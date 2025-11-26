ETV Bharat / state

स्टेट गेम्स एथलेटिक्स में दिव्यांग बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, दीया कुमारी बोलीं- ये हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं

ऐसे बच्चों को मिले ज्यादा से ज्यादा मौके : मीडिया से बातचीत में दीया कुमारी ने कहा कि स्पेशल ओलंपिक्स विशेष रूप से योग्य बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा को सामने लाने का मंच है. उन्होंने कहा कि आज स्पेशल ओलंपिक, भारत और आर्मी वीमेंस वेलफेयर एसोसिएशन के बीच हुए एमओयू से स्पेशल ओलंपिक्स से जुड़े बच्चों को आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे.

जयपुर : जयपुर मिलिट्री स्टेशन के गांडीव स्टेडियम में बुधवार को स्टेट गेम्स एथलेटिक्स 2025 का आयोजन हुआ. इसमें दिव्यांग बच्चों ने मैदान पर दमखम दिखाया. इस दौरान उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने अभिभावकों और समाज से इन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मौके देने की अपील की. उन्होंने कहा कि इनमें अद्भुत प्रतिभा है और ये खेल, नौकरी व जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं.

राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिलेंगे मौके : स्पेशल ओलंपिक, भारत की अध्यक्ष डॉ. मल्लिका नड्डा ने बताया कि राजस्थान के 20 जिलों से 300 से ज्यादा बच्चे स्टेट गेम्स में हिस्सा ले रहे हैं. यहां से चयनित एथलीट राष्ट्रीय गेम में और वहां उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी चयनित होकर चिली में होने वाले इंटरनेशनल ओलंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे. नए प्रावधानों में 21 तरह की दिव्यांगता सामने आई है. फिलहाल, कुछ चुनिंदा क्षेत्र में ही काम हो रहा है. इसे आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं.

आर्मी कमांडर ने जताया अतिथियों का आभार : सप्त शक्ति कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और डॉ. मल्लिका नड्डा का आभार जताया. उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है. ऐसे आयोजन निरंतर होने चाहिए. ऐसे कार्यक्रमों के जरिए यह जानने का मौका मिलता है कि सरकार दिव्यांगों के लिए किस तरह की योजनाएं चला रही है. इस मौके पर अतिथियों ने एक पुस्तक का विमोचन भी किया.

दिव्यांग बच्चों ने मैदान में दिखाई प्रतिभा (ETV Bharat Jaipur)

प्रदेशभर के 20 जिलों से आए 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने ट्रैक रेस, जैवलिन थ्रो और शॉटपुट जैसे खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाई. कार्यक्रम का आगाज सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ हुआ. इसके साथ ही प्रदेशभर से आए पैरा खिलाड़ियों ने मार्चपास्ट, बैंड रिले और टॉर्च रिले की भी प्रस्तुति दी. सप्त शक्ति आर्मी वीमेंस वेलफेयर एसोसिएशन (AWWA) और स्पेशल ओलंपिक्स भारत के संयुक्त तत्वावधान में हुए इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी रहीं. वहीं, स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष डॉ. मल्लिका नड्डा, आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और सप्त शक्ति आर्मी वीमंस वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेजिडेंट बरिंदरजीत कौर ने भी शिरकत की.