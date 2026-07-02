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बिहार में पंचायतों को बड़ी सौगात, जानिए 51 हजार करोड़ से ज्यादा अनुदान कहां होगा खर्च

बिहार कैबिनेट ने पंचायतों को 51,923 करोड़ रुपये अनुदान देने, स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स लगाने और नगर निगम बॉन्ड जारी करने को मंजूरी दी.

grants for Panchayats in Bihar
बिहार में पंचायतों का अनुदान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 2, 2026 at 12:51 PM IST

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पटना: सम्राट चौधरी की सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को बड़ी राहत दी है। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक कुल 51,923 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से प्राप्त कर पंचायतों के बीच वितरित करने की मंजूरी दे दी गई है. यह राशि पिछले वित्त आयोग के 21,000 करोड़ रुपये से कहीं ज्यादा है.

पांच साल तक मिलेगा अनुदान: कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि यह राशि अगले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान केंद्र से प्राप्त होगी. सरकार ने इसके वितरण और उपयोग की रूपरेखा भी तैयार कर ली है, जिससे सभी स्तर की पंचायतें योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य कर सकेंगी.

कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी (ETV Bharat)

कहां खर्च होगी राशि: इस अनुदान से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना विकास, स्वच्छता, पेयजल, सड़क निर्माण, सामुदायिक संपत्तियों के रखरखाव और स्थानीय जरूरतों के अनुसार अन्य विकास कार्यों को मजबूती मिलेगी. साथ ही बेहतर कार्य निष्पादन करने वाली पंचायतों को अतिरिक्त निष्पादन अनुदान भी मिलेगा.

टोल टैक्स पर लगी कैबिनेट की मुहर: कैबिनेट ने राज्य के 3,617 किलोमीटर लंबे स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स लगाने का फैसला भी लिया है. हल्के वाहनों (कार, जीप) पर 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर, छोटे व्यावसायिक वाहनों पर 2 रुपये, बस-ट्रक पर 4.25 रुपये, बड़े वाहनों पर 6.65 रुपये और सात या अधिक एक्सल वाले वाहनों पर 8.10 रुपये प्रति किलोमीटर टोल टैक्स लगेगा.

नगर निगम बॉन्ड जारी करने का ऐतिहासिक फैसला: नगर विकास विभाग के तहत पहली बार नगर निगम की ओर से 200 करोड़ रुपये का बॉन्ड जारी किया जाएगा. अरविंद चौधरी ने कहा कि दूसरे राज्यों में यह व्यवस्था पहले से है, लेकिन बिहार में यह पहली बार हो रहा है. इससे शहरी विकास को नई दिशा मिलेगी.

प्रोफेसर बहाली और केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी: कैबिनेट ने प्रोफेसर बहाली को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया. इसके अलावा पांच नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए 5-5 एकड़ जमीन देने की स्वीकृति भी दी गई है. कुल 29 एजेंडे पर कैबिनेट ने मुहर लगाई.

सुशासन और विकास को मिलेगा बल: सरकार के इन फैसलों से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है. पंचायतों को भारी अनुदान, स्टेट हाईवे पर टोल और नगर निगम बॉन्ड जैसी पहल बिहार के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित हो सकती है.

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