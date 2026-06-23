यूपी के फैमिली कोर्ट्स में 4 लाख से अधिक मामले लंबित, आरटीआई में खुलासा
उत्तर प्रदेश के पारिवारिक न्यायालयों में चार लाख से अधिक मामले लंबित हैं. इसका असर दंपतियों के साथ-साथ उनके मासूम बच्चों पर पड़ रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 10:40 AM IST|
Updated : June 23, 2026 at 10:49 AM IST
आगरा : उत्तर प्रदेश की पारिवारिक न्यायालयों (फैमिली कोर्ट्स) में घरेलू विवादों का बोझ लगातार बढ़ रहा है. सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी जानकारी में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. यह जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के संयुक्त रजिस्ट्रार ने दी है.
उत्तर प्रदेश के पारिवारिक न्यायालयों में 4 लाख से अधिक मामले लंबित हैं. यही वज़ह है कि प्रदेश में हर दिन हजारों की संख्या में परिवार सिर्फ कोर्ट की तारीख के इंतजार में जी रहे हैं. पारिवारिक मामलों के लंबे समय तक लंबित होने से सबसे गंभीर और दर्दनाक असर दंपतियों के साथ-साथ उनके मासूम बच्चों पर पड़ रहा है.
विवादों का हल नहीं निकलने से जहां जोड़ों का भविष्य अधर में है, तो वहीं बच्चों के मानसिक विकास और बचपन प्रभावित हो रहा है. आगरा की बात करें तो जिले में 11600 मामले लंबित हैं.
ऐसे ही प्रदेश की राजधानी लखन के साथ ही कानपुर नगर, प्रयागराज, बरेली और मेरठ में लंबित मामलों की संख्या में भी हजारों में हैं. आइए, ईटीवी भारत की रिपोर्ट में जानते हैं कि यूपी के किस जिले में कितने मामले में लंबित हैं.
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता केसी जैन ने बताते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के संयुक्त रजिस्ट्रार ने आरटीआई में लंबित मामलों की जो जानकारी दी है. उसके उसके आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं. इन आंकड़ों को देखें तो बीते पांच साल में फैमिली कोर्ट्स में लंबित मामलों की संख्या चार लाख के पार पहुंच चुकी है.
फैमिली कोर्ट्स में यह पेंडेंसी हर साल घटती-बढ़ती रही है. लेकिन अब यह अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची है.
आरटीआई में जो आंकड़े आए हैं. उसके मुताबिक, सन 2025 में यूपी की फैमिली कोर्ट्स में 407130 मामले लंबित हैं.
इन जिलों में लंबित मामलों की संख्या अधिक
सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता केसी जैन बताते हैं कि आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार यूपी की राजधानी लखनऊ, आगरा, मेरठ, बरेली, कानपुर नगर, प्रयागराज सहित अन्य जिलों में पारिवारिक विवादों के निस्तारण की रफ्तार बेहद धीमी है. जिसकी वजह से अदालतों में तारीख पर तारीख मिल रही है. जिसकी वजह से लंबित मामलों की संख्या हर साल बढ़ रही है. जिसकी वजह से ही ऐसे मामलों का समय पर फैसला नहीं हो पा रहा है. आगरा के आंकड़ों पर नज़र दौड़ाते हैं.
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता केसी जैन का कहना है कि अदालतों में पारिवारिक मामलों के लंबे समय तक लटके रहने का सबसे गंभीर और दर्दनाक असर दंपतियों के साथ-साथ उनके मासूम बच्चों पर पड़ रहा है. पारिवारिक विवादों का हल ना निकलने से जहां दंपतियों का भविष्य अधर में है. वहीं, माता-पिता के बीच चल रही कानूनी लड़ाई में मासूम पिस रहे हैं.
इससे बच्चों का मानसिक विकास और बचपन प्रभावित हो रहा है. अगर जल्द ही ऐसे पारिवारिक मामलों का निपटारा किया जाए, तो जिससे दंपतियों के साथ ही बच्चे भी प्रभावित नहीं होंगे. इस बारे में विशेष कदम उठाने चाहिए. अन्यथा, आगे आने वाले समय में स्थिति और भी चिंताजनक हो सकती है. लंबित मामलों की वजह से न्याय में देरी हो रही है. न्याय में देरी होना भी न्याय से वंचित किए जाने के समान है. उत्तर प्रदेश स्तर के आंकड़ों पर एक नज़र.
शीघ्र निस्तारण के लिए सुझाव
हर जिले में जनसंख्या व लंबित मामलों के अनुपात में अतिरिक्त फैमिली कोर्ट और अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जाए.
तीन साल से अधिक समय से लंबित मामलों के निस्तारण के लिए हर जिले में समय-समय पर विशेष लोक अदालत या फास्ट ट्रैक अभियान चलाया जाए.
भरण-पोषण व बाल हित से जुड़े अंतरिम आवेदनों की सुनवाई के लिए अलग से साप्ताहित तारीख की व्यवस्था की जाए.
मामले प्रबंधन प्रणाली को डिजिटलाइज करके ई-फाइलिंग, ई-नोटिस व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अनावश्यक तारीखों व विलंब को किया जाए.
जनहित याचिका पर सुनवाई 17 जुलाई को
सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता केसी जैन बताते हैं कि फैमिली कोर्ट के मामलों की सुनवाई ऑनलाइन की जाए. इसको लेकर 2024 में जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी. जिसमें अक्टूबर 2024 में इससे जुडे सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए थे. इसके बाद से इस मामले की सुनवाई चल रही है. अगली सुनवाई इस मामले में 17 जुलाई 2026 की तय है.