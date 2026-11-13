MLC चुनाव में 53 हजार से ज्यादा वोट अवैध, बैलेट पेपर पर UGC नीति का विरोध; क्या BJP के लिए खतरे की घंटी?
MLC चुनाव में अवैध वोट, UGC नीति का विरोध या कुछ और...इसपर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में संवाददाता खुर्शीद अहमद की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 1:23 PM IST|
Updated : November 13, 2026 at 1:58 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की 11 विधान परिषद के खंड शिक्षक स्नातक (MLC) सीटों पर हुए चुनाव में 53 हजार से अधिक मतपत्रों का अवैध घोषित होना अब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है.
इन मतपत्रों में UGC इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के विरोध में लिखे गए संदेशों की बात सामने आने के बाद इसे शिक्षकों और स्नातक मतदाताओं की नाराज़गी से जोड़कर देखा जा रहा है. सवाल उठ रहा है कि क्या प्रबुद्ध वर्ग की यह नाराजगी आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है?
एमएलसी चुनाव में 53,615 मतपत्र घोषित किए गए थे अवैध
दरअसल, प्रदेश की 11 विधान परिषद सीटों के लिए हुए चुनाव में कुल 6,69,982 वोट पड़े. इनमें से 6,16,367 मत वैध पाए गए, जबकि 53,615 मतपत्रों को अवैध घोषित कर दिया गया. पहली नज़र में इसे मतदान के दौरान हुई तकनीकी या प्रक्रियागत गलती माना जा सकता है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक, कई मतपत्रों पर UGC इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के विरोध में संदेश लिखे गए थे. इनमें UGC गाइडलाइन वापस लेने और इसे लागू नहीं करने जैसे नारे भी दर्ज होने की बात सामने आई है. ऐसे में इन अवैध मतपत्रों को केवल मतदान की तकनीकी चूक के बजाय एक तरह के विरोध प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है.
इस मुद्दे पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ ही राजनीतिक विशेषज्ञों और छात्रों की अलग-अलग राय सामने आई है.
भाजपा का दावा- 2027 में भी प्रबुद्ध समाज पार्टी के साथ रहेगा
भाजपा प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि प्रबुद्ध समाज पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और 2027 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के साथ रहेगा. उन्होंने कहा कि MLC चुनाव के नतीजों को लेकर भाजपा हर बार की तरह समीक्षा करेगी. पार्टी चाहे किसी भी चुनाव में जीत हासिल करे या हार का सामना करे, हर चुनाव के बाद यह आकलन किया जाता है कि कहां उपलब्धियां रहीं और कहां कमियां रह गईं. हालांकि, उन्होंने UGC गाइडलाइन को लेकर किसी विस्तृत टिप्पणी से परहेज किया. उनका कहना है कि UGC गाइडलाइन की वज़ह से प्रबुद्ध समाज में भाजपा के प्रति कोई नाराज़गी नहीं है.
वहीं, राजनीतिक विशेषज्ञ और स्वतंत्र पत्रकार मनमोहन अग्रवाल का मानना है कि MLC चुनाव में सामने आए आंकड़े भाजपा के लिए निराशाजनक संकेत हैं. उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि 53 हजार से अधिक अवैध मतपत्रों में बड़ी संख्या में UGC गाइडलाइन के विरोध में संदेश लिखे जाने की बात सामने आई है. मतपत्रों पर 'UGC वापस लो' और 'UGC गाइडलाइन लागू नहीं होने देंगे' जैसे नारे लिखकर विरोध दर्ज कराया गया. यह बताता है कि प्रबुद्ध समाज के एक हिस्से में इस मुद्दे को लेकर नाराज़गी है.
UGC गाइडलाइन को लेकर विरोध की आहट RSS तक
मनमोहन अग्रवाल के मुताबिक, UGC गाइडलाइन को लेकर विरोध की आहट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक भी पहुंची है. इंदौर में संघ की कोर कमेटी की बैठक में भी इस गाइडलाइन को वापस लेने के विकल्प पर चर्चा होने की बात सामने आई थी. उनका कहना है कि भाजपा सार्वजनिक तौर पर भले ही इस मुद्दे पर खुलकर कुछ नहीं कह रही हो, लेकिन पार्टी के भीतर प्रबुद्ध समाज की नाराज़गी को लेकर चिंता ज़रूर है.
उन्होंने कहा कि भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस नाराज़गी को दूर करने की है. अगर पार्टी ने समय रहते कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई और UGC गाइडलाइन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की तो, 2027 के विधानसभा चुनाव में उसे इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है.
