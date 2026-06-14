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9 सीट की मैजिक वैन पर 40 लोग सवार, बिहार से हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने

गाड़ी सवार लोगों को जहां भी जगह मिली उसे ही सीट बना लिया. अंदर 25 लोग भरे थे और छत के ऊपर 50 सवार थे.

NALANDA OVERCROWDED MAGIC VAN
9 सीट की मैजिक वैन पर 40 से अधिक लोग सवार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 14, 2026 at 7:07 PM IST

3 Min Read
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नालंदा: बिहार के नालंदा से एक बेहद ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया है. यहां 9 सीट की एक मैजिक वैन पर 40 से अधिक सफाई कर्मी सवार होकर अपने घायल सिपाही से मिलने सदर अस्पताल पहुंचे. जिसने भी यह नजारा देखा, वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया.

नियमों की उड़ी धज्जियां: यह तस्वीर सिर्फ यातायात व्यवस्था की पोल नहीं खोल रही बल्कि बड़े हादसे को खुला आमंत्रण दे रही है. स्कूली मैजिक वैन पर सिर्फ 9 से 10 लोगों के बैठने की जगह तय है. लेकिन इस पर क्षमता से कई गुना अधिक 40 से 50 लोग सवार थे.

खतरनाक सफर का नजारा: गाड़ी पर सवार लोगों को जहां भी जगह मिली उन्होंने उसे ही अपनी सीट बना लिया. लोग गाड़ी की छत, दरवाजे और खिड़की पर खतरनाक तरीके से लटके हुए नजर आए. गाड़ी के अंदर करीब 25 लोग भरे थे और गाड़ी के छत के ऊपर 50 लोग सवार थे.

थानों के सामने से गुजरी गाड़ी: सबसे बड़ी हैरत की बात यह थी कि यह गाड़ी हरनौत से बिहार शरीफ आने वाले रास्ते में कई थानों के सामने से होकर गुजरी. लेकिन रास्ते में किसी भी पुलिसकर्मी को यह दृश्य नजर नहीं आया. यह लापरवाही सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती है.

साथी के साथ हुई मारपीट: बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल परिसर में गाड़ी पर सवार होकर पहुंचे सभी लोग हरनौत नगर पंचायत के सफाई कर्मी हैं. इन कर्मियों का आरोप है कि उनके एक साथी के साथ मारपीट हुई थी जिनका इलाज इस मॉडल अस्पताल में चल रहा है.

घायल साथी से मिलने की होड़: अपने उसी घायल साथी की स्थिति को देखने के लिए यह सभी 50 लोग इस मैजिक गाड़ी पर सवार होकर आए हैं. गनीमत रही कि इस सफर के दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. नहीं तो इसके जिम्मेदारी प्रशासन या मैजिक वैन पर सवार जनता दोनों में से किसकी होती ये भगवान ही जाने.

गाड़ी चालक का बयान: इस मामले पर गाड़ी चालक ने कहा कि मेरी गाड़ी पर 40 से 50 लोग सवार होकर हरनौत से यहां आए हैं. यह गाड़ी रोजाना भाड़ा पर हरनौत से गोनावा रोड के रूट में चलती है. चालक के मुताबिक लोग जबरन गाड़ी पर सवार हो गए थे.

"गाड़ी पर 40 से 50 लोग सवार होकर हरनौत से यहां आए हैं. ये सब लोग जबरन गाड़ी पर सवार हो गए. ये गाड़ी रोजाना भाड़े पर हरनौत से गोनावा रोड के रूट में चलती है."- गाड़ी चालक

यातायात विभाग की कार्रवाई: इस पूरे मामले और खतरनाक वीडियो के संदर्भ में यातायात विभाग के अधिकारी का कहना है कि फिलहाल इस घटना की कोई जानकारी नहीं है. हमारी टीम जल्द ही इस मामले का पता लगाएगी और जांच के बाद आगे की उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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