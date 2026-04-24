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धनबाद में हुए भूधंसान में 21 से अधिक घर जमींदोज, 27 परिवारों ने शुरू की शिफ्टिंग, भयानक मंजर के बाद लोगों में दहशत

धनबाद: सोनारडीह ओपी क्षेत्र अंतर्गत टंडाबाड़ी बस्ती में एक बार फिर जमीन धंसने की बड़ी घटना सामने आई है. बीती रात तीसरी बार हुए इस भू-धंसान ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया. जोरदार आवाज के साथ 21 से अधिक घर 15 से 20 फीट तक जमीन धंस गई, जिससे लोग सहम उठे और जान बचाकर घरों से बाहर भागने लगे.

घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. इस हादसे में चार लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है. सूचना मिलते ही प्रशासन और बीसीसीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचकर कैंप कर रहे हैं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. बीसीसीएल की ओर से वाहनों की व्यवस्था कर दी गई है और फिलहाल 27 परिवारों को बेलगड़िया में शिफ्ट किया जा रहा है. हालांकि इस इलाके में कुल 281 परिवार रहते हैं, जो लगातार खतरे के साये में जीवन जी रहे हैं.

टंडाबाड़ी बस्ती में स्थानीय और अधिकारियों के बयान (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों ने क्या बताया

स्थानीय निवासी प्रभुल्ल कुमार साहनी ने बताया कि 31 मार्च को पहली बार हुए भू-धंसान में तीन लोगों की मौत हुई थी. उस समय सभी को शिफ्ट करने की बात कही गई थी. इसके बाद 22 अप्रैल को दूसरी घटना हुई, लेकिन न तो बीसीसीएल प्रबंधन और न ही प्रशासन ने ठोस कदम उठाया. उन्होंने कहा कि लोग यहां से जाने को तैयार हैं, लेकिन लगातार अनदेखी की जा रही है.