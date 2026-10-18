बिहार में दुर्गा पूजा के दौरान कुत्ते का आतंक, 50 से अधिक लोगों को काटकर किया घायल
बगहा में नवरात्रि पर आवारा कुत्ते ने बच्चों व बुजुर्गों समेत 50 से अधिक लोगों को काटा, पांच गंभीर घायल जीएमसीएच बेतिया रेफर. रिपोर्ट- जितेन्द्र
Published : October 18, 2026 at 2:50 PM IST
बगहा: बिहार के बगहा बाजार में नवरात्रि की सप्तमी पर डोला यात्रा और मां के पट खुलने के अवसर पर एक आवारा कुत्ते ने जमकर आतंक मचाया. कुत्ते ने बच्चों और बुजुर्गों समेत 50 से अधिक लोगों को काटकर घायल कर दिया. रामधाम मंदिर से लेकर सिनेमा चौक और लक्ष्मी चौक तक कुत्ते ने देर शाम तक लोगों पर हमला किया, जिससे बाजार में अफरा-तफरी मच गई.
राह चलते लोगों पर कुत्ते का हमला
जानकारी के अनुसार, धार्मिक आयोजनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान एक कुत्ते ने राह चलते लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया. अचानक हुए हमलों से इलाके में भय का माहौल बन गया और घायलों को तुरंत इलाज के लिए बगहा अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया.
पांच लोगों की हालत गंभीर
अस्पताल में ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की भीड़ जुट गई. तैनात चिकित्सक डॉ. पुष्पराज ने बताया कि कुत्ते के काटने से घायल करीब 50 लोगों का इलाज किया गया. इनमें पांच लोगों की हालत गंभीर थी, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए जीएमसीएच बेतिया रेफर किया गया. बाकी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है.
"घायलों में अधिकांश आसपास के एक ही गांव के रहने वाले हैं और सभी पर एक ही कुत्ते ने हमला किया. ओपीडी और इमरजेंसी में कुत्ते के काटने से घायल करीब 50 लोगों का इलाज किया गया."- डॉ. पुष्पराज, चिकित्सक
एक कुत्ते ने कई लोगों पर किया हमला
घायलों में अधिकांश आसपास के एक ही गांव के रहने वाले हैं और सभी पर एक ही कुत्ते ने हमला किया. त्योहार के दौरान हुई इस घटना से स्थानीय लोग सहमे हुए हैं. अस्पताल में इलाज के दौरान मरीजों के परिजनों में भी चिंता का माहौल बना रहा.
इलाके में फैला कुत्ते का खौफ
घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है. श्रद्धालुओं में भय व्याप्त हो गया है और लोग सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं. बाजार और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग भी उठने लगी है.
लोगों ने ली राहत की सांस
बताया जा रहा है कि आवारा कुत्ते को कुछ लोगों ने पकड़कर जंगल में छोड़ दिया है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है. कुत्ते के चले जाने की सूचना से लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन प्रशासन से सतर्कता बरतने और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई की अपील की जा रही है.
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