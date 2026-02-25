ETV Bharat / state

फरीदाबाद के नवलु कॉलोनी में निगम और पुलिस की छापेमारी, 40 से ज्यादा अवैध गेस्ट हाउस और होटल सील

फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में 40 से ज्यादा अवैध गेस्ट हाउस और होटल को निगम और पुलिस ने सील किए.

फरीदाबाद में निगम और पुलिस ने की छापेमारी
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 25, 2026 at 5:24 PM IST

फरीदाबाद: शहर के बल्लभगढ़ क्षेत्र में नवलु कॉलोनी रेलवे रोड पर आज एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली. निगम और पुलिस प्रशासन ने लगभग 40 से ज्यादा अवैध तरीके से चल रहे गेस्ट हाउस और ओयो होटल को सील किया. यह कदम उन स्थानों पर उठाया गया, जहां लंबे समय से बिना अनुमति और दस्तावेजों के होटल और गेस्ट हाउस संचालित किए जा रहे थे.

"लंबे समय से हो रहा था संचालित": बस अड्डा चौकी प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि, "पिछले काफी लंबे समय से नवलु कॉलोनी में अवैध तरीके से ओयो होटल और गेस्ट हाउस चलाए जा रहे थे, जिनमें अवैध गतिविधियां हो रही थीं. कई बार नोटिस के आज सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है. भविष्य में यदि कोई भी ओयो होटल बगैर अनुमति से चलेगा, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी."

"नहीं थे कोई दस्तावेज": फरीदाबाद नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर करण भगोरिया ने कहा कि, "काफी लंबे समय से रेलवे रोड नवलु कॉलोनी में अवैध गेस्ट हाउस और ओयो होटल चलाए जा रहे थे. उनके पास किसी भी प्रकार की अनुमति या दस्तावेज नहीं थे. सबसे पहले सभी गेस्ट हाउस और ओयो होटल को नोटिस जारी किए गए थे. पर्याप्त दस्तावेज न दिखाने पर आज सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है."

40 से ज्यादा अवैध गेस्ट हाउस और होटल सील (ETV Bharat)

निगम की चेतावनी: ज्वाइंट कमिश्नर ने आगे कहा कि, "35 से 50 ओयो होटल और गेस्ट हाउस को सील किया जाएगा. यदि भविष्य में कोई भी सील तोड़ता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी. यह कार्रवाई कानूनी रूप से सभी के लिए एक सख्त संदेश है कि बिना अनुमति कोई भी होटल या गेस्ट हाउस नहीं चलाया जा सकता."

