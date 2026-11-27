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"घर खाली करो", फरीदाबाद की कोड़िया कॉलोनी के परिवारों को नगर निगम का नोटिस

फरीदाबाद की कोड़िया कॉलोनी के परिवारों को नगर निगम का नोटिस ( ETV Bharat )

फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद में सेक्टर-21 के पास गांधीनगर स्थित कोड़िया कॉलोनी के 200 से ज्यादा परिवारों पर बेघर होने का संकट मंडरा रहा है. करीब 40 से 50 साल पुरानी इस कॉलोनी में रहने वाले परिवारों को नगर निगम ने मकान खाली करने का नोटिस जारी किया है. निगम की टीम ने घरों पर नोटिस चस्पा कर लोगों को तीन दिन का समय दिया है. इसके बाद सोमवार को अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की जाएगी. नोटिस मिलने के बाद प्रभावित परिवारों में चिंता का माहौल है. कई लोग अपने घरों से सामान निकालने में जुट गए हैं.

अतिक्रमण मुक्त करवाया जाएगा : दरअसल, नगर निगम इस क्षेत्र में 30 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण करवाना चाहता है. प्रस्तावित सड़क के रास्ते में आने वाले मकानों और अन्य निर्माणों को हटाने के लिए निगम ने यह कार्रवाई शुरू की है। निगम के जेई हर्ष चपराना के मुताबिक, सड़क निर्माण में बाधा बन रहे अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाए जाएंगे. इसी अभियान के तहत सड़क किनारे झुग्गियां बनाकर रह रहे लोगों को भी हटाया गया है. मकान मालिकों को तीन दिन का समय दिया गया है. इसके बाद सोमवार को रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा.