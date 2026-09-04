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लखनऊ के होटल से चल रहा था साइबर ठगी का खेल; 2 गिरफ्तार, 4 नाबालिग भी पकड़े गए

पूछताछ में पता चला कि साइबर ठगी से म्यूल खातों में आने वाले पैसे को ATM से निकाला जाता था.

लखनऊ के होटल से चल रहा था साइबर ठगी का खेल.
लखनऊ के होटल से चल रहा था साइबर ठगी का खेल. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 7:44 AM IST

3 Min Read
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लखनऊ: राजधानी में साइबर ठगी के पैसों को निकालने और दूसरे खातों में पहुंचाने वाले गिरोह का कैसरबाग पुलिस और सर्विलांस टीम ने खुलासा किया है. पुलिस ने लाटूश रोड स्थित एक होटल के कमरे से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि चार बाल अपचारियों को संरक्षण में लिया गया है.

इनके पास से अलग-अलग बैंकों के 6 ATM कार्ड, 5 मोबाइल फोन, जियो का सिम, स्वैपिंग मशीन, 5,600 रुपए और बाइक बरामद हुई है. पुलिस ने साइबर फ्रॉड से जुड़ी 3 करोड़ 28 लाख रुपए की रकम SBI के 6 खातों में होल्ड व फ्रीज करा दी है.

होटल के कमरे से पूरा खेल: पुलिस को सूचना मिली थी कि लाटूश रोड स्थित आशीर्वाद होटल के कमरा नंबर 101 में कुछ लोग ठहरे हैं. यह लोग लोगों को लालच देकर उनके बैंक खाते खुलवाते हैं और उन खातों में साइबर ठगी का पैसा मंगवाते हैं.

इसके बाद ATM से पैसा निकालकर दूसरे खातों में जमा कर देते हैं. सूचना मिलते ही पुलिस ने होटल में दबिश दी. कमरे में पांच लोग मिले. तलाशी में एक पिट्ठू बैग से 6 ATM कार्ड, स्वैपिंग मशीन, जियो का सिम और दो पासबुक बरामद की है.

पूछताछ में खुली पूरी कहानी: ज्वाइट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार ने बताया कि कमरे में मौजूद चार लोग नाबालिग थे. वहीं बिहार के गोपालगंज निवासी रितेश सिंह को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में पता चला कि साइबर ठगी से म्यूल खातों में आने वाले पैसे को ATM से निकाला जाता था और फिर दूसरे SBI खातों में जमा किया जाता था.

इसके बदले आरोपियों को कमीशन मिलता था. पूछताछ में लखनऊ के प्रिंस कुशवाहा का नाम भी सामने आया. पुलिस ने उसकी निशानदेही और मिली जानकारी के आधार पर प्रिंस को भी गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने जब आरोपियों से जुड़े बैंक खातों की जांच की तो साइबर फ्रॉड की रकम का बड़ा नेटवर्क सामने आया. जांच के आधार पर SBI के छह खातों में मौजूद 3 करोड़ 28 लाख रुपए को होल्ड करा दिया गया है. यानी पुलिस ने ठगी की रकम को आगे निकलने से पहले ही रोक दिया.

पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि कम समय में ज्यादा पैसा कमाने और अमीरी की लालच वह इस धंधे में आए. उन्हें बताया गया था कि दूसरे लोगों के खातों में ऑनलाइन पैसा आएगा, जिसे निकालकर आगे जमा करना है. इसके बदले कमीशन मिलेगा.

उन्हें यह भी भरोसा दिलाया गया था कि इस काम में पकड़े जाने का खतरा नहीं है. इसी लालच में वह साइबर फ्रॉड की रकम को इधर से उधर करने लगे. फिलहाल पुलिस दोनों गिरफ्तार किया है. चारों बाल अपचारियों को नियमानुसार किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है.

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