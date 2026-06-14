ETV Bharat / state

9 सीट की मैजिक वैन पर 40 लोग सवार, बिहार से हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने

नालंदा: बिहार के नालंदा से एक बेहद ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया है. यहां 9 सीट की एक मैजिक वैन पर 40 से अधिक सफाई कर्मी सवार होकर अपने घायल सिपाही से मिलने सदर अस्पताल पहुंचे. जिसने भी यह नजारा देखा, वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया.

नियमों की उड़ी धज्जियां: यह तस्वीर सिर्फ यातायात व्यवस्था की पोल नहीं खोल रही बल्कि बड़े हादसे को खुला आमंत्रण दे रही है. स्कूली मैजिक वैन पर सिर्फ 9 से 10 लोगों के बैठने की जगह तय है. लेकिन इस पर क्षमता से कई गुना अधिक 40 से 50 लोग सवार थे.

खतरनाक सफर का नजारा: गाड़ी पर सवार लोगों को जहां भी जगह मिली उन्होंने उसे ही अपनी सीट बना लिया. लोग गाड़ी की छत, दरवाजे और खिड़की पर खतरनाक तरीके से लटके हुए नजर आए. गाड़ी के अंदर करीब 25 लोग भरे थे और गाड़ी के छत के ऊपर 50 लोग सवार थे.

थानों के सामने से गुजरी गाड़ी: सबसे बड़ी हैरत की बात यह थी कि यह गाड़ी हरनौत से बिहार शरीफ आने वाले रास्ते में कई थानों के सामने से होकर गुजरी. लेकिन रास्ते में किसी भी पुलिसकर्मी को यह दृश्य नजर नहीं आया. यह लापरवाही सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती है.

साथी के साथ हुई मारपीट: बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल परिसर में गाड़ी पर सवार होकर पहुंचे सभी लोग हरनौत नगर पंचायत के सफाई कर्मी हैं. इन कर्मियों का आरोप है कि उनके एक साथी के साथ मारपीट हुई थी जिनका इलाज इस मॉडल अस्पताल में चल रहा है.

घायल साथी से मिलने की होड़: अपने उसी घायल साथी की स्थिति को देखने के लिए यह सभी 50 लोग इस मैजिक गाड़ी पर सवार होकर आए हैं. गनीमत रही कि इस सफर के दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. नहीं तो इसके जिम्मेदारी प्रशासन या मैजिक वैन पर सवार जनता दोनों में से किसकी होती ये भगवान ही जाने.