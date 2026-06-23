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यूपी के फैमिली कोर्ट्स में 4 लाख से अधिक मामले लंबित, आरटीआई में खुलासा

उत्तर प्रदेश के पारिवारिक न्यायालयों में 4 लाख से अधिक मामले लंबित. ( ETV Bharat )

आगरा : उत्तर प्रदेश की पारिवारिक न्यायालयों (फैमिली कोर्ट्स) में घरेलू विवादों का बोझ लगातार बढ़ रहा है. सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी जानकारी में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. यह जानकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट के संयुक्त रजिस्ट्रार ने दी है.

उत्तर प्रदेश के पारिवारिक न्यायालयों में 4 लाख से अधिक मामले लंबित हैं. यही वज़ह है कि प्रदेश में हर दिन हजारों की संख्या में परिवार सिर्फ कोर्ट की तारीख के इंतजार में जी रहे हैं. पारिवारिक मामलों के लंबे समय तक लंबित होने से सबसे गंभीर और दर्दनाक असर दंपतियों के साथ-साथ उनके मासूम बच्चों पर पड़ रहा है.

विवादों का हल नहीं निकलने से जहां जोड़ों का भविष्य अधर में है, तो वहीं बच्चों के मानसिक विकास और बचपन प्रभावित हो रहा है. आगरा की बात करें तो जिले में 11600 मामले लंबित हैं.

ऐसे ही प्रदेश की राजधानी लखन के साथ ही कानपुर नगर, प्रयागराज, बरेली और मेरठ में लंबित मामलों की संख्या में भी हजारों में हैं. आइए, ईटीवी भारत की रिपोर्ट में जानते हैं कि यूपी के किस जिले में कितने मामले में लंबित हैं.

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता केसी जैन ने बताते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के संयुक्त रजिस्ट्रार ने आरटीआई में लंबित मामलों की जो जानकारी दी है. उसके उसके आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं. इन आंकड़ों को देखें तो बीते पांच साल में फैमिली कोर्ट्स में लंबित मामलों की संख्या चार लाख के पार पहुंच चुकी है.

फैमिली कोर्ट्स में यह पेंडेंसी हर साल घटती-बढ़ती रही है. लेकिन अब यह अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची है.

आरटीआई में जो आंकड़े आए हैं. उसके मुताबिक, सन 2025 में यूपी की फैमिली कोर्ट्स में 407130 मामले लंबित हैं.

इन जिलों में लंबित मामलों की संख्या अधिक

सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता केसी जैन बताते हैं कि आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार यूपी की राजधानी लखनऊ, आगरा, मेरठ, बरेली, कानपुर नगर, प्रयागराज सहित अन्य जिलों में पारिवारिक विवादों के निस्तारण की रफ्तार बेहद धीमी है. जिसकी वजह से अदालतों में तारीख पर तारीख मिल रही है. जिसकी वजह से लंबित मामलों की संख्या हर साल बढ़ रही है. जिसकी वजह से ही ऐसे मामलों का समय पर फैसला नहीं हो पा रहा है. आगरा के आंकड़ों पर नज़र दौड़ाते हैं.