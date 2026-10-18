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बिहार में दुर्गा पूजा के दौरान कुत्ते का आतंक, 50 से अधिक लोगों को काटकर किया घायल

बगहा में कुत्ता ( ETV Bharat )

बगहा: बिहार के बगहा बाजार में नवरात्रि की सप्तमी पर डोला यात्रा और मां के पट खुलने के अवसर पर एक आवारा कुत्ते ने जमकर आतंक मचाया. कुत्ते ने बच्चों और बुजुर्गों समेत 50 से अधिक लोगों को काटकर घायल कर दिया. रामधाम मंदिर से लेकर सिनेमा चौक और लक्ष्मी चौक तक कुत्ते ने देर शाम तक लोगों पर हमला किया, जिससे बाजार में अफरा-तफरी मच गई.

राह चलते लोगों पर कुत्ते का हमला