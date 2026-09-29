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कानपुर में 42 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने लगवाया रूफटॉप सोलर; यूपी में तीसरे नंबर पर शहर

उपभोक्ताओं ने लगवाया रूफटॉप सोलर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: शहर में 42 हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत रुफटॉप पर सोलर लगवाए हैं. सोलर रेटिंग में कानपुर यूपी में तीसरे नंबर है, जबकि पूरे देश में यह 14वें नंबर पर है. कानपुर में उपभोक्ता लगातार आवेदन भी कर रहे हैं.