May 10, 2026 at 4:09 PM IST
जयपुर: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा ने उम्मीदों को पंख लगा दिए. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की ओर से रविवार को प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती-2026 परीक्षा में विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया. परीक्षा में 72.72 प्रतिशत उपस्थिति रही.
प्रदेशभर में लैब असिस्टेंट भर्ती के परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की लंबी कतारें नजर आईं. भर्ती परीक्षा को लेकर युवाओं में खासा उत्साह इसलिए भी दिखा क्योंकि बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने संकेत दिए कि विभिन्न विभागों से रिक्त पदों का पुनर्मूल्यांकन होने के बाद भर्ती में लगभग 500 और पद जोड़े जा सकते हैं. परीक्षा में 5 लाख 24 हजार 399 युवाओं ने पंजीयन कराया था. इनके लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने 38 जिलों में दो पारियों में परीक्षा कराई.
हालांकि, भर्ती के लिए 3 लाख 81 हजार 360 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा देने में रूचि दिखाई. 1 लाख 43 हजार 39 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे. इससे पहले शनिवार को भूगोल विषय से जुड़े अभ्यर्थियों की परीक्षा हुई थी. उसमें 76.43 फीसदी उपस्थिति रही थी. कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज में बताया कि ये भर्ती माध्यमिक शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, कॉलेज शिक्षा विभाग और राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सहित विभिन्न विभागों के कुल 804 पदों के लिए की गई' इनमें विज्ञान वर्ग के 668 और भूगोल वर्ग के 136 पद शामिल हैं.
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सुरक्षा व्यवस्था रही हाईटेक :परीक्षा को नकल और डमी कैंडिडेट से मुक्त रखने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने सुरक्षा व्यवस्था हाईटेक रखी. परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस की मौजूदगी में अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग की गई. मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही केंद्र में प्रवेश दिया. साथ ही फेस रिकॉग्निशन और बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए अभ्यर्थियों की पहचान सुनिश्चित की गई.
परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों से हिंदी और अंग्रेजी में हैंडराइटिंग सैंपल लिए गए, ताकि भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों में पहचान का मिलान किया जा सके. जिन अभ्यर्थियों के आधार कार्ड में फोटो स्पष्ट नहीं थे, उनसे अंडरटेकिंग लेकर अतिरिक्त दस्तावेज जांच के बाद परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई. मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहा.
OMR आधारित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग :बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि 38 जिलों में लैब असिस्टेंट (विज्ञान) भर्ती परीक्षा दो पारियों में कराई गई. परीक्षा में सफल रहने वाले अभ्यर्थियों का चयन 668 पदों के लिए होगा. ये भर्ती परीक्षा ऑफलाइन OMR शीट पर ली गई. प्रश्न बहुविकल्पीय रहे और प्रत्येक गलत उत्तर पर एक-तिहाई नेगेटिव मार्किंग लागू की गई. लिखित परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इस आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा.
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