ETV Bharat / state

लैब असिस्टेंट (विज्ञान) भर्ती परीक्षा: फर्जी अभ्यर्थियों पर रोक के लिए फेस रिकॉग्निशन और हैंडराइटिंग, एग्जाम हॉल में सैंपल लिए

परीक्षा केंद्र पर जांच के दौरान अभ्यर्थी ( ETV Bharat Jaipur )