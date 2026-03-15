खेत में पानी भरने को लेकर विवाद; जमकर चले लाठी-डंडे, 24 से ज्यादा लोग घायल
थाना प्रभारी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही साढ़ थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 15, 2026 at 7:42 AM IST
कानपुर: खेत में पानी भरने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक हो गया. दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई. इसके बाद लाठी-डंडे चलने लगे. देखते ही देखते ईंट-पत्थर और कुल्हाड़ी से हमला होने लगा. इस हादसे में दोनों पक्षों से करीब 24 लोग घायल हो गए हैं. घटना साढ़ थाना क्षेत्र के चिरली गांव में शनिवार की है.
साढ़ थाना प्रभारी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही साढ़ थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. वहां हालात कंट्रोल किया गया और सभी सभी घायलों को इलाज के लिए भेज दिया है. मामले की जांच की जा रही है. तहरीर मिलते ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार को चिरली गांव के एक परिवार के खेत का पानी बहकर किसान इंद्रपाल के गेहूं के खेत में चला गया था. इसी बात पर दोनों पक्षों में बहस हो गई. मामला थाने तक पहुंचा तो पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत करा दिया और दोनों पक्षों में समझौता कराकर घर भेज दिया.
शनिवार सुबह जयचंद्र और बदलू अपने साथियों के साथ दूसरे पक्ष के राहुल के घर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे. जब राहुल ने इसका विरोध किया तो हमलावरों ने धारदार हथियारों और लाठियों से हमला कर दिया.
देखते ही देखते दोनों ओर से भारी संख्या में लोग जुट गए और गांव में जमकर मारपीट होने लगी. हमले में अरविंद, जयचंद्र, रामप्रसाद, निशा, शिवनाथ, राहुल और नितिन समेत 24 लोग जख्मी हुए हैं. मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से मामला शांत कराया.
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