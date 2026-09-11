नगर निकाय चुनाव : दूसरे चरण में 70.01 फीसदी मतदान, धोरीमन्ना में सर्वाधिक 91 एवं कोटा में सबसे कम 57 फीसदी वोटिंग
प्रदेश की नगर निकाय के दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण सम्पन्न. 18,266 प्रत्याशियों का भाग्य EVM में कैद.
Published : September 11, 2026 at 8:12 PM IST
जयपुर : प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान शुक्रवार शाम छह बजे संपन्न हुआ. दूसरे चरण में प्रदेश में 70.01 फीसदी मतदान हुआ. निर्वाचन आयोग ने 86 फीसदी मतदान का लक्ष्य रखा था. हालांकि मतदान प्रतिशत के आंकड़े में मामूली बदलाव की संभावना है, क्योंकि देर शाम तक कुछ जगह मतदान केंद्रों में कतारें लगी थी. राज्य निर्वाचन विभाग की ओर से शाम सात बजे तक के आंकड़े जारी किए गए. इनमें अनुसार, दूसरे चरण में बालोतरा जिले की धोरीमन्ना नगर पालिका में सर्वाधिक 91.59 फीसदी मतदान हुआ, जबकि सबसे कम वोटिंग कोटा नगर निगम में 57.02 फीसदी हुई.
राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि सुबह 7 बजे शुरू मतदान शाम 6 बजे तक चला. जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और पाली समेत छह नगर निगम, 20 नगर परिषद और 121 नगर पालिकाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह दिखा. मतदान के दौरान कुछ जगह ईवीएम में तकनीकी खराबी और अन्य छोटी-मोटी घटनाएं सामने आईं. इन्हें छोड़कर मतदान प्रक्रिया कुल मिलाकर शांतिपूर्ण ढंग से हुई. दूसरे चरण के मतदान के साथ ही प्रदेश की 309 नगरीय निकायों में मतदान का काम पूरा हो गया. आयोग ने दोनों चरणों मे शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रदेश के मतदाताओं का आभार जताया.
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18 हजार से अधिक का भाग्य ईवीएम में बंद: आयोग के अनुसार, दूसरे चरण के मतदान के साथ ही 6 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 121 नगर पालिकाओं के कुल 4,774 वार्डों में 18,266 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया. दूसरे चरण में 9,758 मतदान केंद्रों पर कुल 87,60,884 मतदाताओं में से 61,35,153 मतदाताओं ने वोट डाला. अभी कुछ जगह मतदान प्रक्रिया चल रही है. ऐसे में आंकड़ों में वृद्धि होगी. अब 14 सितंबर को मतगणना होगी.
अब 14 और 21 सितंबर पर टिकी नजरें: दूसरे चरण के मतदान समाप्ति के साथ प्रदेश की सभी 309 नगर निकायों में वोटिंग प्रक्रिया सम्पन्न हो गई. पहले चरण में 9 सितंबर को मतदान हुआ था. दूसरे चरण में 11 सितंबर को वोट डाले गए. पहले चरण में 162 एवं दूसरे चरण में 147 निकायों में वोटिंग हुई. पहले चरण का मतदान 76.41 प्रतिशत दर्ज हुआ था, जबकि दूसरे चरण में 70.01 फीसदी वोटिंग रही. अब दोनों चरणों की मतगणना 14 सितंबर को होगी. मतगणना के साथ ही साफ होगा कि किस दल को कितनी सीटों पर जीत मिली और किन निकायों में बहुमत का बोर्ड बनता है. इसके बाद 21 सितंबर को चेयरपर्सन या अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा. 22 सितंबर डिप्टी या उपाध्यक्ष का चुनाव होगा. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव सम्पन्न के साथ प्रदेश की 309 नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता समाप्त हो जाएगी.
