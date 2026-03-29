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मंडार में करोड़ों के सोने के आभूषण बरामद, तीन गिरफ्तार

तलाशी के दौरान गाड़ी में रखे थैलों में प्लास्टिक के 13 डिब्बे मिले.

सोने के आभूषण बरामद,
सोने के आभूषण बरामद, (ETV Bharat Sirohi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 29, 2026 at 10:47 AM IST

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सिरोही : जिले की मंडार पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक लग्जरी गाड़ी से करीब 6 किलो से अधिक सोने के आभूषण बरामद कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. बरामद आभूषणों के संबंध में कोई बिल या वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर पुलिस ने सामग्री को जब्त कर लिया है.

सीआई प्रवीण आचार्य ने बताया कि शनिवार शाम को टोल नाके के पास एएसआई नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में नाकाबंदी की जा रही थी. इसी दौरान रेवदर की ओर से आ रही कार को रोककर तलाशी ली गई. वाहन में सवार तीनों व्यक्ति घबराए हुए नजर आए, जिस पर पुलिस को संदेह हुआ और गहन जांच शुरू की गई. तलाशी के दौरान गाड़ी में रखे थैलों में प्लास्टिक के 13 डिब्बे मिले. डिब्बों को खोलने पर उनमें सोने के आभूषण अंगूठियां, टॉप्स, मंगलसूत्र और चेन आदि भरे हुए पाए गए. पुलिस ने जब इन आभूषणों के बिल व दस्तावेज मांगे तो कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए जा सके.

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इस पर पुलिस ने तीनों आरोपियों चालक मोहनलाल पुत्र गोवाराम रबारी निवासी साइन सिटी अहमदाबाद, सेल्समैन दिलीप कुमार पुत्र रतीलाल घांची निवासी मोहब्बत नगर हाल अहमदाबाद और सुरेश कुमार पुत्र शंकरलाल घांची निवासी मोहब्बत नगर हाल अहमदाबाद को शांति भंग में गिरफ्तार कर थाने लाया और आगे की कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने देर रात तक जब्त आभूषणों का वजन करवाया. आभूषणों का कुल वजन 6 किलो 319 ग्राम है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए की है. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने खुद को ज्वेलर्स व्यवसाय से जुड़ा बताया. उन्होंने पुलिस को बताया कि वे 24 मार्च को अहमदाबाद से आभूषणों की सप्लाई के लिए निकले थे और उदयपुर, चारभुजा, कांकरोली, सिरोही व आबूरोड होते हुए वापस गुजरात लौट रहे थे.

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6 KG OF GOLD JEWELRY RECOVERED
GOLD JEWELRY RECOVERED IN MANDAR
सोने के आभूषण बरामद
JEWELRY RECOVERED IN MANDAR SIROHI

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