ETV Bharat / state

बूंदी के पुराने बाईपास पर चला बुलडोजर, 50 से ज्यादा पक्के अतिक्रमण जमींदोज, सड़क के दोनों ओर विकसित होगी 'फूलों की बाड़ी'

पुराना बाईपास बूंदी के लिए केवल एक सड़क नहीं, बल्कि शहर का प्रमुख प्रवेश मार्ग और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यू पॉइंट है.

अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान
अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान (ईटीवी भारत बूंदी)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 19, 2026 at 1:18 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी : शहर के पुराने बाईपास की सूरत बदलने की तैयारी के साथ बुधवार को प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया. बाईपास तिराहे से चुंगी नाके तक सड़क सीमा में किए गए 50 से अधिक पक्के निर्माणों पर जेसीबी चली. कार्रवाई के दौरान सड़क पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में एक-एक कर सड़क सीमा में आ रहे अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया. प्रशासन की इस कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. कई अतिक्रमी कार्रवाई रुकवाने के लिए अधिकारियों से मिन्नतें करते नजर आए.

एसडीएम लक्ष्मीनारायण मीणा और नगर परिषद आयुक्त बृजेश रॉय की अगुवाई में प्रशासनिक अमला पुलिस बल, जेसीबी और अन्य संसाधनों के साथ पुराने बाईपास पहुंचा. अधिकारियों ने मौके पर निर्माणों की स्थिति देखी और इसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी. देखते ही देखते जेसीबी ने सड़क सीमा में आए पक्के स्ट्रक्चर को ढहाना शुरू कर दिया. कई निर्माणों के मलबे के ढेर लग गए. कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सड़क सीमा और निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर किए गए निर्माणों को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ा जाएगा.

यह बोले अधिकारी. (ईटीवी भारत बूंदी)

पढ़ें. अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्तः रामगढ़ बांध से अतिक्रमी खुद हटाएं अतिक्रमण, अतिक्रमण के बाहर नोटिस चस्पा करने के आदेश

63 अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस, 19 ने ही दिया जवाब : एसडीएम लक्ष्मीनारायण मीणा ने बताया कि पुराने बाईपास क्षेत्र का सर्वे करवाकर सड़क सीमा में अतिक्रमण करने वाले लोगों को चिह्नित किया गया था. ऐसे 63 लोगों को नोटिस जारी कर वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था. इनमें से महज 19 लोगों ने नोटिस का जवाब दिया. दस्तावेजों की जांच और मौके की स्थिति के आधार पर अब अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है. कुछ अतिक्रमणकर्ताओं ने स्वयं अपना अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन से समय मांगा है. ऐसे लोगों को एक दिन की मोहलत दी गई है. तय समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन स्वयं कार्रवाई करेगा. एसडीएम ने साफ किया कि अभियान लगातार जारी रहेगा.

शहर के एंट्री पॉइंट पर खिलेगी 'फूलों की बाड़ी' : पुराना बाईपास बूंदी के लिए केवल एक सड़क नहीं, बल्कि शहर का प्रमुख प्रवेश मार्ग और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यू पॉइंट है. प्रशासन की योजना अब इसी मार्ग की तस्वीर बदलने की है. एसडीएम ने बताया कि जयपुर की ओर से बूंदी में प्रवेश करने वाले इस मार्ग के दोनों ओर 'फूलों की बाड़ी' विकसित करने की योजना है. इससे सड़क का सौंदर्य बढ़ेगा और शहर में प्रवेश करने वाले पर्यटकों को बूंदी की खूबसूरती का नया अनुभव मिलेगा. बूंदी में पर्यटन को बढ़ावा देने और शहर के सौंदर्यीकरण के लिए कई प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है. इसी क्रम में पुराने बाईपास को भी विकसित करने की तैयारी की जा रही है. प्रशासन का मानना है कि अतिक्रमण हटने के बाद सड़क क्षेत्र को व्यवस्थित स्वरूप दिया जा सकेगा और यातायात व्यवस्था में भी सुधार होगा.

बूंदी के पुराने बाईपास पर बुलडोजर कार्रवाई
बूंदी के पुराने बाईपास पर बुलडोजर कार्रवाई (ईटीवी भारत बूंदी)

पढ़ें. जैसलमेर में चला नगर परिषद का पीला पंजा, गफूर भट्ठा क्षेत्र में करोड़ों की सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त

पर्यटन नक्शे पर बदलेगा शहर का प्रवेश द्वार : नगर परिषद आयुक्त बृजेश रॉय ने बताया कि शहर में विकास और सौंदर्यीकरण का प्रोजेक्ट चल रहा है. इसके तहत सड़कें चौड़ी करने के साथ स्थाई और अस्थाई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है. इससे पहले छतरपुर और बहादुर सिंह सर्किल क्षेत्र में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है. पुराने बाईपास पर यातायात का दबाव रहता है और अवैध स्ट्रक्चर के कारण सड़क की स्थिति और शहर का सौंदर्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं. क्षेत्र का सर्वे करवाकर अवैध निर्माण चिह्नित किए गए थे और संबंधित लोगों को नोटिस दिए गए. अब नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. आयुक्त ने कहा कि सड़क सीमा में किए गए अवैध निर्माण अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे. जिन्हें स्वयं अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया गया है, उनके लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है. तय अवधि में निर्माण नहीं हटाने पर प्रशासनिक अमला कार्रवाई करेगा.

TAGGED:

ENCROACHMENTS BULLDOZED
ENCROACHMENTS ON BUNDI BYPASS
बूंदी के पुराने बाईपास पर बुलडोजर
FLOWER GARDEN BUNDI BYPASS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.