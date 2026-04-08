प्रदेश के 37 हजार से ज्यादा स्कूलों को मिलेगा जमीन का हक, आबादी क्षेत्र में बने मंदिरों को भी मिलेगा पट्टा
मदन दिलावर ने बताया कि सरकार ने ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में स्थित मंदिरों का ड्रोन सर्वे पूरा कर लिया है.
Published : April 8, 2026 at 9:14 PM IST
जयपुर: राजस्थान सरकार ने शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के 37 हजार से ज्यादा सरकारी स्कूलों को उनकी जमीन का कानूनी हक देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके साथ ही ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में बने मंदिरों को भी पट्टा (मालिकाना हक) देने का अभियान चलाया जाएगा. हालांकि मंत्री दिलावर ने ये घोषणा सिर्फ मंदिरों को लेकर की है.
स्कूलों को मिलेगा मजबूत आधार: प्रदेश के हजारों सरकारी स्कूल वर्षों से बिना पट्टे के संचालित हो रहे थे, जिससे उन्हें कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था. कुछ स्कूल जीर्णोद्धार नहीं करवा पाते, तो कुछ आवश्यकता होने के बावजूद नया निर्माण नहीं करवा पाते. ऐसे 27 हजार से ज्यादा प्राथमिक स्कूल और 9 हजार 900 से ज्यादा माध्यमिक स्कूल प्रदेश में मौजूद हैं. इन सभी को अब जमीन का कानूनी अधिकार मिलेगा. शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि ये कदम शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा. इससे भविष्य में इन स्कूलों के सामने किसी तरह की कानूनी समस्या नहीं आएगी. उन्होंने बताया कि इस संबंध में पंचायती राज, नगरीय निकाय और जिला प्रशासन से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं.
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पट्टा मिलने के बाद:
- नए भवन निर्माण में तेजी आएगी
- खेल मैदान विकसित किए जा सकेंगे
- अतिक्रमण का खतरा खत्म होगा
- सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सकेगा
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मंदिरों को भी मिलेगा मालिकाना हक: पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ये भी घोषणा की कि ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में स्थित मंदिरों को भी उनकी जमीन का पट्टा दिया जाएगा. दिलावर ने बताया कि सरकार ने ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में स्थित मंदिरों का ड्रोन सर्वे पूरा कर लिया है. इसके जरिए मंदिरों की जमीन का सटीक मापन किया गया है. उसी आधार पर पट्टा जारी किया जाएगा. ताकि भविष्य में भूमि अधिग्रहण होने जैसी समस्याएं ना आए और मंदिरों को पानी-बिजली कनेक्शन लेने में आसानी हो. इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर इस अभियान को मिशन मोड में चलाने के निर्देश दिए हैं.
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ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेंगी सुविधाएं: इसके साथ ही सरकार ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने पर भी फोकस कर रही है. मदन दिलावर ने बताया कि पंचायत मुख्यालय से शुरुआत करते हुए स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना बनाई गई है. इसमें प्राथमिकता गरीब बस्तियों को दी जाएगी. दिलावर ने कहा कि आने वाले दो-तीन सालों में सभी ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.