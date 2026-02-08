ETV Bharat / state

फिर गुलाबों से महकेगी गुलाबी नगरी, 300 से ज्यादा किस्में, ब्लैक-ग्रीन और स्पॉटेड गुलाब होंगे आकर्षण

पिछले वर्ष बटन गुलाब को इंट्रोड्यूस किया गया था, जबकि इस साल स्पॉटेड गुलाब प्रदर्शनी की खास पहचान होंगे.

51वें रोज शो-2026
51वें रोज शो-2026 (ETV Bharat Jaipur)
जयपुर : प्यार, दोस्ती और सौंदर्य का प्रतीक गुलाब की खुशबू से गुलाबी नगरी सराबोर होने जा रही है. जयपुर के सिटी पार्क में आयोजित होने जा रहे 51वें रोज शो-2026 में इस बार आम लोगों को एक नहीं, दो नहीं बल्कि 300 से ज्यादा किस्मों के गुलाब देखने को मिलेंगे. खास बात ये है कि इनमें कई ऐसी वैरायटी होंगी, जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलतीं. वर्ष 1974 से आयोजित हो रहे रोज शो की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार 51वें रोज शो में 300 से ज्यादा किस्मों के गुलाब प्रदर्शित किए जाएंगे. ये प्रदर्शनी न केवल गुलाब की विभिन्न किस्मों का प्रदर्शन होगी, बल्कि गार्डनिंग और जैव विविधता का उदाहरण भी पेश करेगी. इसमें निजी गार्डन, नर्सरी, पब्लिक गार्डन, सरकारी विभागों और राजकीय उपक्रमों में उगाए गए गुलाब विभिन्न श्रेणियों में रखे जाएंगे.

आयोजन समिति से जुड़े राजकुमार वैद ने बताया कि इस प्रदर्शनी में विभिन्न रंगों के गुलाब शामिल होंगे, जिनमें ब्लैक, ग्रीन और स्पॉटेड गुलाब खास आकर्षण के केंद्र रहेंगे. उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष बटन गुलाब को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, जबकि इस साल स्पॉटेड गुलाब प्रदर्शनी की खास पहचान होंगे, जो अलग-अलग रंगों के संयोजन में नजर आएंगे. राजकुमार के अनुसार, इस आयोजन में पूरे राजस्थान से पार्टिसिपेंट जयपुर पहुंच रहे हैं, जो खुद अपनी उगाई गई गुलाब की किस्मों को यहां प्रदर्शित करेंगे. इससे न केवल स्थानीय बागवानों को मंच मिलेगा, बल्कि राज्यभर में हो रहे नवाचार भी सामने आएंगे.

रोज शो-2026 के आयोजन को लेकर खास बातचीत (ETV Bharat Jaipur)

स्पॉटेड रोज : स्पॉटेड रोज ऐसे गुलाब होते हैं, जिनकी पंखुड़ियों पर प्राकृतिक या तकनीकी रूप से विकसित स्पॉटेड डिजाइन दिखाई देती है. इन गुलाबों में एक ही फूल पर दो या उससे ज्यादा रंग उभरे हुए नजर आते हैं, जिससे हर गुलाब दूसरे से अलग दिखाई देता है. ये स्पॉटेड गुलाब मुख्य रूप से यूरोप की कुछ वैरायटी और आधुनिक ग्राफ्टिंग तकनीक से विकसित किए जाते हैं. इनकी खास बात ये है कि कोई भी दो फूल एक जैसे नहीं होते, यही कारण है कि ये डिजाइन और आर्ट से जुड़े लोगों को खास पसंद आता है.

राजस्थान के विभिन्न जिलों में उगाए जा रहे गुलाब
राजस्थान के विभिन्न जिलों में उगाए जा रहे गुलाब (फोटो ईटीवी भारत gfx)

ब्लैक रोज : ब्लैक रोज देखने में भले ही काले लगते हों, लेकिन असल में ये गुलाब गहरे बैंगनी, मैरून या डार्क रेड शेड के होते हैं, जो खास रोशनी और मौसम में काले नजर आते हैं. ब्लैक रोज को नई शुरुआत, बदलाव और मजबूती का प्रतीक माना जाता है. कुछ वैरायटी को यूरोप में विकसित किया गया है और अब इन्हें राजस्थान की जलवायु में भी सफलतापूर्वक उगाया जा रहा है, जो बागवानी अनुसंधान की बड़ी उपलब्धि मानी जाती है.

