खुशखबरी: दिल्ली में 26 हजार से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को मिलेगी रुकी हुई सब्सिडी

दिल्ली सरकार द्वारा ई-व्हीकल नीति वर्ष 2020 में लागू की गई थी, इसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना था.

इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को मिलेगी रुकी हुई सब्सिडी
इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को मिलेगी रुकी हुई सब्सिडी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 9, 2025 at 3:21 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) मालिकों के लिए बड़ी घोषणा की है. परिवहन विभाग ने करीब 26,800 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों की सब्सिडी से जुड़ी फाइलों का सत्यापन पूरा कर लिया है. अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा इन्हें करीब 42 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि जारी की जाएगी. लंबे समय से सब्सिडी का भुगतान रुका हुआ था, जिससे बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन मालिक परेशान थे.

दिल्ली सरकार द्वारा ई-व्हीकल नीति वर्ष 2020 में लागू की गई थी. इसका उद्देश्य राजधानी में प्रदूषण को कम करना और नागरिकों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है. इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर व फोर-व्हीलर वाहन खरीदने पर खरीदारों को अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक की सब्सिडी देने का प्रावधान है.

फंसी हुई सब्सिडी अब जल्द मिलेगी: दिल्ली परिवहन विभाग के पूर्व उपायुक्त और परिवहन विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल कुमार छिकारा के अनुसार, जनवरी 2024 से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को सब्सिडी नहीं मिली है. वहीं, परिवहन विभाग द्वारा 26,862 सब्सिडी आवेदनों की जांच और डिजिटल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. अब सभी पात्र आवेदकों की फाइलें सरकार को भेज दी गई हैं, जिनपर अंतिम मंजूरी मिलने के बाद सब्सिडी की राशि सीधे वाहन मालिकों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी.

कई मामलों में तकनीकी खामियों, फॉर्म की त्रुटियों व वाहन विक्रेताओं की गलत एंट्री के कारण भुगतान अटका हुआ था. इन सबकी समीक्षा कर अब सुधार कर दिया गया है, जिससे भविष्य में इस तरह की देरी न हो.

दिल्ली में 4.65 लाख ई-वाहनों का पंजीकरण: दिल्ली परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अब तक राजधानी में 4.65 लाख से अधिक ई-वाहन पंजीकृत हो चुके हैं. इनमें अधिकतर दोपहिया व तीनपहिया वाहन शामिल है. नई ई-व्हीकल नीति के तहत सब्सिडी देने का काम निरंतर जारी रहेगा, जिससे अधिक लोग पारंपरिक ईंधन से हटकर ई-मोबिलिटी की दिशा में आगे बढ़ें.

"लोग अब पारंपरिक पेट्रोल और डीजल ईंधन वाले वाहनों के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ रख कर रहे हैं. ऐसे में अब लोगों के अंदर से सब्सिडी का मुंह खत्म हो चुका है. शुरू में सरकार की तरफ से लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति आकर्षित करने के लिए सबसिडी लाई गई थी. वर्तमान स्थिति को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अब सब्सिडी की जरूरत है." –डॉ. अनिल कुमार छिकारा, पूर्व उपायुक्त दिल्ली परिवहन विभाग, एवं परिवहन एक्सपर्ट

नई नीति पर भी चल काम: इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 में लागू की गई थी जो वर्ष 2023 में समाप्त हो गई थी. इस नीति को कई बार विस्तार दिया गया, लेकिन मौजूदा सरकार अब नई ई-व्हीकल पॉलिसी के मसौदे पर भी काम कर रही है. इसमें देशी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने, बैटरी रीसाइक्लिंग को प्रोत्साहित करने व चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है. नई नीति में सब्सिडी की पात्रता, वाहन के मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाएगा.

प्रदूषण पर नियंत्रण की दिशा में अहम कदम: 2020 से लागू ई-व्हीकल नीति ने राजधानी दिल्ली के प्रदूषण स्तर में सकारात्मक असर डाला है. इससे पेट्रोल व डीजल वाहनों की खरीद में कमी आई है. वहीं, इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है. दिल्ली सरकार का कहना है कि अगले चरण में लक्ष्य है कि दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले कुल वाहनों में ज्यादा से ज्यादा वाहन इलेक्ट्रिक हों. इसके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ई-बसों व प्राइवेट सेक्टर के निवेश को भी बढ़ावा दिया जाएगा.

