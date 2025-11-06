दिल्ली की सड़कों पर फैला रहे थे प्रदूषण, 4 लाख से अधिक वाहन चालकों पर जुर्माना
दिल्ली में बड़ी संख्या में लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा करने के लिए ट्रैफिक की विशेष लोक अदालत का आयोजन भी किया जाता है.
By PTI
Published : November 6, 2025 at 4:05 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस साल अक्टूबर तक वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र के बिना वाहन चलाने पर 4.87 लाख से ज़्यादा वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया है, जबकि 2024 में इसी अवधि के दौरान 3.78 लाख से ज्यादा वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया गया था , जो 20 प्रतिशत से ज्यादा है.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता के 'खराब से गंभीर' श्रेणी में बने रहने के कारण यह अभियान तेज़ किया गया है. वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, 30 अक्टूबर तक, पुलिस ने वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के बिना पाए गए वाहनों के 8.87 लाख से ज़्यादा चालान जारी किए थे. इसके अलावा, खुले में सीमेंट, रेत और धूल जैसी सामग्री ले जा रहे 941 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया, जबकि प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का उल्लंघन करने पर 12 पुराने वाहनों को ज़ब्त किया गया.
4 लाख से अधिक वाहन चालकों पर जुर्माना: पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम यातायात रेंज में सबसे अधिक प्रदूषण नियंत्रण उल्लंघन (1,14,754 चालान) दर्ज किए गए, इसके बाद पूर्व (1,09,707), दक्षिण (1,06,939), उत्तर (96,984), उत्तर-पश्चिम (83,438) और मध्य (76,012) का स्थान रहा. ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक व्यापक सख्ती के बावजूद, केवल 10 प्रतिशत उल्लंघनकर्ताओं ने ही जुर्माना अदा किया है.
बता दें कि दिल्ली में बड़ी संख्या में लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा करने के लिए ट्रैफिक की विशेष लोक अदालत का आयोजन भी किया जाता है. यह विशेष लोक अदालत सिर्फ ट्रैफिक चालान के लिए ही आयोजित की जाती है. डीएसएलएसए द्वारा जारी आदेश के अनुसार आठ नवम्बर को दिल्ली के सभी सात जिला न्यायालय परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक ट्रैफिक की विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.
यह भी पढ़ें:
- दिल्ली में इस दिन लगने जा रही है लोक अदालत, जानिए ट्रैफिक चालान का कैसे होगा निपटारा
- नाबालिग बच्चों के गाड़ी चलाने पर पिता भरेगा 25 हजार का जुर्माना, खानी पड़ेगी जेल की हवा!, जानें नए नियम
- गाड़ी में तेल कम होने पर लग सकता है जुर्माना? इमरजेंसी वाहनों को रोकने से भी बचें, जानें ट्रैफिक से जुड़े ये नियम