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हाइवे पर स्थित ढाबों पर कार्रवाई: दो जगह से 20 हजार किलो से ज्यादा अवैध पेट्रोलियम पदार्थ जब्त

एक होटल पर छापेमारी के दौरान मौके पर IOCL का एक टैंकर मिला. इस संबंध में जांच की जा रही है.

Supply Department team action at scene
मौके पर कार्रवाई करती रसद विभाग की टीम (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 1, 2026 at 4:32 PM IST

4 Min Read
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चित्तौड़गढ़: जिले में विभिन्न हाइवे मार्गों पर स्थित होटल, ढाबों की आड़ में कई तरह के अवैध और अनैतिक काम किए जा रहे है. इनमें से पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध भंडारण और बेचान का अवैध व्यापार का काम प्रमुख है. इसी मामले में डीएसटी टीम की सूचना पर पुलिस ने ओछड़ी से रिठोला जाने वाले हाइवे पर दो स्थानों पर छापेमारी कर 20 हजार किलो से अधिक पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध जखीरा जब्त किया. पुलिस ने इसकी सूचना उच्चाधिकारी और रसद विभाग को दी. रसद विभाग के अधिकारियों ने मौके की स्थिति की जांच की. सैंपल लेने के बाद सदर थाने में रिपोर्ट दी.

जिला रसद अधिकारी हितेश जोशी ने बताया कि जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) की ओर से पेट्रोलियम पदार्थों के अवैध व्यापार को लेकर लगातार निगरानी की जा रही थी. सूचना पुख्ता होने पर डीएसटी टीम ने ओछड़ी से रिठोला मार्ग (कोटा-उदयपुर सिक्सलेन) पर होटल, ढाबों के बीच बने एक बाड़े पर दबिश दी. बाड़े में बड़ी संख्या में ड्रमों में अवैध ज्वलनशील पदार्थ भरा था. इसे सूंघ कर उच्चाधिकारियों को सूचना दी और रसद विभाग को अवगत कराया.

रसद विभाग ने की कार्रवाई (ETV Bharat Chittorgarh)

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Drums kept for storage
भंडारण के लिए रखे ड्रम (ETV Bharat Chittorgarh)

इस दौरान मौके पर पुलिस उपाधीक्षक बृजेश सिंह, सदर थानाधिकारी प्रेम सिंह पहुंचे और रसद विभाग के अधिकारियों को फोन पर अवगत कराया. बाद में जिला रसद अधिकारी हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी सुनम तिवारी, चक्षु पांडिया, प्रवर्तन निदेशक हिमांशु जोशी, विजय थलोद, आदि भी पहुंचे और ड्रमों में भरे पेट्रोलियम पदार्थ की सेम्पलिंग की. इसे जांच के लिए एफएसएल में भेजा जाएगा, जहां से कौनसा पदार्थ है इसकी पुष्टि हो पायेगी.

Department of Supplies Team Arrives to Take Action
कार्रवाई के लिए पहुंची रसद विभाग की टीम (ETV Bharat Chittorgarh)

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98 ड्रमाें में 16 हजार किलो केमिकल: रसद विभाग की टीम ने जांच की, तो मौके पर 220 लीटर क्षमता के 98 ड्रम मिले. इनमें से 90 ड्रमों में प्रत्येक में 170 किलो पेट्रोलियम पदार्थ था. इनका कुल वजन 15 हजार 980 किलो हुआ. मौके पर ही जब्ती की कार्रवाई करते हुए ट्रक के माध्यम से पेट्रोलियम पदार्थ को सदर थाना पहुंचाया गया. बाड़े में चल रहे इस अवैध कारोबार के मामले में पुलिस ने मनीष शर्मा नाम के एक व्यक्ति को नामजद किया है. वहीं अन्य लोगों के नामों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है.

Team inspecting a fuel tanker
ईंधन टैंकर की जांच करती टीम (ETV Bharat Chittorgarh)

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होटल के पीछे डीजल और सॉलवेन्ट का खेल: डीएसटी टीम की ओर से इसी प्रकार की एक दूसरी कार्रवाई पहले बाड़े से डेढ़ किलोमीटर दूरी पर रिठोला के समीप हाईवे मार्ग पर राजस्थानी होटल के पास स्थित होटल पर छापा मारा. यहां मौके पर IOCL का एक टैंकर मिला. इस संबंध में IOCL के सेल्स मैनेजर से पूछताछ की जाएगी. वहीं बड़ी संख्या में अवैध पेट्रोलियम पदार्थ से भरे ड्रम पाए गए. रसद विभाग की टीम ने सैम्पल लिए. इस संबंध में टैंकर के चालक ने बताया कि वह अपने फ्यूल टैंक से कुछ डीजल निकलवाने के लिए आया था. होटल के पीछे एक पिकअप में करीब आधा दर्जन ड्रमों और केनों में डीजल मिला. वहीं करीब दो दर्जन ड्रमों में पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया. मामले में होटल संचालक को नामजद कर लिया है.

Petroleum substances stored in drums
ड्रमों में भरा पेट्रोलियम पदार्थ (ETV Bharat Chittorgarh)

लम्बे समय से चल रहा था अवैध कारोबार: जानकारी में सामने आया कि अवैध पेट्रोलियम पदार्थ का यह कारोबार इस क्षेत्र में लम्बे समय से संचालित हो रहा था. जिस होटल पर दबिश दी, उस पर पूर्व में भी पेट्रोलियम पदार्थ जब्त किया गया था. इधर, जानकारी मिली कि जिस बाड़े में पेट्रोलियम पदार्थ का जखीरा मिला, वह किराए पर लिया हुआ है. कुछ लाेग मिल कर यहां से अवैध रूप से भंडारण और बेचान का काम करते हैं. जिनके पास कोई वैध लाइसेंस नहीं है. पुलिस ने मानव जीवन को खतरे में डालने और बिना लाइसेंस भंडारण करने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है.

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CHITTORGARH POLICE RAID ON DHABAS
OVER 20000 KG OF PETROLEUM SEIZED
SEVERAL DRUMS OF PETROL SEIZED
ILLEGAL PETROLEUM PRODUCTS SEIZED

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