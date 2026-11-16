बोधगया में थाईलैंड से आए 200 से अधिक बौद्ध भिक्षुओं को दिया गया चीवर दान
Bodh Gaya Chivar Daan: थाईलैंड से आए समूह ने कठिन चीवर दान दिया. बोधगया महाबोधि मंदिर का कैंपस पूरी साधना में लीन था. रिपोर्ट-सरताज अहमद
Published : November 16, 2026 at 7:18 PM IST
गया : बिहार की धार्मिक नगरी बोधगया में थाईलैंड से 200 से अधिक बौद्ध श्रद्धालु पहुंचे हैं. यहां वट थाई मगध भूमि बौद्ध मठ के कठिन चीवर दान में सभी ने भाग लिया. इस दौरान चीवर दान के दौरान महाबोधि मंदिर में पारंपरिक परिधानों में उल्लास पूर्वक कठिन चीवर को पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे रख कर पूजा अर्चना भी की गई. पूजा के दौरान स्थानीय बौद्ध भिक्षुओं की भी बड़ी संख्या मौजूद थे.
थाईलैंड का है ये बड़ा दल
थाईलैंड के ये श्रद्धालु पिछले दिनों बोधगया पहुंचे थे. इस साल का ये सबसे बड़ा दल बताया जा रहा है. हालांकि इस पर्यटन सीजन में कई और बड़े दल के भी आने की संभावना है. दरअसल बोधगया पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है. नवंबर महीने के शुरू से बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों का बोधगया आगमन हो रहा है. यहां थाईलैंड समेत अन्य देशों की भी हर दिन कोई ना कोई विमान पहुंच रहा है.
बौद्ध भिक्षुओं को दिया गया चीवर दान
समारोह में शामिल सभी बौद्ध भिक्षुओं को चीवर दान दिया गया. विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए प्रार्थना भी की गई. इस तरह भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि पावन नगरी बोधगया एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परंपरा और आध्यात्मिक आस्था की साक्षी बनी. इस दौरान बोधगया महाबोधि मंदिर का कैंपस पूरी साधना में लीन था.
''थाईलैंड से आए 200 से अधिक बौद्ध श्रद्धालुओं ने वट थाई मगध भूमि बौद्ध मठ के कठिन चीवर दान समारोह के दौरान महाबोधि मंदिर में पारंपरिक परिधानों में उल्लास पूर्वक कठिन चीवर को पवित्र बोधिवृक्ष के नीचे रखकर पूजा अर्चना किया. बोधगया पर्यटन सीजन भी शुरू है. हर जगह से श्रद्धालु पर्यटक पहुंच रहे हैं.''- परितोष कुमार, प्रभारी सचिव, बीटीएमसी
200 बौद्ध भिक्षुओं को दिया गया चीवर दान
महाबोधि मंदिर के कैंपस में डेढ़ घंटे से अधिक कठिन चीवर दान का समारोह चला. इसके बाद महाबोधि मंदिर में स्थित बोधि वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना की गई. इस दौरान 200 से अधिक बौद्ध भिक्षुओं को चीवर दान दिया गया. इसमें थाईलैंड के श्रद्धालु भिक्षु शामिल थे. दरअसल बौद्ध परंपरा में कठिन चीवर दान का काफी महत्व है.
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