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उत्तराखंड चुनाव 2027: टिकट के लिए अपनों से ही सियासी जंग, देहरादून की 5 सीटों पर बीजेपी में 60 से ज्यादा दावेदार

देहरादून: उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक दलों के भीतर टिकट को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन नेताओं ने अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाकर टिकट की दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी है. खासकर सत्ताधारी भाजपा में कई सीटों पर दावेदारों की लंबी कतार पार्टी नेतृत्व के लिए चुनौती बनती दिखाई दे रही है.

टिकट के दावेदारों की भरमार: राजधानी देहरादून की पांच विधानसभा सीटों पर ही उत्तराखंड चुनाव के टिकट के लिए कई नेता अपनी दावेदारी जता रहे हैं. कैंट सीट पर 13, रायपुर में 8, राजपुर रोड में 7, मसूरी में 5 और धर्मपुर में 3 दावेदारों के नाम सामने आए हैं. यानी देहरादून महानगर की पांच सीटों पर ही 36 नेता टिकट की दौड़ में हैं. वहीं कुमाऊं की पांच प्रमुख सीटों पर भी 60 से अधिक नेताओं ने दावेदारी जताई है. ऐसे में भाजपा के सामने केवल जिताऊ उम्मीदवार चुनने की चुनौती नहीं है, बल्कि टिकट नहीं मिलने पर नाराज होने वाले नेताओं और उनके समर्थकों को साथ बनाए रखने की भी बड़ी परीक्षा होगी.

कांग्रेस का दावा- जिताऊ और टिकाऊ चेहरे को ही मिलेगा टिकट: दूसरी ओर कांग्रेस भी 2027 के चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुटी है. कांग्रेस के प्रदेश महासचिव संगठन राजेंद्र भंडारी का कहना है कि-

कुंदन परिहार के मुताबिक भाजपा में प्रत्याशी चयन की एक निर्धारित प्रक्रिया है. जब पार्टी का केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड किसी नाम पर अंतिम मुहर लगाएगा, तो वही निर्णय सभी के लिए सर्वमान्य होगा. टिकट की दावेदारी करने वाले सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संगठन के फैसले का सम्मान करना होगा. उनका कहना है कि भाजपा में अनुशासन सर्वोपरि है और सभी दावेदार पार्टी के निर्णय के बाद चयनित प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करेंगे.

भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों और कार्यकर्ताओं की निष्ठा के आधार पर चलने वाला संगठन है. पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में लोग भाजपा से जुड़ना चाहते हैं. ऐसे में विधानसभा सीटों पर टिकट के लिए अधिक लोगों का सामने आना स्वाभाविक है. पार्टी इसे किसी संकट के तौर पर नहीं देखती, बल्कि यह संगठन की सक्रियता और मजबूती को दर्शाता है. -कुंदन परिवार, प्रदेश महामंत्री, बीजेपी-

भाजपा बोली- दावेदारों की संख्या पार्टी की मजबूती का संकेत: दावेदारों की बढ़ती संख्या को भाजपा किसी चुनौती के बजाय संगठन की मजबूती का संकेत मान रही है. भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का कहना है कि-

धर्मपुर और राजपुर रोड सीटों से इन्हें भी चाहिए टिकट: धर्मपुर सीट पर विधायक विनोद चमोली के अलावा रतन सिंह चौहान और भूपेंद्र कंडारी ने दावेदारी जताई है. वहीं राजपुर रोड विधानसभा सीट पर कैबिनेट मंत्री और विधायक खजान दास के साथ रविंद्र कटारिया, कुलदीप स्वेडिया, बबीता सहोत्रा, स्वराज विद्वान, मंजू कटारिया और रविंद्र वाल्मीकि भी टिकट की दौड़ में बताए जा रहे हैं. इन नामों के सामने आने से साफ है कि भाजपा में टिकट की दावेदारी केवल औपचारिकता नहीं रह गई है, बल्कि कई सीटों पर संगठन के भीतर ही मुकाबले की स्थिति बन रही है.

रायपुर सीट पर ये दिखाना चाहते हैं दम: रायपुर सीट पर मौजूदा विधायक उमेश शर्मा काऊ के साथ कुलदीप बुटोला, कमली भट्ट, सीताराम भट्ट, राजकुमार पुरोहित, राजेश शर्मा, विनोद उनियाल और रंजीत भंडारी के नाम सामने आए हैं.

देहरादून की पांच सीटों पर दावेदारों की लंबी कतार: देहरादून महानगर की पांच विधानसभा सीटों पर भाजपा के भीतर टिकट की दावेदारी के आंकड़े पार्टी के सामने खड़े संभावित सियासी समीकरणों को समझने के लिए काफी हैं. इनमें सबसे ज्यादा 13 दावेदार देहरादून कैंट विधानसभा सीट पर सामने आए हैं. यहां मौजूदा विधायक सविता कपूर के अलावा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल, जोगेंद्र पुंडीर, विनय गोयल, राजेश सेठी, अमित कपूर, आदित्य चौहान, कुंवर जपेंद्र सिंह, अर्चित डावर, अमिता सिंह, सचिन गुप्ता, सिद्धार्थ बंसल और मोहित शर्मा के नाम चर्चा में हैं. यानी मौजूदा विधायक के सामने संगठन के पदाधिकारियों से लेकर पुराने और नए नेताओं तक की दावेदारी है.

