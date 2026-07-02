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बिहार में पंचायतों को बड़ी सौगात, जानिए 51 हजार करोड़ से ज्यादा अनुदान कहां होगा खर्च

पटना: सम्राट चौधरी की सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को बड़ी राहत दी है। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक कुल 51,923 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से प्राप्त कर पंचायतों के बीच वितरित करने की मंजूरी दे दी गई है. यह राशि पिछले वित्त आयोग के 21,000 करोड़ रुपये से कहीं ज्यादा है.

पांच साल तक मिलेगा अनुदान: कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि यह राशि अगले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान केंद्र से प्राप्त होगी. सरकार ने इसके वितरण और उपयोग की रूपरेखा भी तैयार कर ली है, जिससे सभी स्तर की पंचायतें योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य कर सकेंगी.

कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी (ETV Bharat)

कहां खर्च होगी राशि: इस अनुदान से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना विकास, स्वच्छता, पेयजल, सड़क निर्माण, सामुदायिक संपत्तियों के रखरखाव और स्थानीय जरूरतों के अनुसार अन्य विकास कार्यों को मजबूती मिलेगी. साथ ही बेहतर कार्य निष्पादन करने वाली पंचायतों को अतिरिक्त निष्पादन अनुदान भी मिलेगा.

टोल टैक्स पर लगी कैबिनेट की मुहर: कैबिनेट ने राज्य के 3,617 किलोमीटर लंबे स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स लगाने का फैसला भी लिया है. हल्के वाहनों (कार, जीप) पर 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर, छोटे व्यावसायिक वाहनों पर 2 रुपये, बस-ट्रक पर 4.25 रुपये, बड़े वाहनों पर 6.65 रुपये और सात या अधिक एक्सल वाले वाहनों पर 8.10 रुपये प्रति किलोमीटर टोल टैक्स लगेगा.