राजनीतिक विश्लेषक मनमोहन अग्रवाल के मुताबिक, समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे पर राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है. एक तरफ पार्टी PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है. वहीं, दूसरी तरफ वह प्रबुद्ध और सवर्ण समाज को भी अपने से दूर नहीं करना चाहती. ऐसे में UGC गाइडलाइन का विरोध सपा के लिए भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है.
उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी एक तरफ पीड़ित और वंचित वर्गों को साथ लाने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ UGC के मुद्दे पर भी दबे शब्दों में विरोध दर्ज करा रही है. पार्टी की कोशिश है कि किसी भी वर्ग की नाराज़गी का फायदा भाजपा को न मिल सके. हालांकि, सत्ता में भाजपा होने के कारण UGC गाइडलाइन को लेकर उठ रहे सवालों का सीधा राजनीतिक असर भी उसी पर पड़ सकता है.
UGC गाइडलाइन को लेकर छात्रों में नाराज़गी
UGC गाइडलाइन को लेकर छात्रों के बीच भी नाराज़गी देखने को मिल रही है. लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र अंकित सिंह का कहना है कि UGC की यह गाइडलाइन सामान्य छात्रों के हित में नहीं है. उनके मुताबिक, इससे बड़े पैमाने पर अन्याय की आशंका है. उन्होंने कहा कि यह मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है, लेकिन अगर अदालत का फैसला गाइडलाइन लागू करने के पक्ष में आता है तो, इससे छात्र-छात्राओं में निराशा बढ़ सकती है.
अंकित सिंह ने कहा कि इस गाइडलाइन का विरोध पहले भी हुआ था और आज भी बड़ी संख्या में छात्र इसे लेकर नाराज हैं. उनका मानना है कि जो छात्र और समाज भावनात्मक रूप से भाजपा से जुड़े हुए थे, उनमें भी इस मुद्दे को लेकर मायूसी है. MLC चुनाव में बैलेट पेपर पर UGC के विरोध में नारे लिखे जाने की बात को उन्होंने सही बताते हुए कहा कि सवर्ण और प्रबुद्ध समाज के छात्र-छात्राओं के बीच इस मुद्दे को लेकर असंतोष है.
गाइडलाइन से एक वर्ग के साथ अन्याय होने की आशंका - सपा
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने ETV भारत से बातचीत में कहा कि PDA के पक्ष में सभी समाज के लोग खड़े हैं, जो भी वर्ग पीड़ित है, वह PDA की विचारधारा से जुड़ सकता है. उन्होंने कहा कि UGC गाइडलाइन सत्ताधारी भाजपा सरकार के कार्यकाल में आई है और पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए. सपा का मानना है कि इस गाइडलाइन से एक वर्ग के साथ अन्याय होने की आशंका है, इसलिए पार्टी ने इसका विरोध किया है.
उन्होंने MLC चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि बनारस में भाजपा को शून्य वोट मिले, जबकि गोरखपुर में भी समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है. उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार को कथित तौर पर बेइमानी करके हराने का भी आरोप लगाया. उनके मुताबिक, चुनाव के नतीजे प्रदेश की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों और भाजपा के प्रति बढ़ती नाराजगी का संकेत हैं.
2027 के चुनाव से पहले भाजपा के सामने बड़ी चुनौती?
MLC चुनाव में 53,615 मतपत्रों का अवैध घोषित होना और उनमें UGC गाइडलाइन के विरोध में संदेश लिखे जाने की चर्चा ने एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है. भाजपा जहां प्रबुद्ध समाज की नाराज़गी से इनकार कर रही है, वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ और छात्र इसे आने वाले चुनावों के लिहाज़ से अहम संकेत मान रहे हैं. दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को PDA की राजनीति और सामाजिक न्याय के सवाल से जोड़कर देख रही है.
हालांकि, इन अवैध मतपत्रों के आधार पर पूरे प्रबुद्ध समाज या किसी ख़ास वर्ग की राजनीतिक पसंद का निष्कर्ष निकालना ज़ल्दबाजी होगी. लेकिन इतना ज़रूर है कि UGC गाइडलाइन का मुद्दा अब शैक्षणिक बहस से आगे बढ़कर राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन चुका है. ऐसे में देखना होगा कि भाजपा इस नाराज़गी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाती है और समाजवादी पार्टी इसे 2027 के विधानसभा चुनाव में किस तरह राजनीतिक मुद्दा बनाती है.
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