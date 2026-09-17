ETV Bharat / state

राधाष्टमी पर भव्य और दिव्य तैयारी: भोर 4 बजे गूंजेगा 'राधा-राधा', सुरक्षा के कड़े इंतजाम

राधाष्टमी की तैयारी ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा : श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद आने वाले राधाष्टमी जन्मोत्सव को लेकर उनकी जन्मस्थली बरसाना में तैयारियां अंतिम चरण में हैं. आगामी 19 सितंबर की सुबह 4:00 बजे श्री लाडली जी का जन्मोत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा. इसको लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. इस अवसर पर बरसाना में 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. राधाष्टमी की तैयारी (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, श्री राधा रानी की पावन जन्मस्थली बरसाना में 19 सितंबर को राधाष्टमी का महापर्व बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा. इस अवसर पर सुबह में 4:00 बजे श्री राधा रानी मंदिर में भव्य जन्मोत्सव का आयोजन होगा. इस दिव्य पल के साक्षी बनने दूर-दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु बरसाना पहुंचेंगे. श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए श्रीजी गेट और पीली पोखर मार्ग से ही एंट्री दी जाएगी.