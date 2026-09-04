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लखनऊ के होटल से चल रहा था साइबर ठगी का खेल; 2 गिरफ्तार, 4 नाबालिग भी पकड़े गए

लखनऊ के होटल से चल रहा था साइबर ठगी का खेल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी में साइबर ठगी के पैसों को निकालने और दूसरे खातों में पहुंचाने वाले गिरोह का कैसरबाग पुलिस और सर्विलांस टीम ने खुलासा किया है. पुलिस ने लाटूश रोड स्थित एक होटल के कमरे से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि चार बाल अपचारियों को संरक्षण में लिया गया है.

इनके पास से अलग-अलग बैंकों के 6 ATM कार्ड, 5 मोबाइल फोन, जियो का सिम, स्वैपिंग मशीन, 5,600 रुपए और बाइक बरामद हुई है. पुलिस ने साइबर फ्रॉड से जुड़ी 3 करोड़ 28 लाख रुपए की रकम SBI के 6 खातों में होल्ड व फ्रीज करा दी है.

होटल के कमरे से पूरा खेल: पुलिस को सूचना मिली थी कि लाटूश रोड स्थित आशीर्वाद होटल के कमरा नंबर 101 में कुछ लोग ठहरे हैं. यह लोग लोगों को लालच देकर उनके बैंक खाते खुलवाते हैं और उन खातों में साइबर ठगी का पैसा मंगवाते हैं.

इसके बाद ATM से पैसा निकालकर दूसरे खातों में जमा कर देते हैं. सूचना मिलते ही पुलिस ने होटल में दबिश दी. कमरे में पांच लोग मिले. तलाशी में एक पिट्ठू बैग से 6 ATM कार्ड, स्वैपिंग मशीन, जियो का सिम और दो पासबुक बरामद की है.

पूछताछ में खुली पूरी कहानी: ज्वाइट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार ने बताया कि कमरे में मौजूद चार लोग नाबालिग थे. वहीं बिहार के गोपालगंज निवासी रितेश सिंह को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में पता चला कि साइबर ठगी से म्यूल खातों में आने वाले पैसे को ATM से निकाला जाता था और फिर दूसरे SBI खातों में जमा किया जाता था.