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MLC चुनाव में 53 हजार से ज्यादा वोट अवैध, बैलेट पेपर पर UGC नीति का विरोध; क्या BJP के लिए खतरे की घंटी?

MLC चुनाव में बैलेट पेपर पर UGC नीति का विरोध का आगे के चुनाव पर दिख सकता है असर. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की 11 विधान परिषद के खंड शिक्षक स्नातक (MLC) सीटों पर हुए चुनाव में 53 हजार से अधिक मतपत्रों का अवैध घोषित होना अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है.

इन मतपत्रों में UGC इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के विरोध में लिखे गए संदेशों की बात सामने आने के बाद इसे शिक्षकों और स्नातक मतदाताओं की नाराज़गी से जोड़कर देखा जा रहा है. सवाल उठ रहा है कि क्या प्रबुद्ध वर्ग की यह नाराजगी आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है?

MLC चुनाव में बैलेट पेपर पर UGC नीति का विरोध का आगे के चुनाव पर दिख सकता है असर. (ETV Bharat) एमएलसी चुनाव में 53,615 मतपत्र घोषित किए गए थे अवैध दरअसल, प्रदेश की 11 विधान परिषद सीटों के लिए हुए चुनाव में कुल 6,69,982 वोट पड़े. इनमें से 6,16,367 मत वैध पाए गए, जबकि 53,615 मतपत्रों को अवैध घोषित कर दिया गया. पहली नज़र में इसे मतदान के दौरान हुई तकनीकी या प्रक्रियागत गलती माना जा सकता है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक, कई मतपत्रों पर UGC इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के विरोध में संदेश लिखे गए थे. इनमें UGC गाइडलाइन वापस लेने और इसे लागू नहीं करने जैसे नारे भी दर्ज होने की बात सामने आई है. ऐसे में इन अवैध मतपत्रों को केवल मतदान की तकनीकी चूक के बजाय एक तरह के विरोध प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है. इस मुद्दे पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ ही राजनीतिक विशेषज्ञों और छात्रों की अलग-अलग राय सामने आई है. MLC चुनाव में बैलेट पेपर पर UGC नीति का विरोध का आगे के चुनाव पर दिख सकता है असर. (ईटीवी भारत) भाजपा का दावा- 2027 में भी प्रबुद्ध समाज पार्टी के साथ रहेगा भाजपा प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि प्रबुद्ध समाज पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और 2027 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के साथ रहेगा. उन्होंने कहा कि MLC चुनाव के नतीजों को लेकर भाजपा हर बार की तरह समीक्षा करेगी. पार्टी चाहे किसी भी चुनाव में जीत हासिल करे या हार का सामना करे, हर चुनाव के बाद यह आकलन किया जाता है कि कहां उपलब्धियां रहीं और कहां कमियां रह गईं. हालांकि, उन्होंने UGC गाइडलाइन को लेकर किसी विस्तृत टिप्पणी से परहेज किया. उनका कहना है कि UGC गाइडलाइन की वज़ह से प्रबुद्ध समाज में भाजपा के प्रति कोई नाराज़गी नहीं है. MLC चुनाव में बैलेट पेपर पर UGC नीति का विरोध का आगे के चुनाव पर दिख सकता है असर. (ईटीवी भारत) वहीं, राजनीतिक विशेषज्ञ और स्वतंत्र पत्रकार मनमोहन अग्रवाल का मानना है कि MLC चुनाव में सामने आए आंकड़े भाजपा के लिए निराशाजनक संकेत हैं. उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि 53 हजार से अधिक अवैध मतपत्रों में बड़ी संख्या में UGC गाइडलाइन के विरोध में संदेश लिखे जाने की बात सामने आई है. मतपत्रों पर 'UGC वापस लो' और 'UGC गाइडलाइन लागू नहीं होने देंगे' जैसे नारे लिखकर विरोध दर्ज कराया गया. यह बताता है कि प्रबुद्ध समाज के एक हिस्से में इस मुद्दे को लेकर नाराज़गी है. MLC चुनाव में बैलेट पेपर पर UGC नीति का विरोध का आगे के चुनाव पर दिख सकता है असर. (ईटीवी भारत) UGC गाइडलाइन को लेकर विरोध की आहट RSS तक मनमोहन अग्रवाल के मुताबिक, UGC गाइडलाइन को लेकर विरोध की आहट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक भी पहुंची है. इंदौर में संघ की कोर कमेटी की बैठक में भी इस गाइडलाइन को वापस लेने के विकल्प पर चर्चा होने की बात सामने आई थी. उनका कहना है कि भाजपा सार्वजनिक तौर पर भले ही इस मुद्दे पर खुलकर कुछ नहीं कह रही हो, लेकिन पार्टी के भीतर प्रबुद्ध समाज की नाराज़गी को लेकर चिंता ज़रूर है. सीएम योगी आदित्यनाथ. (ईटीवी भारत) उन्होंने कहा कि भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस नाराज़गी को दूर करने की है. अगर पार्टी ने समय रहते कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई और UGC गाइडलाइन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की तो, 2027 के विधानसभा चुनाव में उसे इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है. राजनीतिक विश्लेषक मनमोहन अग्रवाल के मुताबिक, समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे पर राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है. एक तरफ पार्टी PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है. वहीं, दूसरी तरफ वह प्रबुद्ध और सवर्ण समाज को भी अपने से दूर नहीं करना चाहती. ऐसे में UGC गाइडलाइन का विरोध सपा के लिए भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है. सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव. (ईटीवी भारत)