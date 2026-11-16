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बोधगया में थाईलैंड से आए 200 से अधिक बौद्ध भिक्षुओं को दिया गया चीवर दान

बोधगया में चीवर दान ( ETV Bharat )

गया : बिहार की धार्मिक नगरी बोधगया में थाईलैंड से 200 से अधिक बौद्ध श्रद्धालु पहुंचे हैं. यहां वट थाई मगध भूमि बौद्ध मठ के कठिन चीवर दान में सभी ने भाग लिया. इस दौरान चीवर दान के दौरान महाबोधि मंदिर में पारंपरिक परिधानों में उल्लास पूर्वक कठिन चीवर को पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे रख कर पूजा अर्चना भी की गई. पूजा के दौरान स्थानीय बौद्ध भिक्षुओं की भी बड़ी संख्या मौजूद थे.

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