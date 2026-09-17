राधाष्टमी पर भव्य और दिव्य तैयारी: भोर 4 बजे गूंजेगा 'राधा-राधा', सुरक्षा के कड़े इंतजाम
श्री राधा रानी की पावन जन्मस्थली बरसाना में 19 सितंबर को राधाष्टमी का महापर्व बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 6:53 PM IST
मथुरा : श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद आने वाले राधाष्टमी जन्मोत्सव को लेकर उनकी जन्मस्थली बरसाना में तैयारियां अंतिम चरण में हैं. आगामी 19 सितंबर की सुबह 4:00 बजे श्री लाडली जी का जन्मोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा. इसको लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. इस अवसर पर बरसाना में 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है.
दरअसल, श्री राधा रानी की पावन जन्मस्थली बरसाना में 19 सितंबर को राधाष्टमी का महापर्व बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा. इस अवसर पर सुबह में 4:00 बजे श्री राधा रानी मंदिर में भव्य जन्मोत्सव का आयोजन होगा. इस दिव्य पल के साक्षी बनने दूर-दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु बरसाना पहुंचेंगे. श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए श्रीजी गेट और पीली पोखर मार्ग से ही एंट्री दी जाएगी.
सुरक्षा व्यवस्था के बेहतर इंतजाम
18 और 19 सितंबर को राधा अष्टमी का पर्व मनाने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है. ऐसे में बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है. परिसर में 38 होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, 325 सीसीटीवी बरसाना क्षेत्र में लगे हैं. तीन स्थानों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी. एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है. खोया पाया केंद्र, पानी की व्यवस्थाएं और स्थाई, अस्थाई पार्किंग बनाई गई है. वहीं, आठ अपर पुलिस अधीक्षक, 36 पुलिस क्षेत्राधिकारी, 75 इंस्पेक्टर, 320 सब इंस्पेक्टर, 3000 पुलिसकर्मी, 10 एम्बुलेंस, 10 अग्निशमन गाड़ियां, पांच एंटी रोमियो स्क्वाड सादा वर्दी में तैनात रहेंगे.
अपर जिलाधिकारी अमरेश कुमार ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी तैयारी अच्छी की गई है. बरसाना क्षेत्र को सात जोन और 20 सेक्टर में बांटा गया है. इस बार श्रीजी गेट और पीली कोठी की तरफ से श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा. मंदिर के पास बने हुए चौक पर भीड़ का दबाव अधिक नहीं होगा. श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी.
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