दंतेवाड़ा में आज 50 से ज्यादा नक्सली करेंगे आत्मसमर्पण, पुनर्वास नीति का सकारात्मक असर

दंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास योजनाओं से प्रभावित होकर दंतेवाड़ा जिले में 50 से ज्यादा नक्सली आज आत्मसमर्पण कर रहे हैं. हथियार छोड़कर ये नक्सली शांतिपूर्ण और सम्मानजनक जीवन जीने का संकल्प लेंगे.

छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल विरोधी अभियान के तहत लागू पुनर्वास नीति का सकारात्मक असर लगातार देखने को मिल रहा है. इसी कड़ी में नक्सली विचारधारा से प्रभावित भटके हुए 50 से ज्यादा लोग बड़ी संख्या में हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का संकल्प ले रहे हैं.

आत्मसमर्पित नक्सलियों को मिलेगी हरसंभव सहायता

पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि यह पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार के लिए बड़ी सफलता है. नक्सली विचारधारा को छोड़कर मुख्यधारा में लौटना यह दर्शाता है कि विकास और विश्वास की नीति कारगर साबित हो रही है. उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन आत्मसमर्पित नक्सलियों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है.

सरेंडर नक्सलियों का बनेगा आधार, पैन कार्ड, खुलेगा बैंक खाता

एसपी राय ने आगे बताया कि समर्पित नक्सलियों के लिए विशेष कैंप लगाकर आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, ताकि भविष्य में वे छत्तीसगढ़ सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें और विकास की राह पर आगे बढ़ सकें.

