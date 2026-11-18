एएमआर से हर साल तीन लाख से अधिक मौतें, फॉर्मासिस्टों की भूमिका अहम
पीसीआई के एजुकेशन्स रेगुलेशन कमेटी के चेयरमैन प्रो. दीपेंद्र सिंह ने कहा कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एएमआर बड़ी स्वास्थ्य चुनौती है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 5:25 PM IST
लखनऊ: फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) के एजुकेशन्स रेगुलेशन कमेटी के चेयरमैन प्रो. दीपेंद्र सिंह ने कहा कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) यानी रोगाणुरोधी प्रतिरोध दुनिया के साथ भारत के लिए भी गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बनता जा रहा है.
सिंह ने कहा कि भारत में एएमआर के कारण हर साल तीन लाख से अधिक लोगों की मौत हो रही है. इससे जुड़ी अन्य बीमारियों और जटिलताओं को शामिल कर लें तो यह आंकड़ा 10 लाख से अधिक पहुंच जाता है.
बुधवार को डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सभागार में आयोजित फॉर्मेसी सप्ताह कार्यक्रम में शामिल प्रो. दीपेंद्र सिंह ने कहा कि लैंसेट में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक, वर्ष 2050 तक भारत में एएमआर से सालाना 19.1 लाख मौतें होने का अनुमान है. ऐसे में इस चुनौती से निपटने में फार्मासिस्टों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है.
फॉर्मेसी के विद्यार्थियों और स्वास्थ्य पेशेवरों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही होना चाहिए. फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है कि वह मरीज को दवा के सही इस्तेमाल, खुराक और निर्धारित अवधि तक पूरा कोर्स करने की जानकारी दे. अक्सर मरीज आराम मिलने पर दो-तीन दिन में ही एंटीबायोटिक लेना बंद कर देते हैं, जो एएमआर की समस्या को बढ़ा सकता है.
फॉर्मासिस्टों को लोगों को स्वच्छता, व्यक्तिगत साफ-सफाई और संक्रमण से बचाव के प्रति भी जागरूक करना चाहिए. रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर है.
फॉर्मासिस्टों की पहचान पर जताई चिंता
उन्होंने फार्मासिस्टों की सामाजिक पहचान पर भी चिंता जताई. कहा कि फार्मासिस्ट को कई बार कंपाउंडर समझ लिया जाता है, जबकि वह दवाओं का विशेषज्ञ होता है. आज लोग गूगल और एआई के माध्यम से बीमारियों और दवाओं की जानकारी जुटाकर खुद इलाज करने की कोशिश करते हैं. ऐसे में फॉर्मासिस्टों को अपनी विशेषज्ञता और कौशल के माध्यम से लोगों को सही सलाह देनी होगी.
'दो लोग हारकर भी होते हैं खुश'
विद्यार्थियों को जीवन में सफलता के साथ अच्छे संस्कार बनाए रखने की सीख देते हुए उन्होंने कहा कि पढ़-लिखकर आगे बढ़ने के बाद कई बार युवा अपने माता-पिता और शिक्षकों की बातों को नजरअंदाज करने लगते हैं. उन्हें समझना चाहिए कि पूरी दुनिया में केवल दो लोग ऐसे होते हैं, जो आपसे हारकर भी खुश होते हैं. वे हैं माता-पिता और शिक्षक. इसलिए हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए.
उन्होंने स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि कितनी भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लें, यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो उसका आनंद नहीं ले पाएंगे. विद्यार्थियों को प्रतिदिन कम से कम 45 मिनट व्यायाम के लिए निकालने चाहिए। इसके साथ ही मोबाइल की लत से बचने के लिए नो-फोन डे और नो-फोन आवर्स जैसी आदतें विकसित करनी चाहिए.
'शिकायत से बदलाव नहीं आएगा'
पर्यावरण संरक्षण पर उन्होंने कहा कि केवल प्रदूषण और खराब होते पर्यावरण की शिकायत करने से बदलाव नहीं आएगा. हर व्यक्ति को साल में कम से कम एक पौधा लगाना चाहिए. यदि विद्यार्थी जीवन से ही इसकी शुरुआत की जाए, तो भविष्य में पर्यावरण संरक्षण में अपने योगदान पर गर्व कर सकेंगे.
उन्होंने विद्यार्थियों को सोने से पहले अच्छी किताबें पढ़ने की आदत विकसित करने की भी सलाह दी. उन्होंने कहा कि नियमित अध्ययन से व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आता है और व्यक्ति हर सुबह कुछ नया सीखकर उठता है.