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शार्क के साथ सेल्फी, रंग-बिरंगी मछलियों को हाथों से खिलाया दाना, स्वतंत्रता दिवस पर कानपुर जू पहुंचे 6 हजार से अधिक पर्यटक

सबसे अधिक भीड़ मछलीघर में रही. भालू बाड़े के बाहर बच्चों की भीड़ उमड़ी. वॉक इन एवियरी का भी लिया आनंंद.

कानपुर चिड़ियाघर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे.
कानपुर चिड़ियाघर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. (Photo Credit; Kanpur Zoo Media cell)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 11:06 PM IST

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कानपुर : स्वतंत्रता दिवस पर पूरे प्रदेशभर में जश्न का माहौल है. शनिवार को कानपुर चिड़ियाघर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. जू के बाहर शनिवार को इस खास दिन पर रोज की अपेक्षा दर्शकों की कई गुना भीड़ रही. तेज चटक धूप और उमस के बावजूद वन्यजीवों के दीदार के लोगों में जबर्दस्त दीवानगी दिखी.

जू के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर (प्रशासन) फिरोज खान ने बताया, शनिवार शाम तक प्राणिउद्यान में कुल 6473 दर्शक आए. जिसमें सबसे अधिक भीड़ केवल मछलीघर में रही. यहां दर्शकों ने शार्क वाले एक्वेरियम में सेल्फी ली, तो वहीं रंग-बिरंगी मछलियों को अपने हाथों से दाना खिलाया.

सबसे अधिक भीड़ मछलीघर में रही. (Video Credit; Kanpur Zoo Media cell)

भालू देख रोमांचित हुए पर्यटक : इसके अलावा भालू बाड़े के बाहर बच्चों की भीड़ उमड़ी. भालू ने अपनी गतिविधियों से दर्शकों का दिल जीता. यहां आकर दर्शकों ने पूरे दिन में 1000 से अधिक वन्यजीवों का दीदार किया. वॉक इन एवियरी में दर्शक जहां बाड़े के अंदर चलते रहे, तो वहीं उनके सामने कई तरह के पक्षी खुले घूमते रहे. पिछले साल 4300 दर्शक ही 15 अगस्त पर कानपुर जू घूमने आए थे.

जल्द दिखेंगे कई नए बदलाव: निदेशक कानपुर जू कन्हैया पटेल ने बताया, बहुत जल्द दर्शकों के लिए झील के आसपास व्यू प्वाइंट्स को शुरू किया जाएगा. जिससे दर्शक झील की प्राकृतिक सुंदरता व जलीय जीवों को देख सकेंगे. इसके साथ ही सर्दी शुरू होते ही हम नेचर ट्रेल की शुरुआत कर देंगे. जिसमें दर्शकों को झील के किनारे बसे प्राकृतिक जंगल में चलने-फिरने व घूमने का मौका मिलेगा.

मछलियों का किया दीदार.
मछलियों का किया दीदार. (Photo Credit; Kanpur Zoo Media cell)

जानिए 15 अगस्त को कब-कब कितने दर्शक आए:

सालदर्शक
20215302
202211586
202311779
20247986
20254330
20266473

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