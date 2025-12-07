ETV Bharat / state

हिमाचल में तीन सालों में 36.657 KG चिट्टा बरामद, NDPS के तहत इतने हजार मामले दर्ज

चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत प्रदेश में 8000 से अधिक नशा तस्करो गिरफ्तार. नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड और 10 लाख रुपए तक जुर्माना.

CHITTA MUKT HIMACHAL CAMPAIGN
चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 8:47 PM IST

शिमला: हिमाचल में नशे के खिलाफ चल रही मुहिम रंग लाती नजर आ रही है. हिमाचल प्रदेश सरकार ने मादक पदार्थ चिट्टा के खिलाफ बहुआयामी, सख्त और परिणाम पूरक मुहिम की शुरुआत की है. यह केवल एक अभियान नहीं, बल्कि नशा माफिया के खिलाफ निर्णायक युद्ध है, जिसे प्रदेश सरकार ने नशा माफिया की जड़ों तक पहुंचने और इसे पूरी तरह उखाड़ फेंकने के ध्येय के साथ नई दिशा दी है. पिछले तीन साल में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. इस अवधि के दौरान एनडीपीएस के 5642 मामले दर्ज किए गए हैं. 8216 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 36.657 किलोग्राम चिट्टा सहित भारी मात्रा में अन्य ड्रग्स बरामद की हैं.

चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान

हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि, सीएम सुक्खू के नेतृत्व में सरकार इस सजग सामाजिक आंदोलन को प्रभावी बनाने देने के लिए कानूनी मोर्चे पर भी कठोर कदम उठा रही है. 15 नवंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐतिहासिक रिज शिमला से चौड़ा मैदान तक आयोजित महा वॉकथॉन का नेतृत्व करते हुए इस मुहिम को एक व्यापक जन आंदोलन में बदलने की घोषणा की थी. यह मुहिम अब पंचायतों, गांवों और घर द्वार तक पहुंच रही है. इसमें समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है.

चिट्टे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि, पिछले दिनों धर्मशाला के दाड़ी मैदान से पुलिस ग्राउंड तक आयोजित वॉकथॉन में भी मुख्यमंत्री ने दोहराया कि चिट्टा माफिया का विनाश सरकार का दृढ़ संकल्प है. धर्मशाला में मुख्यमंत्री ने कहा कि, "जो लोग चिट्टा बेचकर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, परिवार नष्ट करते हैं, उनके लिए देवभूमि हिमाचल में अब कोई जगह नहीं बची है. नशे के कारोबार में शामिल किसी भी अपराधी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. नशा विरोधी कानूनों को और अधिक कड़ा किया जा रहा है. चिट्टे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है. चाहे इस काले कारोबार में शामिल व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है."

CM सुक्खू ने कहा कि, हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को स्पेशल टास्क फोर्स में विलय कर गृह विभाग के अधीन एक एकीकृत स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने का महत्त्वपूर्ण फैसला लिया है. सरकार का लक्ष्य प्रदेश को चिट्टे से पूरी तरह मुक्त करना और युवा पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित करना है. प्रवक्ता ने कहा कि, धर्मशाला में मुख्यमंत्री ने लोगों से चिट्टा संबंधी सूचनाएं संबंधित एजेंसियों से साझा करने की अपील की और सूचना देने वालों को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की है.

मृत्युदंड का प्रावधान

प्रवक्ता ने कहा कि, सरकार ने चिट्टा माफिया को समाप्त करने के लिए पुलिस, शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा आम जनमानस की सक्रिय भागीदारी के साथ एकीकृत बहु स्तरीय कार्य योजना लागू की है. प्रदेश के स्कूलों, महाविद्यालयों, पंचायतों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान को व्यापक गति दी जा रही है, ताकि युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से प्रभावी रूप से बचाया जा सके.

10 लाख रुपए तक जुर्माना

उन्होंने कहा कि, सरकार ने नशे के आदी व्यक्तियों के उपचार, पुनर्वास और नशा सहित संगठित अपराध पर रोक लगाने के लिए नए विधेयक पारित किए हैं, जिनमें नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 10 लाख रुपए तक जुर्माना और नशा माफिया की संपत्ति जब्त करने जैसे कठोर प्रावधान शामिल हैं. उन्होंने कहा कि, सरकार, पुलिस, जन प्रतिनिधियों और आम जनता के समन्वय से पंचायत स्तर तक चिट्टा सेवन करने वालों और चिट्टा माफिया की मैपिंग पूरी कर ली गई है. हर गांव और पंचायत में 'नशा निवारण समितियां' गठित करने का निर्णय लिया गया है. बच्चों को जागरूक करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में नया अध्याय भी शुरू किया जा रहा है.

