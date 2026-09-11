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नगर निकाय चुनाव : दूसरे चरण में 70.01 फीसदी मतदान, धोरीमन्ना में सर्वाधिक 91 एवं कोटा में सबसे कम 57 फीसदी वोटिंग

जयपुर : प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान शुक्रवार शाम छह बजे संपन्न हुआ. दूसरे चरण में प्रदेश में 70.01 फीसदी मतदान हुआ. निर्वाचन आयोग ने 86 फीसदी मतदान का लक्ष्य रखा था. हालांकि मतदान प्रतिशत के आंकड़े में मामूली बदलाव की संभावना है, क्योंकि देर शाम तक कुछ जगह मतदान केंद्रों में कतारें लगी थी. राज्य निर्वाचन विभाग की ओर से शाम सात बजे तक के आंकड़े जारी किए गए. इनमें अनुसार, दूसरे चरण में बालोतरा जिले की धोरीमन्ना नगर पालिका में सर्वाधिक 91.59 फीसदी मतदान हुआ, जबकि सबसे कम वोटिंग कोटा नगर निगम में 57.02 फीसदी हुई.

राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि सुबह 7 बजे शुरू मतदान शाम 6 बजे तक चला. जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और पाली समेत छह नगर निगम, 20 नगर परिषद और 121 नगर पालिकाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह दिखा. मतदान के दौरान कुछ जगह ईवीएम में तकनीकी खराबी और अन्य छोटी-मोटी घटनाएं सामने आईं. इन्हें छोड़कर मतदान प्रक्रिया कुल मिलाकर शांतिपूर्ण ढंग से हुई. दूसरे चरण के मतदान के साथ ही प्रदेश की 309 नगरीय निकायों में मतदान का काम पूरा हो गया. आयोग ने दोनों चरणों मे शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रदेश के मतदाताओं का आभार जताया.

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18 हजार से अधिक का भाग्य ईवीएम में बंद: आयोग के अनुसार, दूसरे चरण के मतदान के साथ ही 6 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 121 नगर पालिकाओं के कुल 4,774 वार्डों में 18,266 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया. दूसरे चरण में 9,758 मतदान केंद्रों पर कुल 87,60,884 मतदाताओं में से 61,35,153 मतदाताओं ने वोट डाला. अभी कुछ जगह मतदान प्रक्रिया चल रही है. ऐसे में आंकड़ों में वृद्धि होगी. अब 14 सितंबर को मतगणना होगी.

अब 14 और 21 सितंबर पर टिकी नजरें: दूसरे चरण के मतदान समाप्ति के साथ प्रदेश की सभी 309 नगर निकायों में वोटिंग प्रक्रिया सम्पन्न हो गई. पहले चरण में 9 सितंबर को मतदान हुआ था. दूसरे चरण में 11 सितंबर को वोट डाले गए. पहले चरण में 162 एवं दूसरे चरण में 147 निकायों में वोटिंग हुई. पहले चरण का मतदान 76.41 प्रतिशत दर्ज हुआ था, जबकि दूसरे चरण में 70.01 फीसदी वोटिंग रही. अब दोनों चरणों की मतगणना 14 सितंबर को होगी. मतगणना के साथ ही साफ होगा कि किस दल को कितनी सीटों पर जीत मिली और किन निकायों में बहुमत का बोर्ड बनता है. इसके बाद 21 सितंबर को चेयरपर्सन या अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा. 22 सितंबर डिप्टी या उपाध्यक्ष का चुनाव होगा. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव सम्पन्न के साथ प्रदेश की 309 नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता समाप्त हो जाएगी.

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