पार्टी में कई विधानसभा सीटों पर आठ से दस तक दावेदार सामने आ रहे हैं. लेकिन कांग्रेस का टिकट वितरण को लेकर स्पष्ट फॉर्मूला है. पार्टी उसी चेहरे पर दांव लगाएगी, जो जिताऊ होने के साथ क्षेत्र में टिकाऊ जनाधार रखता हो. टिकट मांगना हर कार्यकर्ता का अधिकार है और टिकट किसी एक व्यक्ति को ही मिलना है, यह बात सभी दावेदार जानते हैं.

-राजेंद्र भंडारी, प्रदेश महासचिव, कांग्रेस संगठन-

राजेंद्र भंडारी ने टिकट नहीं मिलने पर बगावत या विरोध की आशंका को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता पार्टी के प्रति समर्पित हैं. प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और ऐसे में आपसी खींचतान से पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है. उनका दावा है कि टिकट फाइनल होने के बाद सभी नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्याशी चयन में किसी एक व्यक्ति की पसंद या दबाव के बजाय चुनाव जीतने की क्षमता को प्राथमिकता दी जाएगी.

कांग्रेस के सामने विधानसभा चुनाव जीतने की चुनौती है (Source- Congress Social Media)

भाजपा के सामने पुराने कार्यकर्ताओं और नए नेताओं के बीच संतुलन की चुनौती: वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कुलदीप राणा का मानना है कि टिकट वितरण के मामले में भाजपा के सामने कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा पेचीदा स्थिति बन सकती है. कुलदीप कहते हैं कि-

इसकी एक बड़ी वजह भाजपा में पुराने कार्यकर्ताओं और दूसरे दलों से आए नेताओं के बीच टिकट को लेकर संभावित प्रतिस्पर्धा है. पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस और अन्य दलों से कई नेता भाजपा में शामिल हुए हैं. इनमें से कई नेता अपने राजनीतिक प्रभाव और क्षेत्र में जनाधार के आधार पर टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं. वहीं लंबे समय से संगठन में काम कर रहे भाजपा नेताओं की भी अपनी दावेदारी है. ऐसे में पार्टी को पुराने कार्यकर्ताओं की नाराजगी और नए नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाना होगा.

-कुलदीप राणा, राजनीतिक विश्लेषक-

कुलदीप राणा के अनुसार-

कांग्रेस के लिए यह स्थिति कुछ अलग है. पिछले कुछ समय में पार्टी के कई पुराने चेहरे भाजपा में जा चुके हैं, जिससे कांग्रेस के सामने नए और युवा चेहरों को आगे बढ़ाने का अवसर भी है. हालांकि नए चेहरों को टिकट देने के साथ उनकी चुनाव जीतने की क्षमता और क्षेत्र में पकड़ भी महत्वपूर्ण होगी. 70 विधानसभा सीटों वाले उत्तराखंड में किसी भी राजनीतिक दल का पहला लक्ष्य बहुमत के आंकड़े यानी 36 सीटों तक पहुंचना होता है. इसलिए प्रत्याशी चयन में केवल दावेदारों की संख्या नहीं, बल्कि हर सीट का चुनावी गणित और जीतने की संभावना महत्वपूर्ण होगी.

-कुलदीप राणा, राजनीतिक विश्लेषक-

टिकट कटने पर बगावत और भीतरघात रोकना होगी असली परीक्षा: 2027 के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए टिकट वितरण सबसे अहम राजनीतिक पड़ाव साबित हो सकता है. खासकर भाजपा में जहां कई सीटों पर मौजूदा विधायक, मंत्री, संगठन के पदाधिकारी और दूसरे दलों से आए नेता एक ही टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, वहां अंतिम फैसला आसान नहीं होगा. पार्टी के सामने यह भी चुनौती रहेगी कि क्या मौजूदा विधायकों पर दोबारा भरोसा किया जाएगा या फिर एंटी इनकंबेंसी और स्थानीय समीकरणों को देखते हुए नए चेहरों को मौका मिलेगा.

इस बार के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भरपूर जोर लगा रखा है (Source- Congress Social Media)

दरअसल, चुनाव में टिकट किसी एक को मिलता है, लेकिन उसके लिए दावेदारी कई नेता करते हैं. ऐसे में टिकट नहीं मिलने पर कुछ नेता पार्टी के फैसले को स्वीकार कर लेते हैं, जबकि कुछ बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने या भीतरघात करने की राह पकड़ सकते हैं. यही स्थिति चुनावी नतीजों को भी प्रभावित कर सकती है. भाजपा अनुशासन और संगठनात्मक मजबूती का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने की बात कह रही है. लेकिन दोनों दलों के सामने असली परीक्षा टिकट घोषित होने के बाद शुरू होगी. अब देखना होगा कि 2027 की चुनावी जंग में पार्टियां अपने दावेदारों को कितना साध पाती हैं और टिकट की यह दौड़ किसके लिए सियासी ताकत तो किसके लिए नाराजगी की वजह बनती है.

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