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निगमों में जोधपुर में सर्वाधिक वोटिंग
|नगर निगम
|वोटिंग प्रतिशत
|जोधपुर
|71.10
|पाली
|70.94
|उदयपुर
|67.26
|अजमेर
|63.65
|जयपुर
|62.88
|कोटा
|57.02
दूसरे चरण में 147 निकायों में मतदान : राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार दूसरे चरण में कुल 147 नगरीय निकायों में मतदान हुआ. इनमें अजमेर, कोटा, जयपुर, पाली, उदयपुर और जोधपुर नगर निगम शामिल है. 20 नगर परिषद में किशनगढ़, पुष्कर, टोंक, बहरोड़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सरदारशहर, गंगापुर सिटी, निंबाहेड़ा , राजसमंद, मकराना, हिंडौन सिटी, दौसा, डीग, फलौदी, सलूंबर, सीकर , सिरोही, लालसोट, बालोतरा शामिल हैं. 121 नगर पालिकाओं में पिलानी, चिड़ावा, मण्ड्रेला, विद्याविहार, सूरजगढ़, सिंघाना, बुहाना, मण्डावा, बिसाऊ, मलसीसर, मुण्डावर, कोटकासिम, टपुकड़ा, पोकरण, चौहटन, धौरीमन्ना, सिवाना, सिणधरी, बाप, कठूमर, खेरली, थानागाजी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, गोविन्दगढ़-रामबास, बड़ौदामेव, रामगढ़-शेखावाटी, लोसल शामिल है.
इसी प्रकार धोद, मेड़तासिटी, रियांबाड़ी, मेड़तारोड़, डेगाना, मालपुरा, टोडारायसिंह, डिग्गी, लाम्बा हरिसिंहपुरा, जैतारण, रायपुर, आसींद, गुलाबपुरा, कानोड़, मावली, परतापुरगढ़ी, कुशलगढ़, बड़ी सादड़ी, आकोला, कपासन, देवगढ़, भीम, छोटीसादड़ी, धरियावाद, सागवाड़ा, भीनमाल, सांचौर, बाली, खुडाला-फालना, सादड़ी, सुमेरपुर, तख्तगढ़, पिण्डवाड़ा, माउंट आबू, सार्दुलशहर, श्रीकरणपुर, केसरीसिंहपुर, पदमपुर, गजसिंहपुर, गोलूवाला, पीलीबंगा, तारानगर, साहवा, रतनगढ़, राजलदेसर, बीदासर, वैर, बयाना शामिल है. इसके साथ ही नदबई, उच्चैन, गंगापुर, हमीरगढ़, बनेड़ा, शाहपुरा, जहाजपुर, माण्डलगढ़, बिजौलिया, नीमराना, मांढण, बर्जेद, खाजूवाला, नोखा, देशनोक, लूणकरणसर, श्रीडूंगरगढ़, नापासर, खाटू खुर्द, परबतरसर, नावां, टोडाभीम, सूरौठ, लवाण, मण्डावरी, रामगढ़ पचवारा, कुम्हेर, बृजनगर, किशनगढ़बास, बसेड़ी, बाड़ी, सरमथुरा, वजीरपुर, बामणवास, छबड़ा, मांगरोल, अटरू, लाखेरी, कापरेन, नैनवा, हिण्डौली, खानपुर, अकलेरा, मनोहरथाना और पिड़ावा शामिल हैं.
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अपने अपने दावे: नगरीय निकायों में दोनों चरणों की वोटिंग पूरी होने के साथ ही BJP और कांग्रेस ने अपनी-अपनी जीत के दावे शुरू कर दिए. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, जनता ने भजनलाल सरकार के ढाई साल के विकास कार्यों और संगठन पर भरोसा जताया है. उन्होंने बड़े बहुमत से जीत और निकायों में ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का दावा किया. वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर जनता का भरोसा तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव परिणाम भाजपा को आईना दिखाएंगे.
बाड़ेबंदी एवं सेंधमारी ने बढ़ाई हलचल: मतदान खत्म होते ही अब दोनों दलों की नजर बोर्ड गठन के गणित पर है. खासकर उन निकायों में, जहां मुकाबला करीबी रहने की संभावना है. एक-एक पार्षद निर्णायक हो सकता है. ऐसे में प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी और विरोधी खेमे की सेंधमारी के डर ने सियासी हलचल बढ़ा दी है. परिणाम आने तक दोनों दल अपने-अपने पार्षदों को एकजुट रखने की रणनीति पर काम कर रहे हैं. अब असली मुकाबला EVM खुलने के बाद बोर्ड बनाने के लिए होगा.
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