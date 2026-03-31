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सहारनपुर में 24 से ज्यादा नकाबपोश बदमाशों ने दो युवकों पर किया जानलेवा हमला, वारदात CCTV में कैद

पीड़ितों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है.

दो युवकों पर किया जानलेवा हमला
दो युवकों पर किया जानलेवा हमला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 5:03 PM IST

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सहारनपुर: थाना सदर बाजार क्षेत्र में सोमवार की शाम 24 से ज्यादा नकाबपोश बदमाशों ने दो युवकों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. हमलावरों ने पेपर मिल रोड स्थित विनय विहार कॉलोनी और कांशीराम कॉलोनी में जमकर मारपीट की. अचानक हुए इस हमले से इलाके में दहशत फैल गई. वहीं, घटना का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद गई. फिलहाल पीड़ितों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार, सोमवार की शाम करीब 6 बजे थाना सदर बाजार इलाके की विनय विहार और कांसीराम कॉलोनी में बड़ी संख्या में बाइको पर सवार दर्जनों युवक पहुंचे. सभी ने अपने चेहरों पर नकाब लगाए हुए थे. नकाबपोश युवकों ने अचानक दो युवकों पर दिया. युवकों के हाथो में लाठी डंडे और धारधार हथियार थे, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया. राहगीरों व स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई.

दो युवकों पर किया जानलेवा हमला (ETV Bharat)

हमलावरों ने दो युवकों को पकड़ कर लाठी डंडों से पिटाई कर दी. जिसके चलते दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है.

एएसपी मनोज यादव ने बताया कि सोमवार की शाम बाइकों पर आये युवकों ने एक कॉलोनी में उत्पात मचाया है, जिसका वीडियो सामने आया है. मामले में पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. वीडियो फुटेज खंगालते हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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