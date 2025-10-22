ETV Bharat / state

दीपावली पर आतिशबाजी करते 200 से ज्यादा झुलसे, 10 बच्चों को आंख की रोशनी खोने का खतरा

दीपावली पर कोटा में पटाखों से झुलसे लोगों में से अधिकांश के आंखों में चोट लगी है.

Burn Injuries In Kota
दीपावली पर आतिशबाजी (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 22, 2025 at 8:14 PM IST

3 Min Read
कोटा: दीपावली के अवसर पर कोटा में करोड़ों रुपए की आतिशबाजी हुई है. हालांकि, इस दौरान जिले में 200 से ज्यादा लोग झुलस गए. अधिकांश लोगों को अस्पताल की ओपीडी से ही राहत दी गई है, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है. इन्हीं में 50 से ज्यादा ऐसे लोग हैं, जिनके आंख के नजदीक पटाखा चलने से चोट लग गई है. एमबीएस अस्पताल में पहुंचे 10 बच्चे ऐसे हैं, जिनके पटाखा चलाने से आंख पर गंभीर चोट आई है. उनकी आंख की रोशनी खोने का खतरा बना हुआ है. करीब आधा दर्जन मरीजों को अस्पताल में पटाखे से झुलसने पर भर्ती किया गया है, जिनमें दो मरीज एमबीएस अस्पताल के सर्जरी विभाग में ही भर्ती हैं.

कोटा मेडिकल कॉलेज में सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉ. नीरज देवेंदा ने बताया कि एमबीएस और नए अस्पताल के सर्जरी विभाग में दीपावली के इन तीन-चार दिनों में करीब 50 से ज्यादा मरीज पहुंचे हैं. इन मरीजों में से दो को भर्ती किया गया है, जबकि शेष को ओपीडी से ही प्राथमिक उपचार देकर घर भेजा गया है. इन मरीजों में इक्के-दुक्के ही बच्चे थे, जबकि शेष 15 से 30 साल की उम्र के बीच के हैं. डॉ. देवेंदा ने बताया कि तीन मरीजों का चेहरा झुलस गया है, जबकि एक मरीज के सीने और दाएं पैर में झुलसन आई है. इन दोनों को भर्ती भी किया गया है. इन मरीजों का इलाज डॉ. कालूराम, डॉ. प्रदीप व डॉ. रोशनी ने इमरजेंसी में किया है.

पढ़ें: पटाखे चलाने को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या, एक आरोपी गिरफ्तार, दो किशोर निरुद्ध

दूर खड़े थे, फिर भी लगी चोट: मेडिकल कॉलेज में नेत्र रोग विभाग के अध्यक्ष डॉ. अशोक मीणा ने बताया कि दीपावली के इन तीन-चार दिनों में 30 मरीज आंख पर चोट के कारण अस्पताल आए थे. इनमें 90 फीसदी 20 साल से कम उम्र के हैं. वहीं, ज्यादातर बच्चे 5 से 15 साल के हैं. इनमें से 10 मरीजों की आंखों में गंभीर चोट है. उन्हें दिखना बंद हो गया है. गंभीर चोट के कारण आंखों के अंदर की नस फटने से खून जमा हो गया है. इसके चलते ही मरीज को दिखना बंद हो जाता है, इसे हाइफेमा कहते हैं.

इसी तरह से एक बच्चे का सुतली बम चलाते समय चेहरा झुलस गया है. आंख के अंदर गंभीर चोट आई है. इसके आंख के अंदर व बाहर खून आ गया है. कॉर्निया में भी सूजन आ गई है, जिससे उसको देखना बंद हो गया है. डॉ. मीणा ने बताया कि इमरजेंसी में आए आंख की चोट वाले मरीजों में 40 फीसदी ऐसे हैं, दूर खड़े थे. इसके बावजूद पटाखे की चपेट में आ गए.

