कानपुर में 600 से अधिक जोड़ों का सामूहिक विवाह; मंत्रोच्चार की गूंज, सेल्फी का दिखा क्रेज

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि फेस रिकग्निशन और बायोमीट्रिक अटेंडेंस से पहचान सुनिश्चित की जा रही है.

कानपुर में सामूहिक विवाह योजना.
कानपुर में सामूहिक विवाह योजना. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 2:55 PM IST

Updated : December 11, 2025 at 5:18 PM IST

कानपुर: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कानपुर में 600 से अधिक जोड़ों का विवाह हुआ. चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मैदान में विशाल पंडाल में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया. पूरा परिसर मंत्रोच्चार से गूंजता रहा. जिलाधिकारी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि विवाह कार्यक्रम में फेस रिकग्निशन और बायोमीट्रिक अटेंडेंस से पहचान सुनिश्चित की जा रही है, ताकि किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा न होने पाए.

कानपुर में 600 से अधिक जोड़ों का सामूहिक विवाह. (Video Credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा होता है, कि पंजीकरण किसी का है और सामान किसी को पहुंच जाता था. इस सत्र से वर-वधू की बायोमीट्रिक अटेंडेंस लगवाई गई. साथ ही फेस रिकग्निशन सिस्टम से उनके चेहरे को पहचाना गया.

जिला समाज कल्याण अधिकारी शिल्पी सिंह ने बताया कि सभी जोड़ों को लाखों रुपए का सामान भी मुहैया कराया गया है. इससे वह अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत खुशहाली से कर सकेंगे. मैदान में उनके खाने-पीने का भी बेहतर प्रबंध किया गया है.

वर-वधू को आशीर्वाद देते जिलाधिकारी व अन्य.
वर-वधू को आशीर्वाद देते जिलाधिकारी व अन्य. (Photo Credit: ETV Bharat)

मैदान पर भीड़े, सेल्फी की होड़: सामूहिक विवाह के इस अनूठे पल को कैद करने के लिए परिजन अपने स्मार्टफोन से कभी सेल्फी तो कभी पूरे पल की फोटो-वीडियो बनाते दिखाई दिए. शहर के सीएसए मैदान में आयोजित समारोह में वर-वधू ने एक साथ फेरे लिए.

मंत्रोच्चार के बीच परिजनों की खुशी भी देखने लायक रही. विवाह समारोह के दौरान परिजनों ने वर-वधू को आशीर्वाद दिया और फोटो भी लीं. सभी जोड़ों को उनका सामान पूरी पारदर्शिता के साथ दिया गया.

संपादक की पसंद

