ETV Bharat / state

कानपुर के सररैयाघाट-सिविल लाइंस में लगा 20 MVA का ट्रांसफार्मर; 50 हजार लोगों को राहत

शहर में 46 पॉवर ट्रांसफॉर्मर और 800 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर लगाए गए हैें. अब दिक्कतें कम होंगी.

20 MVA का ट्रांसफार्मर लगा.
20 MVA का ट्रांसफार्मर लगा. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 12:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: शहर के सरसैयाघाट, सिविल लाइंस एरिया में केस्को ने 20 एमवीए का नया ट्रांसफार्मर लगाया है. पहले यहां 15 एमवीए का ट्रांसफार्मर था, जिसकी वजह से बिजली सप्लाई में दिक्कत होती थी. फॉल्ट और ट्रिपिंग की समस्या थी. नए ट्रांसफार्मर से करीब 50 हजार की आबादी को राहत मिलेगी.

केस्को एमडी नेहा जैन ने बताया कि इस क्षेत्र से लगातार उपभोक्ताओं की समस्याएं सामने आ रही थीं. केस्को की आरडीएसएस स्कीम के तहत यह बदलाव करने का फैसला किया गया है. इससे अब उपभोक्ताओं को अधिक कनेक्शन मिल सकेंगे. पॉवर ट्रांसफॉर्मर पर लोड भी कम कम होगा, जिससे बेहतर बिजली आपूर्ति हो सकेगी.

800 स्थानों पर लगे ड्रिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर: केस्को एमडी नेहा जैन ने बताया कि शहर में उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक बिजली मिल सके. इसके लिए शहर में 46 स्थानों पर पॉवर ट्रांसफॉर्मर लगाए गए हैं.

केस्को एमडी नेहा जैन. (Video Credit: ETV Bharat)

वहीं, 800 स्थानों पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर लग गए हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर सीधे उपभोक्ताओं के घरों से जुड़े होते हैं. अगर इनमें खराबी आती है, तो उपभोक्ताओं को कई दिनों तक बिजली नहीं मिल पाती.

हालांकि, अब ऐसा नहीं होगा. सभी नए ट्रांसफॉर्मर हैं, इससे बिजली अधिक और निर्बाध रूप से मिल सकेगी. इसी तरह शहर के औद्योगिक क्षेत्रों में भी जो पुरानी लाइनें बिछी हैं, उन्हें बदला जा रहा है. 11 और 33 केवीए की लाइनें बिछाने का काम जोरों पर है.

25 हजार लोगों को दी थी बड़ी राहत: जुलाई के अंतिम सप्ताह में केस्को के अफसरों ने हाईवे सिटी के पास रहने वाले 25 हजार लोगों को बड़ी राहत दी थी. यहां पर 10 एमवीए का नया पॉवर ट्रांसफॉर्मर लगाया था. हाईवे सिटी उपकेंद्र की कुल क्षमता 15 एमवीए थी, जिसे बढ़ाकर 20 एमवीए तक पहुंचाया गया था.

यह भी पढे़ं: रामलला मंदिर में नए सीईओ की नियुक्ति के बाद यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने लगाई सवालों की झड़ी

TAGGED:

KESCO KANPUR LATEST NEWS UPDATES
FIFTY THOUSAND PEOPEL ELECTRICITY
KESCO KANPUR POWER SUPPLY NEWS
KESCO KANPUR TRANSFER UPDATES
KANPUR LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.