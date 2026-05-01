भिवानी में नशा मुक्ति केंद्र से 40 से अधिक लोगों को कराया गया मुक्त, सीएम फ्लाइंग के नेतृत्व में पड़ा छापा
सीएम फ्लाइंग, मेडिकल फ्लाइंग और ड्रग्स कंट्रोलर्स की टीम ने संयुक्त छापामारी कर एक अवैध नशा मुक्ति केंद्र का भंडाफोड़ किया.
Published : May 1, 2026 at 12:14 PM IST
भिवानी: जिला के कस्बा बहल में चल रहे एक अवैध नशा मुक्ति केंद्र पर सीएम फ्लाइंग, मेडिकल फ्लाइंग और ड्रग्स कंट्रोलर्स टीम ने संयुक्त छापामारी की. छापेमाारी में 40 से अधिक बंधक बनाकर रखे गए नशा रोगियों को बेहद निराशाजनक हालत में पाया गया है, जिन्हें मुक्त कराकर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस दौरान मौके से नशा भारी मात्रा में अवैध रूप से रखी संदिग्ध नशीली दवाओं को भी जब्त किया गया.
केंद्र के संचालक और सह संचालक गिरफ्तारः नशा मुक्ति केंद्र के संचालक और सह संचालक चिकित्सक को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट सहित विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है.
कई घंटे चली छापेमारीः प्राप्त जानकारी के अनुसार छापेमारी की यह कार्रवाई बुधवार देर रात हुई और इसकी जांच पड़ताल गुरुवार सुबह तक टीम ने की. चिकित्सा टीम ने नशा मुक्ति केंद्र में रखे गए मेडिकल उपकरणों और दवाइयां की जांच की और उनके नमूने लेकर सील किए गए हैं.
परिजनों से किया गया संपर्कः नशा मुक्ति केंद्र में 40 से अधिक रखे नशा खोर लोगों को मुक्त कराया गया, जिसमें कई लोगों के हालत बड़े नाजुक मिले हैं. मुक्त कराये गए लोगों को सिविल अस्पताल भिवानी में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है. वहीं स्वास्थ्य जांच के बाद कई लोगों को परिजनों से संपर्क कर उन्हें सौंपा जा रहा है.
झुंपा रोड पर चल रहा था मानव नशा मुक्ति केंद्र: बहल के झुंपा रोड पर मानव नशा मुक्ति केंद्र पर मिली शिकायत के आधार पर सीएम फ्लाइंग ने यह बड़ी कार्रवाई की है. जांच पड़ताल की और पता चला की लाइसेंस और अन्य दस्तावेज फर्जी हैं तो उन्होंने सिविल हॉस्पिटल भिवानी खेत चिकित्सा विंग के ड्रग इंस्पेक्टर से संपर्क कर मौके पर बुलाकर कार्रवाई को अंजाम दिया.
मौके से नशीली दवाओं का जखीरा मिलाः सिविल हॉस्पिटल भिवानी के डॉ. श्वेताभ रंजन और ड्रग इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह की टीम ने जांच का जिम्मा सौंपा गया है. प्राथमिक तौर पर माना जा रहा है कि नशा मुक्ति केंद्र का लाइसेंस फर्जी और अवैध है. नशा केंद्र से सीएम फ्लाइंग टीम को भारी मात्रा में नशीली दवाइयां का जखीरा मिला है. इसके बाद चिकित्सक डॉ.श्वेताभ रंजन ने थाना पुलिस बहल को सूचना देकर मानव नशा मुक्ति केंद्र के आरोपित संचालक डॉ. दिलबाग सिंह और डॉ.राकेश के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं सहित एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कराया गया है.
क्या बोले थाना प्रभारीः इस संबंध में थाना प्रभारी इंस्पेक्टर संजय कुमार से बात की गई तो उन्होंने अवैध रूप से नशा मुक्ति केंद्र चलाने के आरोपित दो चिकित्सकों के खिलाफ मामला दर्ज करने की पुष्टि की है और गिरफ्तार चिकित्सकों को न्यायालय में पेश कर दिया गया है.