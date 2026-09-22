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चंडीगढ़ में SIR के बाद 56 हजार से ज्यादा नाम हटे, नई वोटर लिस्ट में 4.60 लाख मतदाता

चंडीगढ़ः मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि "SIR के दौरान 5,16,427 मतदाताओं के घर तक बूथ लेवल अधिकारी (BLO) पहुंचे और उन्हें फॉर्म उपलब्ध करवाए गए. इनमें से करीब 4.50 लाख मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा किए. अब नई अंतिम सूची में 4,60,209 मतदाता शामिल हैं. जुलाई में SIR के enumeration phase के दौरान भी 5,16,427 मतदाताओं को कवर किया गया. वहीं 4,50,246 फॉर्म प्राप्त हुआ.

अंतिम सूची में 9,927 नए मतदाता हुए शामिल: वहीं, मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी साथ चलती रही. Form-6 और Form-8 के माध्यम से पात्र लोगों के नाम जोड़े गए और अंतिम सूची में 9,927 नए मतदाता शामिल हुए. इससे यह भी स्पष्ट किया गया कि SIR की प्रक्रिया सिर्फ नाम हटाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि पात्र नए मतदाताओं को जोड़ने और मौजूदा रिकॉर्ड में सुधार का काम भी किया गया.



BLO ने घर-घर जाकर किया सत्यापन: SIR के दौरान BLO ने घर-घर जाकर मतदाताओं के रिकॉर्ड का सत्यापन किया. पहले चरण में 66 हजार से ज्यादा फॉर्म ऐसे थे जो बार-बार प्रयास के बावजूद प्राप्त नहीं हो पाए थे. उस समय BLO की फील्ड वेरिफिकेशन में स्थायी रूप से स्थान बदल चुके, अनुपस्थित, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं की अलग-अलग श्रेणियां सामने आई थीं. अब अंतिम प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन विभाग ने अंतिम मतदाता सूची अपनी वेबसाइट के साथ-साथ राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध करा दी है. इससे राजनीतिक दल भी अपने स्तर पर सूची की जांच कर सकेंगे.



पुरानी सूची से भी जोड़ा गया रिकॉर्ड: SIR का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मौजूदा मतदाताओं को पिछली विशेष गहन पुनरीक्षण सूची से जोड़ना था. जुलाई में निर्वाचन विभाग ने बताया था कि प्राप्त फॉर्म में 3,80,795 मतदाताओं की पिछली SIR सूची से self या progeny mapping हो चुकी थी. प्रेरणा पुरी ने बताया कि "पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना, पात्र मतदाताओं को शामिल रखना और मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट रिकॉर्ड को हटाकर सूची को अधिक सटीक बनाना था." फाइनल रोल जारी होने के साथ अब चंडीगढ़ की नई मतदाता सूची में 4,60,209 मतदाता दर्ज हैं. निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाताओं को भी सलाह दी गई है कि वे अंतिम सूची में अपना नाम और विवरण जरूर जांच लें.