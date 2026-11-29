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अमरोहा में दावत बनी मुसीबत; पनीर खाने से 50 से अधिक लोग बीमार, उल्टी-दस्त और बुखार की शिकायत

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

अमरोहा: आदमपुर थाना क्षेत्र के शेरगढ़ गांव में शुक्रवार को आयोजित दावत के बाद करीब 50 लोगों की तबियत बिगड़ गई. सभी को संभल और आदमपुर के निजी अस्पतालों में भर्ती, कराया गया है. सूचना मिलने पर खाद्य विभाग ने पनीर के नमूने जांच के लिए भेजे हैं.

जानकारी के मुताबिक शेरगढ़ निवासी रोहताश के घर शुक्रवार को उनकी बहन ममता देवी भात न्योतने के लिए पहुंचीं. ममता संभल के असमोली थाना क्षेत्र के बेला दुगावर गांव की रहने वाली हैं. शुक्रवार शाम करीब सात बजे रोहताश के घर भात की दावत का आयोजन था. इस दावत में बेला दुगावर गांव से करीब 35 रिश्तेदार और शेरगढ़ गांव के भी लगभग इतने ही लोग शामिल हुए थे. परिवार और रिश्तेदारों के बीच खुशी का माहौल था और सभी ने एक साथ बैठकर भोजन किया.