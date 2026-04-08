ETV Bharat / state

प्रदेश के 37 हजार से ज्यादा स्कूलों को मिलेगा जमीन का हक, आबादी क्षेत्र में बने मंदिरों को भी मिलेगा पट्टा

मदन दिलावर ने बताया कि सरकार ने ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में स्थित मंदिरों का ड्रोन सर्वे पूरा कर लिया है.

Schools to Receive Leases
स्कूलों को मिलेंगे पट्टे (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 8, 2026 at 9:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान सरकार ने शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के 37 हजार से ज्यादा सरकारी स्कूलों को उनकी जमीन का कानूनी हक देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके साथ ही ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में बने मंदिरों को भी पट्टा (मालिकाना हक) देने का अभियान चलाया जाएगा. हालांकि मंत्री दिलावर ने ये घोषणा सिर्फ मंदिरों को लेकर की है.

स्कूलों को मिलेगा मजबूत आधार: प्रदेश के हजारों सरकारी स्कूल वर्षों से बिना पट्टे के संचालित हो रहे थे, जिससे उन्हें कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था. कुछ स्कूल जीर्णोद्धार नहीं करवा पाते, तो कुछ आवश्यकता होने के बावजूद नया निर्माण नहीं करवा पाते. ऐसे 27 हजार से ज्यादा प्राथमिक स्कूल और 9 हजार 900 से ज्यादा माध्यमिक स्कूल प्रदेश में मौजूद हैं. इन सभी को अब जमीन का कानूनी अधिकार मिलेगा. शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि ये कदम शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा. इससे भविष्य में इन स्कूलों के सामने किसी तरह की कानूनी समस्या नहीं आएगी. उन्होंने बताया कि इस संबंध में पंचायती राज, नगरीय निकाय और जिला प्रशासन से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं.

शिक्षा मंत्री ने मंदिरों को लेकर की घोषणा (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: शिक्षा में 'नया मॉडल' लागू : टॉपर्स से ब्रांडिंग, दो बार बोर्ड परीक्षा, 'नाम से लेकर काम तक' नवाचार को लेकर बड़े ऐलान

पट्टा मिलने के बाद:

- नए भवन निर्माण में तेजी आएगी

- खेल मैदान विकसित किए जा सकेंगे

- अतिक्रमण का खतरा खत्म होगा

- सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सकेगा

पढ़ें: नगरीय निकायों में पट्टा मामलों का निस्तारण अब आयुक्त-अधिशाषी अधिकारी स्तर पर, गड़बड़ी की जिम्मेदारी भी उन्हीं की

मंदिरों को भी मिलेगा मालिकाना हक: पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ये भी घोषणा की कि ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में स्थित मंदिरों को भी उनकी जमीन का पट्टा दिया जाएगा. दिलावर ने बताया कि सरकार ने ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में स्थित मंदिरों का ड्रोन सर्वे पूरा कर लिया है. इसके जरिए मंदिरों की जमीन का सटीक मापन किया गया है. उसी आधार पर पट्टा जारी किया जाएगा. ताकि भविष्य में भूमि अधिग्रहण होने जैसी समस्याएं ना आए और मंदिरों को पानी-बिजली कनेक्शन लेने में आसानी हो. इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर इस अभियान को मिशन मोड में चलाने के निर्देश दिए हैं.

पढ़ें: राम झरोखा मंदिर पट्टा प्रकरण: संयम लोढ़ा ने लगाए गंभीर आरोप, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ किया विरोध प्रदर्शन

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेंगी सुविधाएं: इसके साथ ही सरकार ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने पर भी फोकस कर रही है. मदन दिलावर ने बताया कि पंचायत मुख्यालय से शुरुआत करते हुए स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना बनाई गई है. इसमें प्राथमिकता गरीब बस्तियों को दी जाएगी. दिलावर ने कहा कि आने वाले दो-तीन सालों में सभी ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

TAGGED:

GOVT SCHOOLS TO GET LAND LEASE
STREET LIGHTS IN EVERY VILLAGE
MADAN DILAWAR ON LAND TITLES
TEMPLES TO RECEIVE LAND TITLES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.