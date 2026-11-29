अमरोहा में दावत बनी मुसीबत; पनीर खाने से 50 से अधिक लोग बीमार, उल्टी-दस्त और बुखार की शिकायत
खाद्य विभाग ने पनीर के नमूने जांच के लिए भेजे, निजी अस्पतालों में भर्ती मरीज
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 5:04 PM IST
अमरोहा: आदमपुर थाना क्षेत्र के शेरगढ़ गांव में शुक्रवार को आयोजित दावत के बाद करीब 50 लोगों की तबियत बिगड़ गई. सभी को संभल और आदमपुर के निजी अस्पतालों में भर्ती, कराया गया है. सूचना मिलने पर खाद्य विभाग ने पनीर के नमूने जांच के लिए भेजे हैं.
जानकारी के मुताबिक शेरगढ़ निवासी रोहताश के घर शुक्रवार को उनकी बहन ममता देवी भात न्योतने के लिए पहुंचीं. ममता संभल के असमोली थाना क्षेत्र के बेला दुगावर गांव की रहने वाली हैं. शुक्रवार शाम करीब सात बजे रोहताश के घर भात की दावत का आयोजन था. इस दावत में बेला दुगावर गांव से करीब 35 रिश्तेदार और शेरगढ़ गांव के भी लगभग इतने ही लोग शामिल हुए थे. परिवार और रिश्तेदारों के बीच खुशी का माहौल था और सभी ने एक साथ बैठकर भोजन किया.
रात 12 बजे के बाद बिगड़ने लगी लोगों की तबीयत
बताया जा रहा है कि दावत में मेहमानों के लिए पनीर, आलू, पूड़ी, उड़द और रायता सहित कई व्यंजन तैयार किए गए थे. सभी लोगों ने दावत में भोजन किया और इसके बाद बेला दुगावर से आए रिश्तेदार अपने गांव लौट गए. देर रात करीब 12 बजे के बाद अचानक लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी. किसी को उल्टी तो किसी को दस्त और बुखार की शिकायत होने लगी. शुरुआत में कुछ लोगों की तबीयत खराब होने की जानकारी मिली, लेकिन धीरे-धीरे बीमार लोगों की संख्या बढ़ती चली गई.
शेरगढ़ गांव के करीब 25 और बेला दुगावर गांव के लगभग 30 लोग बीमार पड़ गए. एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने से दोनों गांवों में अफरातफरी का माहौल बन गया. परिजनों ने आनन-फानन में बीमार लोगों को नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया. कुछ मरीजों को संभल तो कुछ को आदमपुर क्षेत्र के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया.
पनीर खाने के बाद बिगड़ी तबीयत, खाद्य विभाग ने लिए नमूने
दावत में पनीर समेत कई व्यंजन परोसे गए थे. घटना के बाद पनीर खाने से लोगों की तबीयत बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, बीमारी की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए रविवार को खाद्य विभाग की टीम ने दावत में इस्तेमाल किए गए पनीर के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं. अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि भोजन में इस्तेमाल किया गया पनीर दूषित था या लोगों के बीमार होने की कोई दूसरी वजह रही.
जिला खाद्य अधिकारी विनय अग्रवाल ने बताया कि सूचना मिलने पर टीम भेजी गई थी. पनीर के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी.
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