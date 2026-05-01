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भिवानी में नशा मुक्ति केंद्र से 40 से अधिक लोगों को कराया गया मुक्त, सीएम फ्लाइंग के नेतृत्व में पड़ा छापा

भिवानी में अवैध नशा मुक्ति केंद्र का खुलासा ( ETV Bharat )

भिवानी: जिला के कस्बा बहल में चल रहे एक अवैध नशा मुक्ति केंद्र पर सीएम फ्लाइंग, मेडिकल फ्लाइंग और ड्रग्स कंट्रोलर्स टीम ने संयुक्त छापामारी की. छापेमाारी में 40 से अधिक बंधक बनाकर रखे गए नशा रोगियों को बेहद निराशाजनक हालत में पाया गया है, जिन्हें मुक्त कराकर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस दौरान मौके से नशा भारी मात्रा में अवैध रूप से रखी संदिग्ध नशीली दवाओं को भी जब्त किया गया. केंद्र के संचालक और सह संचालक गिरफ्तारः नशा मुक्ति केंद्र के संचालक और सह संचालक चिकित्सक को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट सहित विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है. कई घंटे चली छापेमारीः प्राप्त जानकारी के अनुसार छापेमारी की यह कार्रवाई बुधवार देर रात हुई और इसकी जांच पड़ताल गुरुवार सुबह तक टीम ने की. चिकित्सा टीम ने नशा मुक्ति केंद्र में रखे गए मेडिकल उपकरणों और दवाइयां की जांच की और उनके नमूने लेकर सील किए गए हैं. परिजनों से किया गया संपर्कः नशा मुक्ति केंद्र में 40 से अधिक रखे नशा खोर लोगों को मुक्त कराया गया, जिसमें कई लोगों के हालत बड़े नाजुक मिले हैं. मुक्त कराये गए लोगों को सिविल अस्पताल भिवानी में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है. वहीं स्वास्थ्य जांच के बाद कई लोगों को परिजनों से संपर्क कर उन्हें सौंपा जा रहा है.