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गाजियाबाद अग्निकांड: 50 से ज्यादा हाई-राइज सोसाइटियों में आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं!, डर के साए में रह रहे लोग

गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में स्थित गौर ग्रीन व्यू सोसाइटी में 29 अप्रैल को भीषण आग लगी थी.

हाई-राइज सोसाइटियों में आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं
हाई-राइज सोसाइटियों में आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 30, 2026 at 4:50 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद की हाईराइज सोसाइटी में लगी भीषण आग ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. इस हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा फ्लैट आग की चपेट में आ गए. अग्निशमन विभाग ने करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था. वहीं, अब गौर ग्रीन व्यू सोसाइटी में लगी भीषण आग ने हाई-राइज सोसाइटियों की फायर सेफ्टी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

सोसाइटी प्रबंधन यानी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के अनुसार, कुछ महीने पहले ही सोसाइटी में लगभग 70 लाख रुपए की लागत से फायर सेफ्टी सिस्टम इनस्टॉल किया गया था. फायर सेफ्टी सिस्टम की वजह से आग पर काबू पाने में मदद मिली और अन्य निवासियों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी. हालांकि, गाजियाबाद में अभी भी बड़ी संख्या में हाई-राइज सोसाइटी में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं.

बता दें कि, गाजियाबाद में बड़ी संख्या में ऐसी हाई-राइज सोसाइटियां हैं, जहां पर आज भी फायर सेफ्टी सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव नहीं है. हाल ही में अग्निशमन विभाग द्वारा किए गए ऑडिट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. इन हाई-राइज सोसाइटियों में लाखों लोग आज भी असुरक्षित माहौल में रहने को मजबूर हैं.

हाई-राइज सोसाइटियों में आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं (ETV Bharat)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक, अग्निशमन विभाग ने हाल ही में जिले की 350 हाई-राइज सोसाइटियों का ऑडिट किया था. इस दौरान फायर सेफ्टी सिस्टम, उपकरणों की स्थिति आदि समेत विभिन्न पहलुओं की जांच की गई. ऑडिट के दौरान 139 सोसाइटी में फायर सेफ्टी सिस्टम में गंभीर खामियां पाई गई थी. सभी 139 सोसाइटियों को विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया था और उन्हें आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए थे.

अग्निशमन विभाग के मुताबिक, फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम न होने के बावजूद विभाग द्वारा कई बार नोटिस देने के बाद भी इंतजामों को दुरुस्त नहीं किया गया, जिसके बाद कुल 52 हाईराइज सोसाइटियों के विरुद्ध विभाग द्वारा सीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया गया. मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया, कुल 52 सोसाइटियों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया गया. सभी सोसाइटियों के मुख्य द्वार पर अग्निशमन विभाग द्वारा नोटिस भी चस्पा दिया गया, ताकि वहां रहने वाले लोगों को इससे अवगत कराया जा सके.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि अग्निशमन विभाग द्वारा ऐसी तमाम सोसाइटियों के अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन को निर्देश जारी किए हैं कि यदि चस्पा किए गए नोटिस को हटाया या किसी अन्य तरीके से उसे छुपाया गया, तो ऐसी में विभाग द्वारा सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा.

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