कन्नौज में भंडारा प्रसाद खाकर 50 से ज्यादा लोग बीमार; 5 की हालत गंभीर, कानपुर रेफर
जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्साधीक्षक डॉ. अशोक प्रियदर्शी ने बताया कि अस्पताल में कुल 53 लोगों को भर्ती कराया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 7:00 AM IST
कन्नौज: जिले के ठठिया थाना क्षेत्र के सिमुआपुर गांव में आयोजित भंडारे का प्रसाद खाकर 50 से अधिक लोग बीमार हो गए. फूड प्वाजनिंग की वजह से गांव में अचानक अफरातफरी मच गई. सभी को जिला अस्पताल ले जाया गया. वहां 5 लोगों की हालत गंभीर होने पर कानपुर रेफर कर दिया गया है.
घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. स्वदेश गुप्ता जिला अस्पताल पहुंचे. वहां सभी ने मरीजों का हालचाल जाना. डॉक्टर्स से बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए गए हैं.
जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्साधीक्षक डॉ. अशोक प्रियदर्शी ने बताया कि अस्पताल में कुल 53 लोगों को भर्ती कराया गया है. सभी मरीजों का उपचार जारी है. अधिकांश की हालत स्थिर बनी हुई है.
प्रारंभिक जांच में मामला फूड प्वाइजनिंग का प्रतीत हो रहा है. फिलहाल प्रसाद के नमूने जांच के लिए भेजे जा रहे हैं. पूरे मामले की जांच कराई जा रही है. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक, ठठिया थाना क्षेत्र के सीमुआपुर गांव निवासी मन्ना लाल के यहां धार्मिक कथा का आयोजन किया गया था. कार्यक्रम में गांव के बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए थे. कथा समापन के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया.
यही प्रसाद खाने के कुछ ही देर बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी. कई लोगों को उल्टी, पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत होने लगी. इससे गांव में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने तत्काल बीमार लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया.
अस्पताल में भर्ती कराए गए मरीजों में करीब 20 महिलाएं, 30 से अधिक बच्चे और पुरुष शामिल हैं. एक साथ बड़ी संख्या में मरीज पहुंचने से जिला अस्पताल में भी अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
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