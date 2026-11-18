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एएमआर से हर साल तीन लाख से अधिक मौतें, फॉर्मासिस्टों की भूमिका अहम

एएमआर से हर साल तीन लाख से अधिक मौतें. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) के एजुकेशन्स रेगुलेशन कमेटी के चेयरमैन प्रो. दीपेंद्र सिंह ने कहा कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर) यानी रोगाणुरोधी प्रतिरोध दुनिया के साथ भारत के लिए भी गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बनता जा रहा है.

सिंह ने कहा कि भारत में एएमआर के कारण हर साल तीन लाख से अधिक लोगों की मौत हो रही है. इससे जुड़ी अन्य बीमारियों और जटिलताओं को शामिल कर लें तो यह आंकड़ा 10 लाख से अधिक पहुंच जाता है.

एएमआर से हर साल तीन लाख से अधिक मौतें. (ईटीवी भारत) बुधवार को डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सभागार में आयोजित फॉर्मेसी सप्ताह कार्यक्रम में शामिल प्रो. दीपेंद्र सिंह ने कहा कि लैंसेट में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक, वर्ष 2050 तक भारत में एएमआर से सालाना 19.1 लाख मौतें होने का अनुमान है. ऐसे में इस चुनौती से निपटने में फार्मासिस्टों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है. फॉर्मेसी के विद्यार्थियों और स्वास्थ्य पेशेवरों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही होना चाहिए. फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है कि वह मरीज को दवा के सही इस्तेमाल, खुराक और निर्धारित अवधि तक पूरा कोर्स करने की जानकारी दे. अक्सर मरीज आराम मिलने पर दो-तीन दिन में ही एंटीबायोटिक लेना बंद कर देते हैं, जो एएमआर की समस्या को बढ़ा सकता है. फॉर्मासिस्टों को लोगों को स्वच्छता, व्यक्तिगत साफ-सफाई और संक्रमण से बचाव के प्रति भी जागरूक करना चाहिए. रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर है. फॉर्मासिस्टों की पहचान पर जताई चिंता उन्होंने फार्मासिस्टों की सामाजिक पहचान पर भी चिंता जताई. कहा कि फार्मासिस्ट को कई बार कंपाउंडर समझ लिया जाता है, जबकि वह दवाओं का विशेषज्ञ होता है. आज लोग गूगल और एआई के माध्यम से बीमारियों और दवाओं की जानकारी जुटाकर खुद इलाज करने की कोशिश करते हैं. ऐसे में फॉर्मासिस्टों को अपनी विशेषज्ञता और कौशल के माध्यम से लोगों को सही सलाह देनी होगी.