ब्लैक रोज
ब्लैक रोज (ETV Bharat Jaipur)

ग्रीन रोज : ग्रीन रोज अपनी अनूठे हरे रंग के कारण सबसे अलग पहचान बनाते हैं. ये गुलाब मुख्य रूप से नीदरलैंड्स, इक्वाडोर और कोलंबिया में विकसित हाई-ग्रेड वैरायटी से जुड़े होते हैं. ग्रीन रोज को विकास, नई शुरुआत और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक माना जाता है. इनके रंग को बनाए रखने के लिए नियंत्रित मौसम और विशेष देखभाल की जरूरत होती है. यही कारण है कि ग्रीन रोज आम गुलाबों की तुलना में ज्यादा दुर्लभ होते हैं.

कई वैरायटी के गुलाब
कई वैरायटी के गुलाब (ETV Bharat Jaipur)

एक ही बंच में पांच तरह के फूल : रोज सोसायटी के जनरल सेकेट्री अनिल कुमार ने बताया कि ये आयोजन अपने 51वें वर्ष में पहुंच चुका है. शुरुआती दौर में यह एक सीमित प्रदर्शनी थी, लेकिन समय के साथ ये राजस्थान का प्रतिष्ठित फ्लावर एग्जिबिशन बन गया है. हर साल नई किस्में विकसित करने की होड़ लगी रहती है. इस बार भी हरा गुलाब, काला गुलाब और स्पॉटेड गुलाब विशेष रूप से प्रदर्शित किए जा रहे हैं. कुछ उत्पादक तो एक ही बंच में पांच तरह के फूल विकसित कर रहे हैं. ये आधुनिक ग्राफ्टिंग और अनुसंधान का परिणाम है. राजस्थान के अलग-अलग क्षेत्रों में गुलाब की खेती और उस पर शोध किया जा रहा है, जिसका प्रदर्शन साल में एक बार रोज शो के जरिए होता है.

स्पॉटेड रोज
स्पॉटेड रोज (ETV Bharat Jaipur)

राजस्थान के विभिन्न जिलों में उगाए जा रहे गुलाब : रोज शो में भाग लेने वाले गुलाब उत्पादक मुख्य रूप से गंगानगर, खमनोर, उदयपुर, अजमेर, पुष्कर, सीकर, अलवर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर से आ रहे हैं. इन क्षेत्रों के उद्यानों और नर्सरियों में लगातार अनुसंधान किया जा रहा है. खास बात ये है कि कभी ये माना जाता था कि राजस्थान की जलवायु में गुलाब की उन्नत वैरायटी संभव नहीं है, लेकिन प्रदेश के गुलाब उत्पादकों ने इसे गलत साबित कर दिखाया है. आज राजस्थान में भी उच्च गुणवत्ता की गुलाब वैरायटी सफलतापूर्वक तैयार की जा रही हैं.

ग्राफ्टिंग से तैयार हो रहे नए रंग और वैरायटी : जयपुर की एक नर्सरी के इंचार्ज नितिन कुमावत ने गुलाब उत्पादन की तकनीक पर समझाते हुए बताया कि गुलाब की कई वैरायटी होती हैं. इनमें अक्टूबर महीने में कटिंग की जाती है और जनवरी के अंतिम सप्ताह में ग्राफ्टिंग की जाती है, जिसे सबसे उपयुक्त समय माना जाता है. ग्राफ्टिंग प्रक्रिया में एक पौधा पहले से मिट्टी में लगा होता है और दूसरे पौधे की कटिंग को 45 डिग्री के एंगल पर काटकर उसमें जोड़ा जाता है.

राजस्थान के विभिन्न जिलों में उगाए जा रहे गुलाब
राजस्थान के विभिन्न जिलों में उगाए जा रहे गुलाब (ETV Bharat Jaipur)

ऐसे तैयार होती है अलग शेड : उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया से पौधा तैयार होने में तीन से चार महीने का समय लगता है और अक्टूबर-नवंबर में उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है. यदि केवल एक रंग का गुलाब चाहिए तो एक ही कलम लगाई जाती है, जबकि मल्टीपल कलर के लिए ग्राफ्टिंग का सहारा लिया जाता है. उदाहरण के तौर पर यदि रेड और येलो गुलाब की ग्राफ्टिंग की जाए, तो दोनों रंगों के बीच का मिडिल शेड तैयार हो जाता है.

गुलाबों की खुशबू में सजेगा सिटी पार्क : आधुनिक ग्राफ्टिंग तकनीक और निरंतर अनुसंधान के चलते आज गुलाब की नई पौध, नए रंग और नई वैरायटी विकसित हो रही हैं. राजधानी जयपुर में आयोजित ये रोज शो न केवल गुलाब प्रेमियों के लिए उत्सव होगा, बल्कि ये साबित करेगा कि राजस्थान की मिट्टी अब दुर्लभ और अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुलाब वैरायटी उगाने में भी सक्षम है.

