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मेवाड़ की धरती ने सहेज रखी है 2500 साल पुरानी विरासत पार्श्वनाथ जैन मंदिर, यहां इतिहास, स्थापत्य और आस्था का अनूठा संगम

उदयपुर : झीलों की नगरी उदयपुर अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और राजसी विरासत के साथ ही प्राचीन धार्मिक स्थलों के लिए भी जानी जाती है. शहर के सवीना खेड़ा क्षेत्र में स्थित श्री पार्श्वनाथ भगवान का प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर इसी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. मंदिर से जुड़ी मान्यता के अनुसार यहां स्थापित प्रतिमा करीब 2500 साल पुरानी है. यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है. साथ ही इतिहास और स्थापत्य की दृष्टि से भी खास महत्व रखता है.

विक्रम संवत 1699 का शिलालेख : मंदिर में धर्मनाथ स्वामी की सफेद संगमरमर की प्रतिमा भी स्थापित है. प्रतिमा के नीचे विक्रम संवत 1699 का शिलालेख मौजूद है. इस शिलालेख में तत्कालीन उपकेश वंश और दानदाताओं से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है. मूलनायक प्रतिमा के दाहिनी ओर पक्षी लांछन वाली सुमतिनाथ या अनंतनाथ भगवान की 19 इंच ऊंची श्वेत पाषाण प्रतिमा विराजमान है. वहीं, सभा मंडप की आलियों में पार्श्वयक्ष और पद्मावती देवी की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं. इन प्रतिमाओं की शिल्पकला मंदिर की प्राचीन विरासत को और खास बनाती है.

यह मंदिर देश के प्रमुख 108 जैन तीर्थों में शामिल है. शिखरबंद शैली में बने इस मंदिर के मुख्य द्वार के दोनों ओर हाथियों की आकर्षक आकृतियां बनी हुई हैं. मंदिर की निर्माण कला और यहां मौजूद प्राचीन प्रतिमाएं इसकी ऐतिहासिकता को खास बनाती हैं. मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही प्राचीन शिल्पकला और धार्मिक परंपरा की झलक देखने को मिलती है. मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ की 19 इंच ऊंची काले पाषाण की प्रतिमा विराजमान है. सर्प छत्र सहित इसकी ऊंचाई 21 इंच और परिकर सहित प्रतिमा की ऊंचाई 41 इंच है. मंदिर से जुड़े लोगों के अनुसार यह प्रतिमा करीब 2500 साल पुरानी मानी जाती है. पंचतीर्थी प्रतिमा होने के कारण श्रद्धालुओं में इसकी विशेष धार्मिक मान्यता है.

पार्श्वनाथ जैन मंदिर के बारे में जानें (फोटो ईटीवी भारत GFX)

पौष दशमी पर उमड़ते हैं श्रद्धालु : श्री जैन श्वेतांबर महासभा की ओर से संरक्षित इस तीर्थ के प्रति श्रद्धालुओं में गहरी आस्था है. महासभा के महामंत्री कुलदीप नाहर के अनुसार मूलनायक प्रतिमा को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष धार्मिक मान्यता है. पौष दशमी के अवसर पर मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन किए जाते हैं. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. मंदिर से जुड़े लोगों के अनुसार सामान्य दिनों में भी रोजाना 200 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या करीब 4000 से 5000 तक पहुंच जाती है. राजस्थान के अलावा देश के अलग-अलग राज्यों से भी लोग यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं.

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उदयपुर बसने से पहले का मंदिर होने की मान्यता : मंदिर से जुड़े रविंद्र जैन बताते हैं कि यह मंदिर उदयपुर शहर के बसने से पहले का माना जाता है. देश के अलग-अलग राज्यों में धार्मिक यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस मंदिर के दर्शन की विशेष मान्यता है. रविंद्र जैन के अनुसार श्रद्धालु यहां आकर भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन करते हैं और मन में नवकार मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना रखते हैं. श्रद्धालुओं की मान्यता है कि सच्ची आस्था के साथ यहां दर्शन करने और नवकार मंत्र का जाप करने से मनोकामना पूरी होती है. इसी धार्मिक मान्यता के चलते देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु इस प्राचीन तीर्थ तक पहुंचते हैं. कई श्रद्धालु अपनी धार्मिक यात्रा में इस मंदिर को महत्वपूर्ण पड़ाव मानते हैं.

आस्था के साथ इतिहास भी सहेजे हुए है मंदिर : सवीना खेड़ा का यह जैन मंदिर सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि उदयपुर की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का भी हिस्सा है. करीब 2500 साल पुरानी मानी जाने वाली प्रतिमा, प्राचीन शिल्पकला, मंदिर की स्थापत्य शैली और विक्रम संवत 1699 का शिलालेख इसे खास बनाते हैं. संयोजक नरेश चौधरी के अनुसार मंदिर से जुड़ी धार्मिक परंपराएं आज भी लगातार जारी हैं और श्रद्धालुओं की आस्था इस प्राचीन तीर्थ से मजबूती से जुड़ी हुई है. समय के साथ उदयपुर शहर का विस्तार हुआ, लेकिन सवीना खेड़ा स्थित इस मंदिर में आस्था की परंपरा आज भी कायम है.

श्री पार्श्वनाथ भगवान का प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर (ETV Bharat Udaipur)

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ऐसे पहुंच सकते हैं : सवीना खेड़ा स्थित श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस स्टैंड से करीब 4 किलोमीटर दूर है. सवीना रेलवे पुलिया पार करने के बाद दाईं ओर जाने वाली गली में यह मंदिर स्थित है. शहर से नजदीक होने के कारण यहां सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है.

2500 साल पुरानी आस्था की यह विरासत आज भी श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच रही है. वहीं, मंदिर के बगल में ही 11 कमरे की आधुनिक तकनीक से बनी हुई धर्मशाला भी है. यहां देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु ठहरते हैं.