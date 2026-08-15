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शार्क के साथ सेल्फी, रंग-बिरंगी मछलियों को हाथों से खिलाया दाना, स्वतंत्रता दिवस पर कानपुर जू पहुंचे 6 हजार से अधिक पर्यटक

कानपुर चिड़ियाघर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. ( Photo Credit; Kanpur Zoo Media cell )

कानपुर : स्वतंत्रता दिवस पर पूरे प्रदेशभर में जश्न का माहौल है. शनिवार को कानपुर चिड़ियाघर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे. जू के बाहर शनिवार को इस खास दिन पर रोज की अपेक्षा दर्शकों की कई गुना भीड़ रही. तेज चटक धूप और उमस के बावजूद वन्यजीवों के दीदार के लोगों में जबर्दस्त दीवानगी दिखी. जू के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर (प्रशासन) फिरोज खान ने बताया, शनिवार शाम तक प्राणिउद्यान में कुल 6473 दर्शक आए. जिसमें सबसे अधिक भीड़ केवल मछलीघर में रही. यहां दर्शकों ने शार्क वाले एक्वेरियम में सेल्फी ली, तो वहीं रंग-बिरंगी मछलियों को अपने हाथों से दाना खिलाया. सबसे अधिक भीड़ मछलीघर में रही. (Video Credit; Kanpur Zoo Media cell)