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कानपुर के सररैयाघाट-सिविल लाइंस में लगा 20 MVA का ट्रांसफार्मर; 50 हजार लोगों को राहत

20 MVA का ट्रांसफार्मर लगा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: शहर के सरसैयाघाट, सिविल लाइंस एरिया में केस्को ने 20 एमवीए का नया ट्रांसफार्मर लगाया है. पहले यहां 15 एमवीए का ट्रांसफार्मर था, जिसकी वजह से बिजली सप्लाई में दिक्कत होती थी. फॉल्ट और ट्रिपिंग की समस्या थी. नए ट्रांसफार्मर से करीब 50 हजार की आबादी को राहत मिलेगी. केस्को एमडी नेहा जैन ने बताया कि इस क्षेत्र से लगातार उपभोक्ताओं की समस्याएं सामने आ रही थीं. केस्को की आरडीएसएस स्कीम के तहत यह बदलाव करने का फैसला किया गया है. इससे अब उपभोक्ताओं को अधिक कनेक्शन मिल सकेंगे. पॉवर ट्रांसफॉर्मर पर लोड भी कम कम होगा, जिससे बेहतर बिजली आपूर्ति हो सकेगी. 800 स्थानों पर लगे ड्रिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर: केस्को एमडी नेहा जैन ने बताया कि शहर में उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक बिजली मिल सके. इसके लिए शहर में 46 स्थानों पर पॉवर ट्रांसफॉर्मर लगाए गए हैं. केस्को एमडी नेहा जैन. (Video Credit: ETV Bharat)