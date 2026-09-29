कानपुर में 42 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने लगवाया रूफटॉप सोलर; यूपी में तीसरे नंबर पर शहर
केस्को एमडी ने कहा कि ऐसे उपभोक्ता इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पंजीकृत वेंडर का ही चयन करें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 9:22 AM IST
कानपुर: शहर में 42 हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत रुफटॉप पर सोलर लगवाए हैं. सोलर रेटिंग में कानपुर यूपी में तीसरे नंबर है, जबकि पूरे देश में यह 14वें नंबर पर है. कानपुर में उपभोक्ता लगातार आवेदन भी कर रहे हैं.
केस्को एमडी नेहा जैन ने बताया कि उपभोक्ताओं को कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (केस्को) की ओर से नेट मीटर, बिलिंग, ग्रिड से कनेक्टिविटी की सुविधा समेत अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं.
पीएम सूर्य घर योजना को लेकर लगातार मॉनीटरिंक की जा रही है. उपभोक्ताओं को किसी तरह की तकनीकी दिक्कतें आती हैं, तो उनका भी हेल्प डेस्क समेत अन्य प्लेटफॉर्म की मदद से समाधान कराया जा रहा है.
पंजीकृत वेंडर का चयन करें: केस्को एमडी नेहा जैन ने कहा कि ऐसे उपभोक्ता जो अपने घरों पर रूफटॉप सोलर लगवाना चाहते हैं, उन्हें बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पंजीकृत वेंडर का ही चयन करें.
इसके लिए जब वह आवेदन करें, तो पीएम सूर्य घर योजना से संबंधित अधिकृत वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. अगर उपभोक्ता चाहें तो कनेक्शन लेने से पहले किसी ऐसे उपभोक्ता से पूरा फीडबैक भी ले सकते हैं, जिनके घर पर कनेक्शन संचालित है. इसमें सब्सिडी, गुणवत्ता समेत अन्य जानकारियां भी ली जा सकती हैं.
मकान का स्वामित्व जरूरी: केस्को एमडी नेहा जैन ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत जो उपभोक्ता आवेदन करते हैं, उन्हें इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा, कि जिस मकान के लिए वह कनेक्शन लेने जा रहे हैं, उसमें उनका स्वामित्व होना जरूरी है. वहीं, फ्लैट्स को लेकर बताया कि उसमें सभी फ्लैट आनर्स की अनुमति लेनी होगी.
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